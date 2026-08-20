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«الهلال» يعلن رحيلاً نهائياً لكانسيلو... وانتقاله لـ«برشلونة»

كانسيلو مع لابورتا خلال إعارته لبرشلونة في الموسم الماضي (نادي برشلونة)
كانسيلو مع لابورتا خلال إعارته لبرشلونة في الموسم الماضي (نادي برشلونة)
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«الهلال» يعلن رحيلاً نهائياً لكانسيلو... وانتقاله لـ«برشلونة»

كانسيلو مع لابورتا خلال إعارته لبرشلونة في الموسم الماضي (نادي برشلونة)
كانسيلو مع لابورتا خلال إعارته لبرشلونة في الموسم الماضي (نادي برشلونة)

أعلن نادي الهلال موافقته على انتقال لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو لنادي برشلونة الإسباني بشكل نهائي، بعد أن انتهت فترة إعارته للنادي الإسباني، في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وجاء أولاً انتقال كانسيلو للنادي الإسباني بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد أن استبعده الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، مسبقاً من قائمة الفريق التي تشارك في المنافسات المحلية، بعد الإصابة التي تعرَّض لها النجم البرتغالي في العضلة الخلفية، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي طويل ليسجل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو بديلاً عنه في قائمة الفريق، قبل أن يتشافى كانسيلو من إصابته ويعود للمشاركة مع الهلال في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل انتقاله للنادي الإسباني مُعاراً.

وبعد نهاية فترة الإعارة، رغب الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، باستمرار كانسيلو في صفوف فريقه، مع رغبة مشتركة أيضاً من اللاعب الذي يريد مواصلة مشواره مع «البلوغرانا»، مما دفع مسؤولي النادي الإسباني إلى التعاقد معه.

يُذكر أن الهلال تعاقد مع كانسيلو، في أغسطس (آب) من عام 2024، بعقد يمتد لـ3 مواسم ينتهي في صيف عام 2027، قضى منها موسماً ونصف الموسم مع «الأزرق»، قبل أن تسمح له إدارة النادي العاصمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بالانتقال لبرشلونة الإسباني بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر، قبل انتقاله بشكل نهائي، هذا الصيف.

ولعب كانسيلو، خلال الفترة التي قضاها مع الهلال، 45 مباراة، تمكَّن من تسجيل 3 أهداف فيها، في حين أسهم بصناعة 14 هدفاً.

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كأس الملك: لا صدامات بين الكبار في دور الـ16

مضت قرعة دور الـ16 دون أي صدامات بين الفرق الكبرى (حساب البطولة)
مضت قرعة دور الـ16 دون أي صدامات بين الفرق الكبرى (حساب البطولة)
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كأس الملك: لا صدامات بين الكبار في دور الـ16

مضت قرعة دور الـ16 دون أي صدامات بين الفرق الكبرى (حساب البطولة)
مضت قرعة دور الـ16 دون أي صدامات بين الفرق الكبرى (حساب البطولة)

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة كأس الملك عن مواجهات هادئة دون أي صدامات على صعيد الفرق الكبرى.

وسُحبت القرعة بشكل مفتوح دون مستويات محددة، كما حدث في الدور الأول (دور الـ32) التي جرى فيها تحديد مستويين بين فرق الدوري السعودي للمحترفين وفرق الدرجة الأولى.

نتيجة قرعة دور الـ16 لبطولة كأس الملك (حساب البطولة)

وسيواجه حامل اللقب الهلال نظيره الحزم على ملعبه بالعاصمة الرياض، فيما سيكون النصر على موعد مع الخلود في الأول بارك، ويستقبل الجبلين نظيره فريق الاتحاد بمدينة حائل، أما الأهلي فسيكون في مواجهة قوية أمام العلا.

ويستضيف التعاون نظيره الوحدة في مدينة بريدة، ويواجه الرياض نظيره الفيحاء، في حين يستقبل العروبة ضيفه الأخدود في مواجهة تحمل طابع خاصاً بالدرجة الأولى.

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رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

بوسيتش: أرقام كرة القدم مجرد أرقام هواتف وأتانغانا لاعب رائع

مارينو بوسيتش (النادي الأهلي السعودي)
مارينو بوسيتش (النادي الأهلي السعودي)
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بوسيتش: أرقام كرة القدم مجرد أرقام هواتف وأتانغانا لاعب رائع

مارينو بوسيتش (النادي الأهلي السعودي)
مارينو بوسيتش (النادي الأهلي السعودي)

أكد مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي، جاهزية فريقه للمواجهة المقبلة أمام أبها، مشدداً على أن هدفه تقديم الفريق بصورة تليق بتطلعات جماهير النادي، والعمل على تحقيق طموحاتها خلال المرحلة المقبلة.

وقال بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي: «من الجيد رؤية هذا العدد من الإعلاميين، وأود أن أشكر جميع من رحب بي في هذا الوطن، وجمهور الأهلي خاصة. خضت مباراتين رسميتين فقط، ولمست خلالهما الطاقة الكبيرة من الجماهير والعطاء الدائم، وهذا يعكس حباً وشغفاً بالنادي من دون حدود».

