ناسيمنتو: نحترم الخلود... واللاعبون الجدد يحتاجون إلى وقت

أكد لويس ناسيمنتو، مساعد مدرب فريق الدرعية، أن مواجهة الخلود لن تكون سهلة، مشيراً إلى أن نتائج المنافس الجيدة تفرض على فريقه احترامه، رغم تفوق الدرعية عليه في مباراة ودية سابقة.

وقال ناسيمنتو: «مباراة صعبة، والخلود يحقق نتائج جيدة، ونحن نركز حالياً على المباراة المقبلة. صنعنا التاريخ بالفوز في المباراة السابقة، ونتمنى أن نحقق الفوز غداً ونقدم مباراة جميلة أمام جماهيرنا. سبق أن لعبنا أمام الخلود ودياً وفزنا 3-1، لكن مباراة الغد رسمية والظروف مختلفة؛ لذلك يجب علينا احترام المنافس ومحاولة تحقيق نتيجة إيجابية».

وعن غياب برونو لاغ عن المباراة، قال: «لا أعتقد أن غيابه سيؤثر في الفريق، فهو يدير الفريق ودائماً حاضر معنا، وسنواصل العمل بالطريقة نفسها، وبالتأكيد أتمنى أن يكون المدرب موجوداً معنا».

ورداً على سؤال حول نكودو مع قدوم بولبينة، أوضح: «سنكون موجودين في نهاية فترة الانتقالات للإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بالفريق، وتركيزنا حالياً منصب على المباريات فقط».

وعن اكتمال صيف الدرعية، أكد أن الحديث عن سوق الانتقالات سيكون في نهاية الفترة، مشيراً إلى أن التركيز الحالي ينصب على المباريات.

وتطرق ناسيمنتو إلى قلة الأهداف رغم كثرة التسديدات، قائلاً: «الجميع يعرف أن كل فريق يحتاج إلى وقت حتى ينسجم ويتطور. نحن فخورون بما يقدمه اللاعبون، وبالتأكيد نريد تسجيل المزيد من الأهداف، لكننا لعبنا أمام خصوم أقوياء. قدوم اللاعبين الجدد سيعزز الفريق ويضيف الخبرة، وبالتأكيد سيحتاجون إلى بعض الوقت للتأقلم، لكن مع مرور الوقت سنتطور».

وعن الحالة البدنية للاعبين قبل مواجهة الخلود، قال: «الأمر يعتمد على كل لاعب، فكل لاعب يحتاج إلى وقته للاستشفاء، ويعتمد ذلك على لياقته، وما إذا كان قد شارك في المباريات الودية، إضافة إلى عمره. اللاعبون الذين سيشاركون غداً هم الأكثر جاهزية».

وكشف ناسيمنتو أن نكودو هو اللاعب الوحيد غير الجاهز للمباراة، فيما أكد جاهزية بقية اللاعبين، بمن فيهم المنضمون حديثاً، موضحاً أن القرار النهائي بشأن التشكيلة الأساسية والبدلاء سيتحدد بعد التدريب الأخير، وقال: «الأهم أن اللاعبين الـ11 الذين سيبدأون المباراة هم الأكثر جاهزية».