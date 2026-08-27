«ويبوك»: قدّمنا خدمات لجماهير تنتمي لأكثر من 100 دولة في «كأس العالم للرياضات الإلكترونية»

أكملت «ويبوك.كوم»، الشريك الرسمي للتذاكر في «كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026»، أول تجربة لها مع «إي دبليو سي» في فرنسا، حيث دعّمت رحلة الجماهير على مدار سبعة أسابيع من المنافسات في باريس.

وتُمثل البطولة امتداداً لشراكة تأسست في الرياض إلى سوق أوروبية رئيسية، وخطوة جديدة في مسيرة النمو الدولي للمنصة.

واشترى مُشجّعون من أكثر من 100 دولة تذاكرهم عبر «ويبوك.كوم»، في حين برزت فرنسا كأكبر سوق للتذاكر للحدث.

ومن اكتشاف الفعاليات والحجز إلى دعم العملاء والدخول إلى مواقع إقامة المنافسات، دعّمت المنصة تجربة متكاملة للجماهير طوال البطولة.

وامتد دور «ويبوك.كوم» إلى ما هو أبعد من المنافسات، حيث ساعدت المنصة على تحويل التفاعل الجماهيري الأوسع مع «إي دبليو سي» إلى حضور فعلي.

وبلغت النهائيات الكبرى ضمن برنامج البطولة المكوّن من 25 بطولة كامل الطاقة الاستيعابية للصالات، في حين سجلت باريس أرقاماً قياسية جديدة في مبيعات تذاكر «إي دبليو سي».

كما أسهمت مجموعة من الفعاليات الجماهيرية في دعم الطلب، بما في ذلك مباريات استعراضية، بمشاركة نجوم مثل كريم بنزيما وأمين، ولقاءات مع سائق «فورمولا 1» بيير غاسلي، ونجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه» يانيس أنتيتوكونمبو، إلى جانب تعاونات مع شركاء مثل «إن آر جي» و«بلايستيشن»، عبر مسابقات وجوائز ساعدت في الوصول إلى جماهير جديدة وخلق مسارات إضافية لتحويل الاهتمام إلى حضور فعلي.

وتؤكد تجربة باريس أن التقنية والقدرات التشغيلية ونموذج الخدمة التي طوّرتها «ويبوك.كوم» لسوق الترفيه الحي عالي الطلب في المملكة العربية السعودية يمكن تطبيقها بنجاح في أسواق دولية جديدة.

كما تعزز مكانة «ويبوك.كوم» كشركة سعودية المنشأ بُنيت للتوسع؛ إذ أثبتت قدراتها في السوق المحلية، وتتوسع عالمياً، وهي جاهزة لدعم الفعاليات الكبرى أينما اجتمعت جماهيرها.

وقال نديم بخش، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في «ويبوك.كوم»: «تحوّل باريس طموحنا الدولي إلى دليل تشغيلي ملموس. نقلنا شراكة بُنيت في الرياض، وطبقنا منصتنا ونموذجنا التشغيلي في فرنسا، وخدمنا جماهير قادمة من أكثر من 100 دولة، في حين أصبحت فرنسا أكبر سوق للتذاكر للحدث».