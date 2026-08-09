الرياض يتعاقد مع المدافع الأوروغوياني أباسكال قادماً من فيتوريا غيماريش

أعلن نادي الرياض المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم التعاقد رسمياً مع المدافع الأوروغوياني رودريغو أباسكال، قادماً من صفوف نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي، في صفقة انتقال نهائي تأتي ضمن حملة التعزيزات الصيفية التي يخوضها النادي استعداداً لمنافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.
وذكر النادي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن الصفقة تُتوّج مفاوضات استمرت عدة أسابيع مع النادي البرتغالي، الذي وافق على السماح للاعب بالسفر إلى المملكة لاستكمال إجراءات التوقيع النهائي على العقد.
ويُعد أباسكال (32 عاماً)، المولود في مونتيفيديو في 14 يناير (كانون الثاني) 1994، أحد أبرز المدافعين المخضرمين القادمين من القارة الجنوبية إلى الدوري السعودي هذا الصيف. وبدأ اللاعب، الذي يبلغ طوله 187 سنتيمتراً، مسيرته الكروية في صفوف نادي فينكس المحلي، قبل أن يخوض تجربة إعارة قصيرة مع خوبنتود، ليعود بعدها إلى الاحتراف مع نادي بينارول، أحد أعرق الأندية في الأوروغواي، وتوّج معه بلقب الدوري المحلي موسم 2021.
وانتقل المدافع الأوروغوياني بعدها إلى أوروبا، حيث أمضى أربعة مواسم مع نادي بوافيستا البرتغالي، قبل أن يوقع صيف عام 2025 عقداً مع فيتوريا غيماريش، الذي توّج معه بلقب كأس الرابطة البرتغالية مطلع العام الجاري.
وحرص نادي الرياض على الاحتفاء بالصفقة عبر منشور خاص حمل عبارة «من بلاد السيليستي إلى مدرسة الوسطى.. أهلاً بك رودريغو أباسكال»، في إشارة إلى المنتخب الأوروغوياني الملقب بـ«السيليستي»، مرفقاً بصورة احترافية للاعب وهو يرتدي القميص الأحمر والأسود لنادي الرياض، حملت شعار «فهد جديد» (NEW PANTHER)، في تلميح إلى الطابع القتالي الذي يمثله المدافع الجديد داخل الملعب.ويأتي التعاقد مع أباسكال ضمن سلسلة صفقات يسعى من خلالها نادي الرياض إلى تدعيم خط دفاعه بخبرات أوروبية وأميركية جنوبية، في إطار خطة النادي لبناء تشكيلة قوية تنافس على الألقاب المحلية خلال الموسم المقبل.