«الهلال» يعلن رحيلاً نهائياً لكانسيلو... وانتقاله لـ«برشلونة»

أعلن نادي الهلال موافقته على انتقال لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو لنادي برشلونة الإسباني بشكل نهائي، بعد أن انتهت فترة إعارته للنادي الإسباني، في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وجاء أولاً انتقال كانسيلو للنادي الإسباني بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد أن استبعده الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، مسبقاً من قائمة الفريق التي تشارك في المنافسات المحلية، بعد الإصابة التي تعرَّض لها النجم البرتغالي في العضلة الخلفية، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي طويل ليسجل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو بديلاً عنه في قائمة الفريق، قبل أن يتشافى كانسيلو من إصابته ويعود للمشاركة مع الهلال في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل انتقاله للنادي الإسباني مُعاراً.

وبعد نهاية فترة الإعارة، رغب الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، باستمرار كانسيلو في صفوف فريقه، مع رغبة مشتركة أيضاً من اللاعب الذي يريد مواصلة مشواره مع «البلوغرانا»، مما دفع مسؤولي النادي الإسباني إلى التعاقد معه.

يُذكر أن الهلال تعاقد مع كانسيلو، في أغسطس (آب) من عام 2024، بعقد يمتد لـ3 مواسم ينتهي في صيف عام 2027، قضى منها موسماً ونصف الموسم مع «الأزرق»، قبل أن تسمح له إدارة النادي العاصمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بالانتقال لبرشلونة الإسباني بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر، قبل انتقاله بشكل نهائي، هذا الصيف.

ولعب كانسيلو، خلال الفترة التي قضاها مع الهلال، 45 مباراة، تمكَّن من تسجيل 3 أهداف فيها، في حين أسهم بصناعة 14 هدفاً.