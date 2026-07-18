عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:47 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

صفقة انتقال حر تنقل الحارس مصطفى ملائكة إلى نادي أبها

حارس المرمى مصطفى ملائكة (الشرق الأوسط)
حارس المرمى مصطفى ملائكة (الشرق الأوسط)
TT
TT

صفقة انتقال حر تنقل الحارس مصطفى ملائكة إلى نادي أبها

حارس المرمى مصطفى ملائكة (الشرق الأوسط)
حارس المرمى مصطفى ملائكة (الشرق الأوسط)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن حارس المرمى مصطفى ملائكة توصل إلى اتفاق مع نادي أبها للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء ارتباطه التعاقدي مع ناديه السابق نيوم.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الاتفاق يقضي بارتباط الحارس البالغ من العمر 40 عاماً بألوان أبها لموسم واحد.

ويُعد ملائكة أحد الأسماء المخضرمة في حراسة المرمى بدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يمتلك مسيرة احترافية طويلة تنقل خلالها بين عدد من الأندية السعودية، ومنها الاتحاد والفيصلي والفتح والشباب، قبل أن يخوض تجربته الأخيرة مع نيوم.

ويأتي التعاقد مع ملائكة ضمن خطة النادي العائد إلى دوري روشن، لتعزيز صفوفه بعناصر تمتلك خبرة كافية تسهم في دعم التشكيلة قبل انطلاقة منافسات الموسم الجديد.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

لام عن أزمة منتخب ألمانيا: نتراجع إلى الخلف منذ 10 سنوات

رياضة عالمية فيليب لام القائد السابق للمنتخب الألماني يفتح النار على الكرة الألمانية (د.ب.أ)

لام عن أزمة منتخب ألمانيا: نتراجع إلى الخلف منذ 10 سنوات

أكد فيليب لام، القائد السابق للمنتخب الألماني، أن أزمة كرة القدم في بلاده لها أسباب أعمق وأكثر ارتباطاً بالمدى الطويل.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الرياضة ميسي ويامال (أ.ف.ب)
الرياضة

نهائي كأس العالم 2026... صراع كروي بنكهة التاريخ والاستقلال بين الأرجنتين وإسبانيا

قمة تاريخية لنهائي مونديال 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا على ملعب ميتلايف، صراع لغوي وتاريخي كروي مثير لتحديد بطل العالم بين ميسي ويامال بتكافؤ كامل.

كوثر وكيل (لندن)
رياضة عالمية سكالوني يتحدث لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحافي بنيوجيرسي (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

سكالوني قبل نهائي المونديال: كل شيء في إسبانيا «يثير قلقي»

قال مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني الجمعة إن «كل شيء» في منتخب إسبانيا «يثير قلقه».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية ديوكوفيتش يسأل ميسي خلال المؤتمر الصحافي (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ميسي يعلق على صورة يامال: مشهد مجنون

تعهد ليونيل ميسي بأن يقدم المنتخب الأرجنتيني كل ما لديه في نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، الأحد

«الشرق الأوسط» (نيوجيرسي)
رياضة عالمية إيميليانو مارتينيز يتحدث للإعلام (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ديبو مارتينيز: أتطلع إلى إنهاء النهائي أمام إسبانيا بشباك نظيفة

أعرب حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم إيميليانو (ديبو) مارتينيز الجمعة عن أمله في أن يكون خط دفاعه في مستوى الهجوم القوي للـ«ألبيسيليستي».

«الشرق الأوسط» (نيوجيرسي)
الرياضة رياضة سعودية

«الدرعية» يبدأ تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة «تريليبورغ» السويدي

نادي الدرعية
نادي الدرعية
TT
TT

«الدرعية» يبدأ تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة «تريليبورغ» السويدي

نادي الدرعية
نادي الدرعية

يستهل فريق الدرعية مبارياته الودية في معسكره الإعدادي المُقام بالسويد، عندما يواجه فريق تريليبورغ السويدي، السبت، ضِمن استعداداته للموسم الرياضي الجديد.

