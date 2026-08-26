النصر يتجه لإعارة الحسن من أجل تسجيل غريب والنجار

كشفت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» أن إدارة النصر تتجه لإعارة لاعب الوسط علي الحسن إلى نادي الفتح، وذلك في إطار مساعيها لتحسين الوضع المالي للنادي، مع تحمل الفتح رواتب اللاعب خلال فترة الإعارة.

وتأتي هذه الخطوة بهدف إفساح المجال أمام النصر لتسجيل الثنائي عبدالرحمن غريب وراغد النجار ضمن الميزانية المالية، وتعويض جانب من الالتزامات المالية المترتبة على النادي، في ظل استمرار الرقابة المالية المفروضة على النصر.

من جهة ثانية، عاد حارس مرمى النصر نواف العقيدي للمشاركة في التدريبات الجماعية الأربعاء، في مؤشر على جاهزيته للمشاركة في مواجهة التعاون، المقررة الجمعة، ضمن منافسات الجولة المقبلة.

وشهد مران النصر كذلك مشاركة المدافع الفرنسي محمد سيماكان بعد تعافيه من الإصابة، ليصبح هو الآخر مرشحاً للعودة إلى قائمة الفريق أمام التعاون.

وسيخضع العقيدي وسيماكان لاختبارات أخيرة خلال مران الفريق الخميس، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن جاهزيتهما وقدرتهما على المشاركة في المباراة.