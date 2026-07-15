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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: داغستاني المرشح الأبرز لـ«تنفيذي» نادي نيوم

هاشم داغستاني (الشرق الأوسط)
هاشم داغستاني (الشرق الأوسط)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: داغستاني المرشح الأبرز لـ«تنفيذي» نادي نيوم

هاشم داغستاني (الشرق الأوسط)
هاشم داغستاني (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن هاشم داغستاني، نائب رئيس أكاديمية مهد السابق، بات المرشح الأبرز لتولي منصب الرئيس التنفيذي لنادي نيوم الرياضي، وذلك في إطار الترتيبات الإدارية التي يعمل عليها النادي استعداداً للمرحلة المقبلة.

ويحظى داغستاني بسمعة مميزة في القطاع الرياضي، إذ يُعد من الكفاءات الوطنية الشابة، ويمتلك خبرات في مجالات تطوير المواهب والإدارة الرياضية، اكتسبها من خلال عمله في أكاديمية مهد التي تُعد من أبرز الجهات المتخصصة في اكتشاف وصناعة المواهب الرياضية في المملكة.

ويأتي ترشيح داغستاني بعد المرحلة الانتقالية التي شهدها النادي مؤخراً، في ظل توجه إدارة نيوم لتعزيز المنظومة الإدارية بقيادات تمتلك خبرات فنية وإدارية تتماشى مع طموحات النادي ومشروعاته المستقبلية على المستويين الرياضي والاستثماري.

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صفقة رعاية شركة «البحر الأحمر» لفريق نادي النصر مهددة بالإلغاء (موقع النادي)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: صفقة شراكة النصر و«البحر الأحمر» مهددة

صفقة رعاية شركة «البحر الأحمر» لفريق نادي النصر مهددة بالإلغاء (موقع النادي)
صفقة رعاية شركة «البحر الأحمر» لفريق نادي النصر مهددة بالإلغاء (موقع النادي)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة أن الاتفاق الوشيك بين نادي النصر وشركة «البحر الأحمر» بات مهدداً بعدم الاكتمال، وذلك بعد تطورات شهدتها المفاوضات خلال الأيام الماضية.

وأوضحت المصادر أن الأهلي بات قريباً من التوصل إلى اتفاق مع ذات الشركة لتجديد عقد الرعاية بين الطرفين، بعد تقدم المباحثات بشكل كبير، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار الشركة مع النادي الجداوي، بدلاً من انتقالها لرعاية النصر كما كان مخططاً في وقت سابق.

وكانت «الشرق الأوسط» انفردت سابقاً بالكشف عن اقتراب النصر من التوصل إلى اتفاق مع شركة «البحر الأحمر» لتصبح راعياً بلاتينياً للفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسمين، قبل أن تشهد المفاوضات تغييرات أعادت الملف إلى نقطة الترقب.

وتشير المصادر إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد وجهة الرعاية، في ظل استمرار المحاولات من جميع الأطراف لحسم الملف بصورة نهائية، سواء باستمرار «البحر الأحمر» مع الأهلي، أو انتقالها إلى النصر.

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الهلال يغادر إلى النمسا... والبليهي ودارسي «خارج المعسكر»

كريم بنزيمة يتقدم البعثة المغادرة إلى النمسا (نادي الهلال)
كريم بنزيمة يتقدم البعثة المغادرة إلى النمسا (نادي الهلال)
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الهلال يغادر إلى النمسا... والبليهي ودارسي «خارج المعسكر»

كريم بنزيمة يتقدم البعثة المغادرة إلى النمسا (نادي الهلال)
كريم بنزيمة يتقدم البعثة المغادرة إلى النمسا (نادي الهلال)

غادرت بعثة فريق الهلال العاصمة السعودية الرياض نحو النمسا، برئاسة وليد القاسم مدير الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً للمرحلة الإعدادية الثانية التي ستنطلق اعتباراً من اليوم وحتى يوم 3 أغسطس (آب) المقبل، تأهباً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكانت التحضيرات الزرقاء الأولى انطلقت في العاصمة الرياض يوم 4 يوليو (تموز) الحالي؛ حيث شهدت وجود جميع اللاعبين ما عدا اللاعبين الدوليين المشاركين مع منتخباتهم في كأس العالم 2026، على أن تنطلق المرحلة الثانية اليوم بإقامة معسكر تدريبي خارجي تحتضنه النمسا لمدة 19 يوماً.

