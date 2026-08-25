عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:46 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

ناسيمنتو: نحترم الخلود... واللاعبون الجدد يحتاجون إلى وقت

لويس ناسيمنتو مساعد مدرب فريق الدرعية (الشرق الأوسط)
لويس ناسيمنتو مساعد مدرب فريق الدرعية (الشرق الأوسط)
TT
TT

ناسيمنتو: نحترم الخلود... واللاعبون الجدد يحتاجون إلى وقت

لويس ناسيمنتو مساعد مدرب فريق الدرعية (الشرق الأوسط)
لويس ناسيمنتو مساعد مدرب فريق الدرعية (الشرق الأوسط)

أكد لويس ناسيمنتو، مساعد مدرب فريق الدرعية، أن مواجهة الخلود لن تكون سهلة، مشيراً إلى أن نتائج المنافس الجيدة تفرض على فريقه احترامه، رغم تفوق الدرعية عليه في مباراة ودية سابقة.

وقال ناسيمنتو: «مباراة صعبة، والخلود يحقق نتائج جيدة، ونحن نركز حالياً على المباراة المقبلة. صنعنا التاريخ بالفوز في المباراة السابقة، ونتمنى أن نحقق الفوز غداً ونقدم مباراة جميلة أمام جماهيرنا. سبق أن لعبنا أمام الخلود ودياً وفزنا 3-1، لكن مباراة الغد رسمية والظروف مختلفة؛ لذلك يجب علينا احترام المنافس ومحاولة تحقيق نتيجة إيجابية».

وعن غياب برونو لاغ عن المباراة، قال: «لا أعتقد أن غيابه سيؤثر في الفريق، فهو يدير الفريق ودائماً حاضر معنا، وسنواصل العمل بالطريقة نفسها، وبالتأكيد أتمنى أن يكون المدرب موجوداً معنا».

ورداً على سؤال حول نكودو مع قدوم بولبينة، أوضح: «سنكون موجودين في نهاية فترة الانتقالات للإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بالفريق، وتركيزنا حالياً منصب على المباريات فقط».

وعن اكتمال صيف الدرعية، أكد أن الحديث عن سوق الانتقالات سيكون في نهاية الفترة، مشيراً إلى أن التركيز الحالي ينصب على المباريات.

وتطرق ناسيمنتو إلى قلة الأهداف رغم كثرة التسديدات، قائلاً: «الجميع يعرف أن كل فريق يحتاج إلى وقت حتى ينسجم ويتطور. نحن فخورون بما يقدمه اللاعبون، وبالتأكيد نريد تسجيل المزيد من الأهداف، لكننا لعبنا أمام خصوم أقوياء. قدوم اللاعبين الجدد سيعزز الفريق ويضيف الخبرة، وبالتأكيد سيحتاجون إلى بعض الوقت للتأقلم، لكن مع مرور الوقت سنتطور».

وعن الحالة البدنية للاعبين قبل مواجهة الخلود، قال: «الأمر يعتمد على كل لاعب، فكل لاعب يحتاج إلى وقته للاستشفاء، ويعتمد ذلك على لياقته، وما إذا كان قد شارك في المباريات الودية، إضافة إلى عمره. اللاعبون الذين سيشاركون غداً هم الأكثر جاهزية».

وكشف ناسيمنتو أن نكودو هو اللاعب الوحيد غير الجاهز للمباراة، فيما أكد جاهزية بقية اللاعبين، بمن فيهم المنضمون حديثاً، موضحاً أن القرار النهائي بشأن التشكيلة الأساسية والبدلاء سيتحدد بعد التدريب الأخير، وقال: «الأهم أن اللاعبين الـ11 الذين سيبدأون المباراة هم الأكثر جاهزية».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

بعد ظهوره المونديالي... المصري أمين عمر يقود الأهلي أمام أوكلاند

رياضة سعودية الحكم الدولي المصري أمين عمر (فيفا)

بعد ظهوره المونديالي... المصري أمين عمر يقود الأهلي أمام أوكلاند

تقود صفارة مصرية المواجهة العالمية التي تنتظر الأهلي السعودية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي الأربعاء لحساب الدور الأول من كأس القارات للأندية 2026

«الشرق الأوسط» (جدة)
رياضة سعودية الجناح الدولي السعودي عبد الرحمن العبود إلى «الشباب» رسمياً (نادي الشباب)
رياضة سعودية

العبود «شبابياً» لعامين بعد 7 مواسم بقميص «الاتحاد»

أعلن نادي الشباب، الثلاثاء، تعاقده مع الجناح الدولي السعودي عبد الرحمن العبود لمدة عامين.

