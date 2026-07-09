ناديان في الدوري السعودي يستهدفان يوسف الرائد

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الحزم جددت عقد الظهير الأيمن عبد الله الشنقيطي، ليواصل مشواره مع الفريق في الموسم المقبل، ضمن مساعي النادي للحفاظ على استقرار قائمته الفنية قبل انطلاق المنافسات.
وفي المقابل، أنهى الظهير الأيسر عبد الله اليوسف ارتباطه مع نادي الرائد بعد نهاية عقده، ليصبح لاعباً حراً في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت المصادر أن اليوسف تلقى عرضين من أندية الدوري السعودي؛ أحدهما نادٍ في العاصمة الرياض والآخر نادٍ في القصيم، فيما يدرس اللاعب الخيارات المطروحة قبل حسم وجهته المقبلة خلال الأيام المقبلة.