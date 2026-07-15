مصادر لـ«الشرق الأوسط»: داغستاني المرشح الأبرز لـ«تنفيذي» نادي نيوم

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن هاشم داغستاني، نائب رئيس أكاديمية مهد السابق، بات المرشح الأبرز لتولي منصب الرئيس التنفيذي لنادي نيوم الرياضي، وذلك في إطار الترتيبات الإدارية التي يعمل عليها النادي استعداداً للمرحلة المقبلة.

ويحظى داغستاني بسمعة مميزة في القطاع الرياضي، إذ يُعد من الكفاءات الوطنية الشابة، ويمتلك خبرات في مجالات تطوير المواهب والإدارة الرياضية، اكتسبها من خلال عمله في أكاديمية مهد التي تُعد من أبرز الجهات المتخصصة في اكتشاف وصناعة المواهب الرياضية في المملكة.

ويأتي ترشيح داغستاني بعد المرحلة الانتقالية التي شهدها النادي مؤخراً، في ظل توجه إدارة نيوم لتعزيز المنظومة الإدارية بقيادات تمتلك خبرات فنية وإدارية تتماشى مع طموحات النادي ومشروعاته المستقبلية على المستويين الرياضي والاستثماري.