عبد العزيز الصميلة (الرياض)
رياضة عالمية الغاني الشاب أوسكار ناسي أوبونغ يقترب من «الميرينغي» (نادي غرناطة)
رياضة عالمية

ريال مدريد على أعتاب ضم الموهبة الغانية أوبونغ

يواصل ريال مدريد الإسباني سعيه وراء النجوم الشباب، وأصبح النادي على وشك إتمام صفقة ضم أوسكار ناسي أوبونغ (21 عاماً).

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية برادلي باركولا مهاجم باريس سان جيرمان يقترب من ليفربول (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«ليفربول» يقترب من ضم باركولا

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم برادلي باركولا، مهاجم باريس سان جيرمان، وفقاً لما ذكرته تقارير صحافية.

«الشرق الأوسط» (ليفربول)
رياضة عالمية جوناثان بوركاردت مهاجم آينتراخت فرانكفورت (أ.ب)
رياضة عالمية

بوركاردت يغيب... وشايبي يحضر في تحضيرات فرانكفورت لبداية «البوندسليغا»

يغيب جوناثان بوركاردت، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، عن استعدادات فريقه لمواجهة يونيون برلين يوم السبت المقبل في الجولة الأولى للدوري الألماني (بوندسليغا).

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الرياضة رياضة سعودية

بعد ظهوره المونديالي... المصري أمين عمر يقود الأهلي أمام أوكلاند

الحكم الدولي المصري أمين عمر (فيفا)
الحكم الدولي المصري أمين عمر (فيفا)
TT
TT

بعد ظهوره المونديالي... المصري أمين عمر يقود الأهلي أمام أوكلاند

الحكم الدولي المصري أمين عمر (فيفا)
الحكم الدولي المصري أمين عمر (فيفا)

وصل طاقم التحكيم المصري بقيادة الحكم الدولي أمين عمر إلى جدة استعداداً لقيادة اللقاء الذي سيحتضنه ملعب «الإنماء» مساء الأربعاء في مستهل مشوار «بطل آسيا» بالبطولة العالمية.

ويعاون أمين عمر في مهمته الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه بصفتهما مساعدين، بينما يتولى محمود ناجي مهمة الحكم الرابع، كما يضم الطاقم المصري محمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو «الفار»، ويعاونه طارق مجدي الحكم المساعد لتقنية الفيديو.

ويكمل «عمر» الشهر المقبل عامه الـ41، وهو حكم دولي منذ عام 2017، ويعد حالياً الحكم الأول في مصر، وضمن حكام النخبة في قارة أفريقيا.

وظهر أمين عمر في الملاعب السعودية قبل عدة أشهر عندما قاد مباراة الهلال والنجمة لحساب الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025 - 2026، التي حسمها الهلال بالفوز برباعية نظيفة، ومثلت المباراة حدثاً تاريخياً لكونها المرة الأولى التي يدير فيها طاقم تحكيم مصري بالكامل مباراة في الدوري السعودي.

شارك أمين عمر في كأس العالم 2026، حيث أدار مباراتي الأرجنتين مع النمسا وكوريا الجنوبية مع التشيك، كما أدار ثلاث مباريات في كأس العالم تحت 17 عاماً في 2019 ومباراتين في كأس العرب «فيفا 2025».

استهل أمين عمر الموسم الحالي بقيادة مباراة في افتتاحية الدوري المصري بين الزمالك - حامل اللقب - وضيفه الاتحاد السكندري، التي حسمها التعادل السلبي.

وأدار أمين عمر طوال مسيرته وحتى الآن محلياً وأفريقياً 272 مباراة بينها 189 مباراة في الدوري المصري و13 مباراة في دوري أبطال أفريقيا ومثلها في كأس الكونفدرالية الأفريقية، و5 مباريات في كأس مصر.

