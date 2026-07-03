رحلة جديدة لـ«الفرعون الإيطالي»... شعراوي يقترب من «الشباب»

يبدو أن الوجهة السعودية قد تكون المحطة التالية في مسيرة الإيطالي ستيفان شعراوي، بعدما كشفت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية أن نادي الشباب بات قريباً من التوصل إلى اتفاق مع الجناح المخضرم، عقب انتهاء عقده مع روما، ليصبح لاعباً حرّاً هذا الصيف.

ووفقاً للتقرير، فإن المفاوضات بين الطرفين دخلت مراحل متقدمة، في وقت يسعى فيه النادي السعودي لتعزيز صفوفه بلاعب يمتلك خبرات كبيرة في الدوري الإيطالي والبطولات الأوروبية.

ولم تقتصر الأنباء على «كالتشيو ميركاتو»، إذ أكدت شبكة «سكاي سبورت» إيطاليا أن الشباب عرض على اللاعب عقداً لمدة عامين براتب يصل إلى نحو 10 ملايين يورو سنوياً، في حين يفضّل شعراوي الحصول على عقد يمتد لثلاثة مواسم مع استمرار المفاوضات، وسط تفاؤل بإمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة.

وفي حال اكتملت الصفقة، سينضم صاحب الـ33 عاماً إلى قائمة النجوم الذين اختاروا خوض تجربة دوري روشن السعودي، مستفيداً من خبرته الطويلة في الملاعب الأوروبية، بعدما أسدل الستار على فترته الثانية مع روما بانتهاء عقده في يونيو (جزيران) الماضي، دون التوصل لاتفاق للتجديد.

ويحمل شعراوي، الملقب بـ«الفرعون» لامتلاكه أصولاً مصرية من جهة والده، مسيرة حافلة بدأت مع جنوى، قبل أن يسطع نجمه بقميص ميلان؛ حيث تحوَّل إلى واحد من أبرز المواهب الإيطالية في بداية العقد الماضي. كما خاض تجربة قصيرة مع موناكو الفرنسي، قبل انتقاله إلى روما عام 2016، ثم لعب مع شنغهاي شينهوا الصيني بين عامي 2019 و2021، قبل العودة مجدداً إلى العاصمة الإيطالية. وخلال مسيرته مع الأندية، خاض أكثر من 400 مباراة رسمية، سجل خلالها ما يزيد على 80 هدفاً، وتوزعت مشاركاته بين جنوى، وبادوفا، وميلان، وموناكو، وروما، وشنغهاي شينهوا.

أما مع المنتخب الإيطالي الأول فشارك في 32 مباراة دولية، أحرز خلالها 7 أهداف، وكان ضمن كتيبة «الآتزوري» في كأس القارات 2013 وبطولة أمم أوروبا 2016، ليظل من أبرز الأسماء التي ارتبطت بالكرة الإيطالية خلال العقد الأخير.

ويبقى السؤال الآن: هل ينجح الشباب في حسم الاتفاق النهائي مع «الفرعون الإيطالي»، أم تظهر وجهة جديدة في اللحظات الأخيرة؟ المؤشرات المقبلة من إيطاليا تؤكد أن النادي السعودي يملك الأفضلية، وأن الإعلان الرسمي قد يكون مسألة وقت فقط إذا حُسمت تفاصيل مدة العقد.