وتخلف عن مرافقة البعثة المغادرة اللاعبين علي البليهي، وعبد الكريم دارسي، اللذين تم إخطارهما باستبعادهما عن المعسكر، والبحث عن أندية ينتقلان لها، بطلب من الجهاز الفني بالنادي العاصمي، الذي فضل الاستغناء عنهما

ومن المنتظَر أن يُوجَد لاعبو المنتخب السعودي الدوليين، بالإضافة إلى الأوروغواياني داروين نونيز في معسكر الفريق الخارجي يوم السبت 18 يوليو، كما سينضم السنغالي خاليدو كوليبالي للمعسكر يوم الأربعاء 22 يوليو؛ حيث منح الجهاز الفني راحة إضافية لهم، نظير مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في كأس العالم 2026، في حين يحدد لاحقاً موعد انضمام بقية نجوم الفريق الذين شاركوا في أدوار متقدمة في المونديال مع منتخباتهم.

وسيخوض الهلال 4 مباريات ودية خلال معسكره الإعدادي؛ حيث ستكون أولى المواجهات أمام فريق شتورم غراتس النمساوي يوم 19 يوليو، في حين يلاقي الفريق نظيره ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي يوم 24 يوليو، فيما سيواجه فريق مولودية الجزائر يوم 29 يوليو في ثالث المباريات الودية، في حين يختتم أزرق العاصمة معسكره التحضيري يوم 3 أغسطس بلقاء الأهلي القطري.

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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: موناكو استفسر من النصر عن «العمري»

العمري محتفلاً بكأس الدوري الموسم الماضي مع النصر (تصوير: نايف العتيبي)
العمري محتفلاً بكأس الدوري الموسم الماضي مع النصر (تصوير: نايف العتيبي)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: موناكو استفسر من النصر عن «العمري»

العمري محتفلاً بكأس الدوري الموسم الماضي مع النصر (تصوير: نايف العتيبي)
العمري محتفلاً بكأس الدوري الموسم الماضي مع النصر (تصوير: نايف العتيبي)

تلقّت إدارة نادي النصر، استفساراً من موناكو الفرنسي بشأن إمكانية التعاقد مع المدافع الدولي عبد الإله العمري، سواء بنظام الإعارة، مع أفضلية شراء العقد، أو عبر صفقة انتقال نهائي، وذلك بحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر ذاتها أن النصر لا يدرس في الوقت الراهن فكرة التخلي عن العمري، في ظل حاجة الجهاز الفني لخدماته خلال الموسم المقبل، وعدم توفر بديل محلي جاهز لتعويضه، إلى جانب عدم وجود ميزانية كافية تسمح للنادي بالتعاقد مع مدافع بديل في حال رحيله.

ويُعد العمري أحد أبرز العناصر المحلية في صفوف النصر، إذ يحظى بثقة الجهاز الفني، الأمر الذي يجعل خيار استمراره هو الأقرب، رغم الاهتمام الأوروبي المتزايد بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

من جهة ثانية، تدرس إدارة نادي النصر، إمكانية تقديم موعد مغادرة بعثة الفريق إلى البرتغال، وذلك عقب إلغاء المعسكر الإعدادي الذي كان مقرراً إقامته في مدينة أبها، وعودة بعثة الفريق إلى العاصمة الرياض، اليوم.

وكشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة النصر تجري مشاورات مكثفة لحسم إمكانية السفر إلى البرتغال خلال اليومين المقبلين، بعد دراسة الجوانب التنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة، إلى جانب تقييم التكاليف المالية المترتبة على تعديل البرنامج الإعدادي قبل اتخاذ القرار النهائي.

وفي حال تعذر تقديم موعد السفر، فإن الخيار الآخر المطروح يتمثل في استكمال الفريق تدريباته في الرياض وفق البرنامج الزمني المعلن مسبقاً، إلى حين حلول موعد المغادرة المحدد سابقاً لمعسكر البرتغال.

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