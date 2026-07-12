القنيعان رئيساً للجنة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، تشكيل لجنة الانتخابات التي ستتولى الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المقبلة، وذلك بعد أيام من اعتماد الجمعية العمومية غير العادية مسار العملية الانتخابية، بالتزامن مع إعلان شركة نادي القادسية موافقة مجلس إدارتها على استقالة رئيس المجلس بدر بن سليمان الرزيزاء من منصبه، بناءً على طلبه.

وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت في السابع من يوليو (تموز) الحالي بنشر رغبة الرزيزاء في الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلفاً للرئيس المستقيل ياسر المسحل.

وضمت لجنة الانتخابات التي أعلنها الاتحاد أحمد بن عبد الله القبيعان رئيساً للجنة، وبدر بن عبد الهادي الحميداني، والدكتور أحمد بن محمد باناعمة، والدكتور عبد العزيز بن محمد الفضلي أعضاءً، فيما يتولى عيسى بن ربيع الريس مهام أمين سر اللجنة، على أن تعلن اللجنة الجدول الزمني للعملية الانتخابية خلال الأيام المقبلة.

ويُعد الرزيزاء من الأسماء التي تنطبق عليها الشروط الأساسية الخاصة بالترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ يحمل مؤهلاً جامعياً، ويتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، إلى جانب امتلاكه خبرة إدارية ورياضية، حيث يقود نادي القادسية منذ فبراير (شباط) 2024، وهو ما عزز حضوره في المشهد الرياضي السعودي، فضلاً عن تمتعه بعلاقات واسعة وخبرة في العمل المؤسسي.

وحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن الرزيزاء يعد أحد أبرز الأسماء التي تجري مشاورات مكثفة خلال الفترة الحالية استعداداً لحسم موقفه النهائي من خوض الانتخابات، في وقت لا تزال فيه هوية المرشح الأوفر حظاً تحاط بسرية، مع تفضيل الشخصيات الراغبة في دخول السباق عدم إعلان مواقفها قبل اكتمال ترتيبات المرحلة المقبلة.

وأضافت المصادر أن عدداً من أندية الدوري السعودي طلبت من الرزيزاء الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، نظير خبرته الإدارية، وقدرته على قيادة المرحلة المقبلة، ومكانته بين رؤساء الأندية في الدوري السعودي للمحترفين، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة مع بدء الإجراءات الرسمية للعملية الانتخابية.