‫مدرب الفيصلي: جميع فرق الدوري تعاني من ضغط المباريات

رفع مهرجان ولي العهد للهجن 2026 من وتيرة استعداداته لانطلاق نسخته الثامنة على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن، خلال الفترة من 3 إلى 13 سبتمبر (أيلول) المقبل، بجوائز مالية تتجاوز قيمتها الإجمالية 50 مليون ريال، وسط ترتيبات تنظيمية وجماهيرية واسعة تشمل أشواط الرموز والهجانة وطرح التذاكر للجماهير.

وخصص الاتحاد السعودي للهجن مبلغ 30.4 مليون ريال لجوائز أشواط الرموز الـ24، التي تمثل أبرز منافسات المهرجان.

ويحصل الفائز بالمركز الأول في أشواط الرموز الكبرى لفئة الحيل والزمول على 1.5 مليون ريال، بينما ينال الثاني 800 ألف ريال، والثالث 500 ألف ريال، والرابع 300 ألف ريال، والخامس 150 ألف ريال.

وفي أشواط رموز الزمول لفئتي العام والمفتوح، تبلغ جائزة المركز الأول مليون ريال، مقابل 600 ألف ريال للثاني، و300 ألف ريال للثالث، و200 ألف ريال للرابع، و100 ألف ريال للخامس.

كما رصد الاتحاد 13.4 مليون ريال للأشواط العامة، و1.6 مليون ريال لأشواط المفتوح، و3.3 مليون ريال لأشواط الإنتاج، إلى جانب 1.18 مليون ريال لأشواط الماراثون والعربية.

50 مليون ريال مجموع جوائز المهرجان (الشرق الأوسط)

وعممت اللجنة المنظمة الدليل المالي الشامل للمهرجان على المشاركين، متضمناً تفاصيل الجوائز النقدية للمراكز العشرة الأولى في مختلف الفئات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتسهيل احتساب المكافآت للملاك والمنتجين.

وفي جانب آخر، أعلن الاتحاد السعودي للهجن بدء التسجيل في أشواط الهجانة للرجال والسيدات، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى الثلاثاء المقبل عند الساعة السادسة مساءً عبر التسجيل الإلكتروني المخصص للماراثون.

وتتضمن منافسات الهجانة 4 أشواط، بواقع شوطين للرجال وشوطين للسيدات، مع تخصيص جوائز إجمالية تبلغ 620 ألف ريال، بواقع 155 ألف ريال لكل شوط. ويحصل الفائز بالمركز الأول على 50 ألف ريال، بينما تمتد الجوائز حتى المركز العاشر الذي ينال 5 آلاف ريال.

وحددت اللجنة عدداً من الشروط للمشاركين، من أبرزها ألا يقل عمر الهجان عن 18 عاماً، مع تقديم الهوية الوطنية وبطاقة الهجان وشهادة الحساب البنكي، وتحديد فصيلة الدم، إلى جانب بيانات المطية والمالك ورقم الشريحة الإلكترونية.

وعلى الصعيد الجماهيري، أعلنت اللجنة المنظمة طرح تذاكر المهرجان عبر منصة «وي بوك»، بأسعار تبدأ من 10 ريالات لمدرج الجمهور العام، بينما تبلغ قيمة الطاولات الخارجية 100 ريال، وتصل طاولات منصة كبار الشخصيات إلى 1000 ريال، مع خيارات تستوعب مجموعات من 4 أو 10 أشخاص.