مواضيع
الرياضة كرة القدم النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

العبود «شبابياً» لعامين بعد 7 مواسم بقميص «الاتحاد»

الجناح الدولي السعودي عبد الرحمن العبود إلى «الشباب» رسمياً (نادي الشباب)
الجناح الدولي السعودي عبد الرحمن العبود إلى «الشباب» رسمياً (نادي الشباب)
TT
TT

العبود «شبابياً» لعامين بعد 7 مواسم بقميص «الاتحاد»

الجناح الدولي السعودي عبد الرحمن العبود إلى «الشباب» رسمياً (نادي الشباب)
الجناح الدولي السعودي عبد الرحمن العبود إلى «الشباب» رسمياً (نادي الشباب)

أعلن نادي الشباب، الثلاثاء، تعاقده مع الجناح الدولي السعودي عبد الرحمن العبود لمدة عامين، ليبدأ اللاعب محطة جديدة في مسيرته بعد سنوات قضاها مع «الاتحاد»، في صفقة تُدعم الخيارات الهجومية لـ«الليوث». ويصل العبود إلى «الشباب» بعد مسيرة امتدت لسنوات مع «الاتحاد»، الذي انضم إليه في صيف 2019 قادماً من «الاتفاق»، قبل أن يصبح أحد عناصر الفريق، خلال مواسم شهدت تحقيق النادي «الغربي» عدداً من البطولات المحلية.

ويبرز أفضل أرقام العبود، في المواسم الأخيرة خلال موسم 2024-2025، عندما خاض 34 مباراة في مختلف المسابقات بقميص «الاتحاد»، سجل خلالها 8 أهداف وصنع مِثلها، بإجمالي 16 مساهمة تهديفية، وهي المحصّلة الأبرز له خلال مسيرته مع «النمور».

وفي الموسم الماضي 2025-2026، ظهر العبود في 22 مباراة مع «الاتحاد»، وسجل هدفاً وصنع آخر، وسط انخفاض في عدد دقائق مشاركاته إلى 739 دقيقة، مقارنة بحضوره اللافت في الموسم الذي سبقه.

عبد الرحمن العبود وقَّع مع «الشباب» لعامين (نادي الشباب)

وعلى الصعيد الدولي، سبق للعبود تمثيل المنتخب السعودي، إذ خاض 16 مباراة دولية وسجل هدفين بقميص «الأخضر»، ليضيف إلى صفوف «الشباب» لاعباً يمتلك تجربة محلية ودولية ممتدة.

وبانتقاله إلى «الشباب»، يطوي العبود صفحة طويلة بقميص «الاتحاد»، ويفتح محطة جديدة في مسيرته مع «الليوث»، الذين يراهنون على خبرته وقدرته على اللعب في الأطراف، بعد مواسم شهدت أفضل حصيلة تهديفية له خلال السنوات الأخيرة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

أنج يحسم مستقبل العمري: مستمر مع النصر

عبد الإله العمري مدافع النصر والمنتخب السعودي (رويترز)
عبد الإله العمري مدافع النصر والمنتخب السعودي (رويترز)
TT
TT

أنج يحسم مستقبل العمري: مستمر مع النصر

عبد الإله العمري مدافع النصر والمنتخب السعودي (رويترز)
عبد الإله العمري مدافع النصر والمنتخب السعودي (رويترز)

أغلق نادي النصر ملف رحيل مدافعه عبد الإله العمري خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما حسم المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو موقفه بالتمسك باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، ورفض فكرة مغادرته في المرحلة الحالية.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعاً جمع العمري بالجهاز الفني، أكد خلاله بوستيكوغلو حاجته إلى خدمات المدافع الدولي، وأنه يمثل أحد العناصر التي يعتمد عليها في خططه الفنية للموسم الحالي، في ظل الاستحقاقات التي تنتظر الفريق.

وبناءً على موقف المدرب، أُغلق الباب أمام العروض المقدمة للعمري، وفي مقدمتها اهتمام موناكو الفرنسي بالتعاقد معه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، إذ حالت رغبة الجهاز الفني في الاحتفاظ باللاعب دون المضي قدماً في المفاوضات.

ويبلغ العمري 29 عاماً، وقدم مستويات مميزة مع النصر خلال الموسم الماضي، وكان ضمن المجموعة التي تُوجت بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، كما شارك مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026، وسجل هدفاً في مرمى أوروغواي بالمونديال.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري السعودي نادي النصر السعودية