وتقام المباراة في اليوم السابع من المعسكر الخارجي، الذي يشهد خوض عدد من المباريات الودية بهدف رفع جاهزية الفريق قبل انطلاق الموسم.

وتمثل المواجهة أول اختبار ودي للدرعية خلال المعسكر، إذ يسعى الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي برونو لاج، إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية وتقييم مستوياتهم، إلى جانب تطبيق عدد من الجوانب التكتيكية ومنح أكبر عدد من اللاعبين الفرصة.

ويواصل الدرعية تحضيراته للموسم الجديد، في إطار برنامجه الإعدادي؛ استعداداً لانطلاق المنافسات.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الأوروغوياني نونيز ينضم لمعسكر «الهلال» السعودي في النمسا

المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز (نادي الهلال)
المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز (نادي الهلال)
TT
TT

الأوروغوياني نونيز ينضم لمعسكر «الهلال» السعودي في النمسا

المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز (نادي الهلال)
المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز (نادي الهلال)

التحق المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز بمعسكر «الهلال» السعودي المُقام حالياً في النمسا؛ استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، بعد حصوله على إجازة إضافية، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في «كأس العالم 2026».

وأوضح «الهلال»، عبر حساباته الرسمية، أن نونيز غاب عن بداية المعسكر بسبب الراحة التي مُنحها بعد انتهاء مشواره الدولي، في حين سيحصل عدد من اللاعبين الدوليين؛ بينهم الفرنسي ثيو هيرنانديز، والبرتغالي روبن نيفيز، على فترات راحة مماثلة بعد انتهاء مشاركاتهم في «المونديال».

ويستمر معسكر «الهلال» في النمسا حتى 3 أغسطس (آب) المقبل، ويتخلله 4 مباريات ودية، تبدأ أمام «شتورم غراتس» النمساوي يوم الأحد، ثم يواجه «ماميلودي صن داونز» الجنوب أفريقي بعد 4 أيام، قبل لقاء «مولودية الجزائر» في 29 يوليو (تموز) الحالي. ويختتم الفريق تحضيراته بمواجهة «الأهلي» القطري في ختام معسكره الإعدادي.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية النمسا
الرياضة رياضة سعودية

«القادسية» تفاوض «الرياض» لكسب خدمات أحمد السياحي وسلطان هارون

نادي الرياض
نادي الرياض
TT
TT

«القادسية» تفاوض «الرياض» لكسب خدمات أحمد السياحي وسلطان هارون

نادي الرياض
نادي الرياض

علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة أن أحمد السياحي وسلطان هارون، لاعبيْ نادي الرياض، باتا محط اهتمام من أكثر من جهة، خلال الفترة الحالية من سوق الانتقالات الصيفية.

وتقدَّم نادي القادسية بعرض رسمي إلى إدارة «الرياض» بهدف ضم الثنائي إلى صفوفه، غير أن العرض المالي الذي تقدّم به النادي الشرقاوي لم يلق القبول المطلوب من جانب إدارة النادي العاصمي التي رأت أن المبلغ المطروح لا يرقى إلى القيمة الفعلية للاعبين.

في المقابل، ردت إدارة «الرياض» على «القادسية» بطلباتها الخاصة المتعلقة بصفقة الثنائي، في مؤشر على أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام استمرار المفاوضات بين الطرفين، شريطة أن يقترب «القادسية» من السقف المالي الذي يطمح إليه «الرياض» مقابل التفريط في خدمات لاعبيه.

وفي خضم هذه المفاوضات، أفادت مصادر «الشرق الأوسط» بوجود اهتمام إضافي من أحد الأندية الجماهيرية بكسب خدمات ثنائي «الرياض».

وتحرص إدارة «الرياض» على عدم التفريط في لاعبيها إلا مقابل مبالغ مالية تتناسب مع تقييمها الخاص لهما.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية