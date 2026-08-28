مدرب الفيصلي: جميع فرق الدوري تعاني من ضغط المبارياتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5312166-%E2%80%AB%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
مدرب الفيصلي: جميع فرق الدوري تعاني من ضغط المباريات
الإيطالي جيوفاني خلال المؤتمر (موقع نادي الفيصلي)
شدد الإيطالي جيوفاني مدرب الفيصلي على أهمية مباراة القادسية في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وقال إنها «مباراة صعبة وأمام أفضل فرق الدوري السعودي، ويعد منافساً قوياً على اللقب».
وقال جيوفاني في مؤتمر صحافي: «بكل تأكيد يبحث عن النقاط. القادسية في تصوري من أفضل الفرق التي تملك خط هجوم مميزاً وخطيراً، وبالنسبة لنا تفكيرنا في البقاء لموسم آخر، وبالنسبة للمنافس الأمر مختلف». وتابع: «السفر وتقارب المباريات وارتفاع درجات الحرارة عوامل تزيد من صعوبات الوضع، وبكل تأكيد ضغط المباريات عانى منه الفيصلي وليس فريقي فقط، جميع فرق الدوري تعاني من ناحية ضغط المباريات مع أجواء صعبة للغاية، وأيضاً ما بين كل مباراة نحتاج للاستشفاء والراحة، وضغط المباريات يسبب إرهاقاً وإصابات لجميع اللاعبين، فهذا يحتاج لعمل مضاعف ما بين كل جولة وجولة من الدوري».
جاء هدف الأهلي في شباك أوكلاند ثمرة لقطة فردية مميزة من النجم الأرميني إدوارد سبيرتسيان، الذي قدّم واحدة من أبرز لحظاته بقميص الفريق.
فيصل المفضلي (جدة)
50 مليون ريال جوائز مهرجان ولي العهد للهجن... وترتيبات جماهيرية مبتكرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5312172-50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A9
50 مليون ريال جوائز مهرجان ولي العهد للهجن... وترتيبات جماهيرية مبتكرة
سباقات المهرجان ستنطلق بدءاً من 3 سبتمبر المقبل (الشرق الأوسط)
رفع مهرجان ولي العهد للهجن 2026 من وتيرة استعداداته لانطلاق نسخته الثامنة على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن، خلال الفترة من 3 إلى 13 سبتمبر (أيلول) المقبل، بجوائز مالية تتجاوز قيمتها الإجمالية 50 مليون ريال، وسط ترتيبات تنظيمية وجماهيرية واسعة تشمل أشواط الرموز والهجانة وطرح التذاكر للجماهير.
وخصص الاتحاد السعودي للهجن مبلغ 30.4 مليون ريال لجوائز أشواط الرموز الـ24، التي تمثل أبرز منافسات المهرجان.
ويحصل الفائز بالمركز الأول في أشواط الرموز الكبرى لفئة الحيل والزمول على 1.5 مليون ريال، بينما ينال الثاني 800 ألف ريال، والثالث 500 ألف ريال، والرابع 300 ألف ريال، والخامس 150 ألف ريال.
وفي أشواط رموز الزمول لفئتي العام والمفتوح، تبلغ جائزة المركز الأول مليون ريال، مقابل 600 ألف ريال للثاني، و300 ألف ريال للثالث، و200 ألف ريال للرابع، و100 ألف ريال للخامس.
كما رصد الاتحاد 13.4 مليون ريال للأشواط العامة، و1.6 مليون ريال لأشواط المفتوح، و3.3 مليون ريال لأشواط الإنتاج، إلى جانب 1.18 مليون ريال لأشواط الماراثون والعربية.
وعممت اللجنة المنظمة الدليل المالي الشامل للمهرجان على المشاركين، متضمناً تفاصيل الجوائز النقدية للمراكز العشرة الأولى في مختلف الفئات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتسهيل احتساب المكافآت للملاك والمنتجين.
وفي جانب آخر، أعلن الاتحاد السعودي للهجن بدء التسجيل في أشواط الهجانة للرجال والسيدات، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى الثلاثاء المقبل عند الساعة السادسة مساءً عبر التسجيل الإلكتروني المخصص للماراثون.
وتتضمن منافسات الهجانة 4 أشواط، بواقع شوطين للرجال وشوطين للسيدات، مع تخصيص جوائز إجمالية تبلغ 620 ألف ريال، بواقع 155 ألف ريال لكل شوط. ويحصل الفائز بالمركز الأول على 50 ألف ريال، بينما تمتد الجوائز حتى المركز العاشر الذي ينال 5 آلاف ريال.
وحددت اللجنة عدداً من الشروط للمشاركين، من أبرزها ألا يقل عمر الهجان عن 18 عاماً، مع تقديم الهوية الوطنية وبطاقة الهجان وشهادة الحساب البنكي، وتحديد فصيلة الدم، إلى جانب بيانات المطية والمالك ورقم الشريحة الإلكترونية.
وعلى الصعيد الجماهيري، أعلنت اللجنة المنظمة طرح تذاكر المهرجان عبر منصة «وي بوك»، بأسعار تبدأ من 10 ريالات لمدرج الجمهور العام، بينما تبلغ قيمة الطاولات الخارجية 100 ريال، وتصل طاولات منصة كبار الشخصيات إلى 1000 ريال، مع خيارات تستوعب مجموعات من 4 أو 10 أشخاص.
مارتينيلي يمنح «الهلال» الضوء الأخضر... والصفقة تدخل مراحلها الأخيرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5312168-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9
مارتينيلي يمنح «الهلال» الضوء الأخضر... والصفقة تدخل مراحلها الأخيرة
البرازيلي غابرييل مارتينيلي يقترب من «الهلال» (رويترز)
اقترب نادي الهلال خطوة جديدة من حسم واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات، بعدما أعطى البرازيلي غابرييل مارتينيلي، جناح آرسنال الإنجليزي، الضوء الأخضر للانتقال إلى صفوف الفريق.
وكشف الصحافي الإيطالي الأشهر «فابريزيو رومانو»، الجمعة، أن مارتينيلي وافق على الانتقال إلى الهلال، بينما دخلت المفاوضات مراحلها النهائية، مع استمرار العمل بين الناديين على استكمال تفاصيل الصفقة وإجراءاتها قبل إتمام انتقال اللاعب إلى الرياض.
تأتي التطورات الجديدة بعد أيام من المفاوضات بين الهلال وآرسنال، وسط سعي النادي السعودي لتعزيز جناحه الهجومي بلاعب جديد، في حين أشارت تقارير إلى أن الصفقة باتت قريبة من الحسم.
وذكرت تقارير إنجليزية، الجمعة، أن الكشف الطبي للاعب يجري الترتيب له، مع وصول قيمة الصفقة المحتملة إلى نحو 56 مليون جنيه إسترليني (75.8 مليون دولار، 286 مليون ريال سعودي).
ويمثل رحيل مارتينيلي نهاية رحلة طويلة مع آرسنال بدأت في عام 2019، عندما انضم اللاعب البرازيلي من إيتوانو مقابل نحو 6 ملايين جنيه إسترليني، قبل أن يتحول تدريجياً إلى أحد أبرز عناصر الفريق اللندني.
وخاض صاحب الـ25 عاماً نحو 275 مباراة بقميص آرسنال في مختلف المسابقات حتى نهاية الموسم الماضي، سجل خلالها 62 هدفاً، بعدما كان قد سجل 10 أهداف خلال 34 مباراة مع إيتوانو في بداية مسيرته الاحترافية.
وعاش مارتينيلي موسماً متبايناً على المستوى الفردي في 2025-2026، إذ تراجع تأثيره في «الدوري الإنجليزي»، لكنه تألّق أوروبياً، وسجل 6 أهداف في «دوري أبطال أوروبا»، وأنهى الموسم بـ11 هدفاً في جميع المسابقات، خلال موسم تُوّج فيه آرسنال بلقب «الدوري الإنجليزي الممتاز» وبلغ نهائي «دوري الأبطال».
وحصد البرازيلي مع آرسنال أيضاً كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية، بينما تُوّج مع منتخب البرازيل الأولمبي بذهبية أولمبياد طوكيو، كما شارك مع المنتخب الأول في كأس العالم 2022 و2026، وسجل هدف الفوز على اليابان في «مونديال 2026»، ليواصل تثبيت مكانه ضِمن خيارات «السيليساو».
العطوي: الفتح لا يملك الوقت الكافي للاستعداد لـ«الاتحاد»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5312144-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
العطوي: الفتح لا يملك الوقت الكافي للاستعداد لـ«الاتحاد»
العطوي قال إن فريقه يعاني من ضغط المباريات (موقع نادي الفتح)
قال خالد العطوي مدرب فريق الفتح إن فريقه لا يملك الوقت الكافي للاستعداد الفني لمواجهة الاتحاد السبت، بعد أن عاد مساء الخميس من المجمعة؛ إذ سيعتمد على جانب الفيديو وبعض الأمور التي يمكن أن تساعد الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية. وأضاف العطوي في المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر نادي الفتح أن فريقه كان قريباً من الفوز في المباراة الماضية أمام الفيصلي، إلا أنه لم يوفق مجدداً بسبب المصاعب التي تعرض لها فريقه نتيجة ضغط المباريات التي خاضها، والتنقلات المرهقة في وقت زمني قصير، فضلاً عن الطقس الحار في هذه الفترة.
وعن جاهزية الحارس الكرواتي أدريان شيمبر الذي تم التعاقد معه والذي تم الإعلان عنه قبل وقت وجيز من المؤتمر، قال العطوي: «تعتمد مشاركته على جاهزيته، وسيتضح ذلك قبل المباراة إن كان جاهزاً للمشاركة». وشدد العطوي على أن تحديد الأسماء التي سيشارك بها سيكون حسب جاهزية اللاعبين، مبيناً أن الأجواء إيجابية، واللاعبين لديهم الرغبة في الفوز، وأنهم يفكرون بشكل إيجابي، وسيقاتلون لجلب الفوز الأول.