الأهلي يكشف عن خطة التوسع في أكاديمياته

أعلن النادي الأهلي في حسابه عبر منصة «إكس» عن خطة جديدة للتوسع في أكاديمياته بمختلف مناطق المملكة، في خطوة تستهدف دعم وتنمية القطاع الرياضي، وإتاحة بيئة رياضية احترافية تسهم في تطوير المواهب وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة.

ويأتي التوسع ضمن توجه النادي لتعزيز حضوره على مستوى المملكة، وتوسيع قاعدة ممارسة كرة القدم، إلى جانب نقل منهجية الأهلي وقيمه الرياضية إلى نطاق أوسع، بما يسهم في بناء أجيال جديدة مرتبطة بالرياضة وقيمها.

ويعمل النادي على تحقيق هذا التوجه من خلال التعاون مع شركة نجوم للإدارة الرياضية، بما يدعم خطة الأهلي للتوسع والوصول إلى نطاق أوسع في مختلف مناطق المملكة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتخصصة في إدارة وتشغيل الأكاديميات الرياضية.

ويعكس المشروع توجه الأهلي نحو الاستثمار في قطاع الأكاديميات باعتباره أحد المسارات المهمة لاكتشاف المواهب وتطويرها، إلى جانب تعزيز حضور النادي المجتمعي والرياضي في مختلف المناطق.

كما تمثل الخطوة امتداداً لاستراتيجية الأهلي في تنمية أعماله وتوسيع نطاق خدماته ومنتجاته الرياضية، وخلق فرص نمو تجارية مستدامة تعزز حضور النادي ومكانته على المستويين المحلي والدولي.