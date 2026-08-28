السبت... ختام منافسات «كسر الزمن» على حلبة جدة

اختتمت الجمعة فعاليات اليوم الأول من منافسات الجولة الأولى لبطولة السعودية لـ«كسر الزمن 2026»، والتي تقام على حلبة كورنيش جدة.
وكان برنامج الجولة انطلق الخميس بإجراءات التدقيق الإداري والفحص الفني للسيارات المشاركة، للتحقق من استيفائها المتطلبات الفنية ومعايير السلامة المعتمدة، إلى جانب جلسة تصوير السائقين، وبلغ عدد المسجلين في الجولة الأولى 107 متسابقين ومتسابقات، فيما اجتاز 74 منهم إجراءات الفحص الفني، استعداداً لخوض المنافسات ضمن 11 فئة، إضافة إلى كأس السيدات.
وتتواصل منافسات الجولة السبت، حيث يسعى كل متسابق إلى تسجيل أفضل زمن ممكن، فيما يُحدد ترتيب الفائزين في كل فئة وفق أسرع زمن يُسجل خلال جلستي السباق، وتُختتم منافسات الجولة عند منتصف الليل بحفل التتويج وتكريم الفائزين في مختلف الفئات.
وتُعد بطولة السعودية لكسر الزمن منافسة فردية تقام على مسار محدد داخل الحلبة، ويهدف خلالها كل متسابق إلى تسجيل أسرع زمن ممكن، مع الالتزام بالمسار وقواعد السلامة، فيما يُحدد ترتيب المشاركين وفق الأزمنة المسجلة، وليس بناءً على مراكز الانطلاق أو التجاوزات.