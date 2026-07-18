صفقة انتقال حر تنقل الحارس مصطفى ملائكة إلى نادي أبها

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن حارس المرمى مصطفى ملائكة توصل إلى اتفاق مع نادي أبها للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء ارتباطه التعاقدي مع ناديه السابق نيوم.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الاتفاق يقضي بارتباط الحارس البالغ من العمر 40 عاماً بألوان أبها لموسم واحد.

ويُعد ملائكة أحد الأسماء المخضرمة في حراسة المرمى بدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يمتلك مسيرة احترافية طويلة تنقل خلالها بين عدد من الأندية السعودية، ومنها الاتحاد والفيصلي والفتح والشباب، قبل أن يخوض تجربته الأخيرة مع نيوم.

ويأتي التعاقد مع ملائكة ضمن خطة النادي العائد إلى دوري روشن، لتعزيز صفوفه بعناصر تمتلك خبرة كافية تسهم في دعم التشكيلة قبل انطلاقة منافسات الموسم الجديد.