وحول ملف التعاقدات، أوضح مدرب الأهلي أنه لم يتم الإعلان رسمياً عن التعاقد مع أي لاعب حتى الآن، مضيفاً: «أي لاعب سيأتي سيكون إضافة للنادي من دون شك. سوق الانتقالات مفتوحة، لكن تركيزنا التام سيكون على المنافسة القادمة».

وأشار بوسيتش إلى معرفته بتاريخ الأهلي ومكانته، مؤكداً أن الجهاز الفني سيعمل على تقديم الفريق بالشكل الذي يرضي الجماهير والمسؤولين، وقال: «طموحنا أن نقدم أنفسنا بشكل جيد أمام جماهيرنا، وأنا مطّلع على تاريخ النادي وأهميته، لذلك سنحاول العمل على تحقيق تطلعات الجمهور والمسؤولين».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن إمكانية تغيير المنهجية الفنية للأهلي، وما إذا كان الفريق يفتقر إلى خدمات فرانك كيسيه في منتصف الملعب، أكد بوسيتش أن لكل مدرب فلسفته وأسلوبه الخاص.

وقال: «كل مدرب له أسلوبه الخاص وفلسفته في كرة القدم، والمهم بالنسبة لي هو الانتصار. أفضّل اللعب والبناء من الخلف خلال الحالة الهجومية، وفي الحالة الدفاعية ربما نتشابه قليلاً أنا ويايسله، وسأعمل على التعرف على اللاعبين، ولديّ تصور بسيط عنهم من خلال التدريبات رغم أنني وصلت منذ وقت قصير لكن نعمل بكل جدية ومسؤولية».

وتحدث المدرب عن نظرته إلى الجوانب التكتيكية، مؤكداً أن الأرقام لا تمثل كل شيء في كرة القدم الحديثة، وقال: «كثيرون يتحدثون عن الأرقام، وهذه الأرقام مجرد أرقام هواتف. المباراة قائمة على الوقت والمساحة والذكاء وخصائص اللاعبين».

وأشاد بوسيتش بلاعب الوسط فالنتين أتانغانا، مؤكداً أن اللاعب لفت أنظاره خلال التدريبات، وقال: «لديَّ نظرة فنية مغايرة، ولديَّ لاعب ممتاز جداً هو فالنتين أتانغانا. رأيت نشاطه ولعبه في التدريبات، وهو ليس لاعباً مشهوراً جداً، لكنه لاعب رائع في هذا العمر، وليس الاسم الكبير هو المهم».

واختتم حديثه عن كيسيه بالتأكيد على تركيزه على العناصر الموجودة حالياً في الفريق، قائلاً: «لم أتعامل مع كيسيه، وهو لاعب رائع، لكنني أتعامل مع الخيارات الموجودة، ولديَّ لاعب موجود».

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القحطاني: الفيحاء سيواجه الهلال بتركيز عالٍ وروح وانضباط

عبد الله القحطاني (نادي الفيحاء)
عبد الله القحطاني (نادي الفيحاء)
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القحطاني: الفيحاء سيواجه الهلال بتركيز عالٍ وروح وانضباط

عبد الله القحطاني (نادي الفيحاء)
عبد الله القحطاني (نادي الفيحاء)

أكد عبد الله القحطاني، لاعب فريق الفيحاء، أهمية مواجهة فريق الهلال، اليوم (الخميس)، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن الفريق يتعامل مع المرحلة الحالية بتركيز كبير، في ظل تقارب مواعيد المباريات، وحرص اللاعبين على الاستفادة من الفترة المتاحة بين كل مواجهة وأخرى بالشكل الأمثل.

وقال القحطاني في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «مواجهة الهلال مهمة بالنسبة لنا، وندرك أنها تتطلب تركيزاً عالياً طوال مجرياتها، جدول المباريات خلال هذه الفترة متقارب؛ حيث نخوض مباراة كل ثلاثة أيام تقريباً، لذلك نحرص على الاستفادة من الوقت المتاح بين المباريات للاستشفاء والتحضير للمواجهة التالية، والعمل على تنفيذ توجيهات الجهاز الفني».

وأضاف: «الفريق يعيش أجواء جيدة، والجميع لديه الرغبة في تقديم أفضل ما لديه. تركيزنا منصبّ على مباراة الغد، وسندخلها بروح عالية وانضباط داخل الملعب، ونسعى إلى تقديم مستوى جيد وتحقيق نتيجة إيجابية».

وعن انضمامه إلى فريق الفيحاء وخوض موسمه الأول مع الفريق، قال القحطاني: «سعيد بانضمامي إلى الفيحاء، وخوض تجربتي الأولى مع الفريق. ومنذ وصولي وجدت تعاوناً كبيراً من زملائي والجهازين الفني والإداري، وهذا ساعدني على التأقلم سريعاً مع المجموعة، كما أتطلع إلى تقديم الإضافة المطلوبة والمساهمة مع زملائي في تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم».

واختتم القحطاني حديثه بالتأكيد على أهمية دعم جماهير الفيحاء، قائلاً: «دعم جماهيرنا ومساندتهم محل تقدير بالنسبة لنا، ونتطلع دائماً إلى إسعادهم وتقديم ما يليق باسم الفيحاء».

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