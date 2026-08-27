أستون فيلا يوافق على بيع واتكينز للهلال

وافق أستون فيلا الإنجليزي على بيع مهاجمه أولي واتكينز إلى الهلال، بعدما قبل العرض الأخير الذي تقدم به النادي السعودي للتعاقد مع الدولي الإنجليزي.

وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، الخميس، تبلغ قيمة صفقة انتقال واتكينز نحو 58 مليون يورو (254 مليون ريال)، بعد أن سبق لأستون فيلا رفض عرضاً سابقاً من الهلال، في ظل تمسكه باستمرار المهاجم ضمن صفوفه.

وتغير موقف النادي الإنجليزي في الساعات الأخيرة، ليوافق على العرض الهلالي، في وقت أبدى فيه واتكينز رغبته في الانتقال إلى الدوري السعودي.

ويتزامن الاتفاق مع تحرك أستون فيلا لتعويض رحيل مهاجمه، بعدما توصل إلى اتفاق للتعاقد مع السنغالي نيكولاس جاكسون من تشيلسي، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 75 مليون يورو (328 مليون ريال).

وكان جاكسون قد قضى الموسم الماضي معاراً إلى بايرن ميونيخ، كما سبق له العمل تحت قيادة الإسباني أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، خلال وجودهما في فياريال.

وبذلك، انتقل ملف واتكينز من مرحلة المفاوضات وتقارب المواقف إلى موافقة أستون فيلا على البيع وقبول عرض الهلال، بينما تتجه الصفقة إلى استكمال إجراءات انتقال اللاعب إلى النادي السعودي.