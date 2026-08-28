دولاك: لاعبو «الرياض» قدموا مباراة عظيمة

أبدى البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض، سعادته بالمستوى الذي ظهر به فريقه خلال مواجهة نيوم، مؤكداً أن الانتصار جاء نتيجة العمل والجهد الذي بذله اللاعبون.

وحقق «الرياض» فوزه الأول في «الدوري السعودي للمحترفين»، هذا الموسم، بعدما تجاوز ضيفه نيوم بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضِمن منافسات الجولة الرابعة.

وقال دولاك، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «قدمنا مباراة عظيمة، وهذا يعود إلى اللاعبين، وأشكرهم فرداً فرداً على ما قدموه».

ووصف مدرب الرياض الفوز بأنه مهم للغاية، رغم تأخر تحقيقه، مشدداً على ضرورة البناء على هذه النتيجة ومواصلة العمل والتطور، خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: «هذا الانتصار يعني لنا كثيراً، رغم أنه تأخر، ونحتاج إلى مواصلة التطور والعمل بشكل أكبر».

وجاء الانتصار ليمنح «الرياض» دفعة معنوية مهمة، خصوصاً أنه تزامن مع تحقيق الفريق أول شِباك نظيفة له في «الدوري»، بعد أن استقبل 11 هدفاً خلال مبارياته الثلاث الأولى.

وأوضح دولاك أن التحسن الدفاعي لم يكن وليد الصدفة، قائلاً: «عملنا على تطوير الحضور الذهني للفريق، وهذا ساعدَنا على تحقيق أول شِباك نظيفة».

وعن استبدال المصري محمود حسن تريزيغيه، خلال المباراة، أكد دولاك أن اللاعب هو مَن طلب مغادرة الملعب، منوهاً بأن الجهاز الفني سيقف على حالته، خلال الفترة المقبلة.

وقال: «خروج محمود تريزيغيه كان بطلبٍ منه، وسنرى ما الذي حدث له».