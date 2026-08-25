كأس القارات للأندية: سباق بين الأهلي وأوكلاند إف سي لحجز بطاقة الدور الثاني

يسعى الأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من مسابقة كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال)، عندما يلاقي أوكلاند إف سي النيوزيلندي، الأربعاء، على ملعب «الإنماء» في جدة، متسلحاً بالأرض والجمهور لمواصلة بدايته الجيدة هذا الموسم.

ويضرب الفائز من هذه المواجهة موعداً مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بطل دوري أبطال أفريقيا، في الدور الثاني، فيما يتأهل الفائز من هذه المباراة لملاقاة تولوكا المكسيكي، بطل كوبا ليبرتادوريس، على أن يواجه المتأهل في نهاية المطاف بطل فرنسا وحامل لقب دوري أبطال أوروبا، باريس سان جرمان، في المباراة النهائية.

وتأتي مشاركة الأهلي بعدما توج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة على حساب ماتشيدا زيروبيا الياباني، فيما يشارك أوكلاند إف سي بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا على حساب سنترال كوست من جزر سليمان.

ويدخل الأهلي المواجهة بسلاح الأرض والجمهور، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير على ملعب الإنماء ومساندة الفريق في مستهل مشواره بالبطولة، في وقت يسعى فيه الفريق إلى تأكيد حضوره الإيجابي في بداية الموسم والمضي بعيداً في المسابقة العالمية.

بوسيتش خلال التحضيرات (النادي الأهلي)

وأكد الهولندي - البوسني مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، أن فريقه يستهدف «الظهور بصورة تليق بتاريخ النادي وطموحات جمهوره، والعمل على تحقيق تطلعاته».

وأضاف بوسيتش: «المرحلة الحالية تتطلب العمل والتركيز من أجل الوصول بالفريق إلى المستوى الذي يرضي جماهيره ويترجم طموحاته إلى نتائج وانتصارات».

ويمنّي الأهلي النفس بمواصلة بدايته الجيدة للموسم، والحفاظ على سجله خالياً من الهزائم للمباراة التاسعة في جميع المسابقات حتى الآن، بعدما استهل موسمه الجديد بثلاثة انتصارات في الدوري والكأس، عقب فترة استعدادية خاض خلالها خمس مباريات لم يحقق فيها أي انتصار.

ويعيش الفريق مرحلة انتقالية بعد رحيل الألماني ماتياس يايسله إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إلى جانب توديع النادي عدداً من أبرز نجومه، يتقدمهم الجزائري رياض محرز والعاجي فرانك كيسيه، اللذان كانا من العناصر الأساسية في تتويج الأهلي باللقب الآسيوي.

ورغم التغييرات الكبيرة التي طرأت على هوية الفريق وشكله، أظهر الأهلي ملامح إيجابية للمنافسة هذا الموسم، مع بروز الأرميني إدوارد سبيرتسيان، إلى جانب البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، أحد أبرز الأسماء التي انضمت إلى الفريق هذا الصيف، والذي يعول عليه الجهاز الفني آمالاً كبيرة، فضلاً عن حضور الهداف الإنجليزي إيفان توني في الخط الأمامي.

لاعبان من أوكلاند إف سي في ملعب «الجوهرة» أمس (أوكلاند النيوزلندي - فيسبوك)

ويأمل الأهلي أيضاً في تعويض كبوة خروجه من الدور الثاني في نسخة العام الماضي، عندما خسر على ملعبه ووسط جماهيره أمام بيراميدز المصري بنتيجة 1 - 3، ما يمنح مواجهة الأربعاء أهمية إضافية للفريق الساعي إلى كتابة مسيرة مختلفة في النسخة الحالية.

وفي المقابل، يدخل أوكلاند إف سي المواجهة بطموح تحقيق مفاجأة أمام بطل آسيا، إذ أكد البرتغالي بيدرو موريرا، مدرب الفريق، أن مواجهة الأهلي تمثل فرصة كبيرة لناديه لتقديم نفسه أمام العالم.

وقال موريرا، في مقابلة مع موقع الدوري الأسترالي الذي يشارك فيه فريقه: «إنها مباراة رائعة».

وأضاف: «إنها وسيلة للتعريف باسم النادي أمام العالم بأسره. هذا الأمر مهم بالنسبة لي. إنها الصورة الأولى التي سنقدمها لجميع مشجعينا. سنحاول القتال بكل قوتنا».

وأكد موريرا، الذي عمل مدرباً مساعداً في نادي روما الإيطالي بين عامي 2019 و2021، ضرورة أن يظهر فريقه بأعلى درجات التنظيم أمام الأهلي، وقال: «يجب أن نكون منظمين. يجب أن نظهر صورة فريق يملك الطموح، وأن نمثل الحاضر والمستقبل أيضاً».

ولم يخف مدرب أوكلاند إف سي إدراكه للفوارق المالية بين الفريقين، مستشهداً بإحدى صفقات الأهلي الجديدة، وقال: «لكننا سنلعب أمام بطل دوري أبطال آسيا. لقد تعاقدوا مؤخراً مع لاعب برتغالي، فرانسيسكو ترينكاو، في فترة الانتقالات الحالية، وقيمة هذا اللاعب وحدها تعادل ميزانية نادينا لثلاثة مواسم!».

وأضاف موريرا: «لذلك يجب أن ندرك هذا الواقع. لكن هذه هي كرة القدم، وعلينا أن نظهر إيماننا بقدراتنا وطموحنا وتنظيمنا».

وسيحاول أوكلاند إف سي تجنب تكرار سيناريو مشاركته في النسخة الماضية، عندما ودع المسابقة من الدور الأول على يد بيراميدز المصري، وهو الفريق ذاته الذي أنهى لاحقاً مشوار الأهلي في الدور الثاني، لتجمع مواجهة الأربعاء فريقين يتطلعان إلى تجاوز إخفاق النسخة الماضية والانطلاق نحو الأدوار المتقدمة.