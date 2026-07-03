آرثر باباس يوقع عقده مدرباً للاتفاق... ورحيل كالفو

أعلنت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المدرب الأسترالي آرثر باباس لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب السعودي سعد الشهري، الذي انتهت علاقته التعاقدية مع النادي. ووقع العقد من جانب نادي الاتفاق نائب رئيس النادي، عمر باخشوين.

وحقق المدرب الأسترالي نتائج مميزة في الدوري الياباني في الموسم الماضي مع فريقه ليتم اختياره المدرب الأفضل لموسم 2025-2026.

ويملك باباس تجربة مع الاتفاق بصفته مساعد مدرب سابقاً، ليكون على دراية بنسبة كبير بوضع الفريق والمنافسة في الدوري السعودي وإن كانت تجربته قبل 10 سنوات؛ حيث وجد في موسم 2016-2027.

وقاد المدرب باباس فريقه سيريزو أوساكا الياباني في 66 مباراة، فاز في 32، وتعادل في 11.

كما أنه من الأسماء الشابة في عالم التدريب؛ حيث إنه حالياً 46 عاماً، ليكون بذلك المدرب الأسترالي الأول في تاريخ نادي الاتفاق.

وودع الاتفاق عدداً من الأسماء الأجنبية بصفوف الفريق، أبرزهم القائد الهولندي فينالدوم، كما أعلن اللاعب الكوستاريكي كالفو، الجمعة، رحيله عن النادي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.