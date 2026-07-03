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الرياضة رياضة سعودية

رحلة جديدة لـ«الفرعون الإيطالي»... شعراوي يقترب من «الشباب»

الإيطالي ستيفان شعراوي يستعد للانضمام للشباب (رويترز)
الإيطالي ستيفان شعراوي يستعد للانضمام للشباب (رويترز)
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رحلة جديدة لـ«الفرعون الإيطالي»... شعراوي يقترب من «الشباب»

الإيطالي ستيفان شعراوي يستعد للانضمام للشباب (رويترز)
الإيطالي ستيفان شعراوي يستعد للانضمام للشباب (رويترز)

يبدو أن الوجهة السعودية قد تكون المحطة التالية في مسيرة الإيطالي ستيفان شعراوي، بعدما كشفت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية أن نادي الشباب بات قريباً من التوصل إلى اتفاق مع الجناح المخضرم، عقب انتهاء عقده مع روما، ليصبح لاعباً حرّاً هذا الصيف.

ووفقاً للتقرير، فإن المفاوضات بين الطرفين دخلت مراحل متقدمة، في وقت يسعى فيه النادي السعودي لتعزيز صفوفه بلاعب يمتلك خبرات كبيرة في الدوري الإيطالي والبطولات الأوروبية.

ولم تقتصر الأنباء على «كالتشيو ميركاتو»، إذ أكدت شبكة «سكاي سبورت» إيطاليا أن الشباب عرض على اللاعب عقداً لمدة عامين براتب يصل إلى نحو 10 ملايين يورو سنوياً، في حين يفضّل شعراوي الحصول على عقد يمتد لثلاثة مواسم مع استمرار المفاوضات، وسط تفاؤل بإمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة.

وفي حال اكتملت الصفقة، سينضم صاحب الـ33 عاماً إلى قائمة النجوم الذين اختاروا خوض تجربة دوري روشن السعودي، مستفيداً من خبرته الطويلة في الملاعب الأوروبية، بعدما أسدل الستار على فترته الثانية مع روما بانتهاء عقده في يونيو (جزيران) الماضي، دون التوصل لاتفاق للتجديد.

ويحمل شعراوي، الملقب بـ«الفرعون» لامتلاكه أصولاً مصرية من جهة والده، مسيرة حافلة بدأت مع جنوى، قبل أن يسطع نجمه بقميص ميلان؛ حيث تحوَّل إلى واحد من أبرز المواهب الإيطالية في بداية العقد الماضي. كما خاض تجربة قصيرة مع موناكو الفرنسي، قبل انتقاله إلى روما عام 2016، ثم لعب مع شنغهاي شينهوا الصيني بين عامي 2019 و2021، قبل العودة مجدداً إلى العاصمة الإيطالية. وخلال مسيرته مع الأندية، خاض أكثر من 400 مباراة رسمية، سجل خلالها ما يزيد على 80 هدفاً، وتوزعت مشاركاته بين جنوى، وبادوفا، وميلان، وموناكو، وروما، وشنغهاي شينهوا.

أما مع المنتخب الإيطالي الأول فشارك في 32 مباراة دولية، أحرز خلالها 7 أهداف، وكان ضمن كتيبة «الآتزوري» في كأس القارات 2013 وبطولة أمم أوروبا 2016، ليظل من أبرز الأسماء التي ارتبطت بالكرة الإيطالية خلال العقد الأخير.

ويبقى السؤال الآن: هل ينجح الشباب في حسم الاتفاق النهائي مع «الفرعون الإيطالي»، أم تظهر وجهة جديدة في اللحظات الأخيرة؟ المؤشرات المقبلة من إيطاليا تؤكد أن النادي السعودي يملك الأفضلية، وأن الإعلان الرسمي قد يكون مسألة وقت فقط إذا حُسمت تفاصيل مدة العقد.

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آرثر باباس يوقع عقده مدرباً للاتفاق... ورحيل كالفو

المدرب الأسترالي آرثر باباس يقود الاتفاق (نادي الاتفاق)
المدرب الأسترالي آرثر باباس يقود الاتفاق (نادي الاتفاق)
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آرثر باباس يوقع عقده مدرباً للاتفاق... ورحيل كالفو

المدرب الأسترالي آرثر باباس يقود الاتفاق (نادي الاتفاق)
المدرب الأسترالي آرثر باباس يقود الاتفاق (نادي الاتفاق)

أعلنت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المدرب الأسترالي آرثر باباس لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب السعودي سعد الشهري، الذي انتهت علاقته التعاقدية مع النادي. ووقع العقد من جانب نادي الاتفاق نائب رئيس النادي، عمر باخشوين.

وحقق المدرب الأسترالي نتائج مميزة في الدوري الياباني في الموسم الماضي مع فريقه ليتم اختياره المدرب الأفضل لموسم 2025-2026.

ويملك باباس تجربة مع الاتفاق بصفته مساعد مدرب سابقاً، ليكون على دراية بنسبة كبير بوضع الفريق والمنافسة في الدوري السعودي وإن كانت تجربته قبل 10 سنوات؛ حيث وجد في موسم 2016-2027.

وقاد المدرب باباس فريقه سيريزو أوساكا الياباني في 66 مباراة، فاز في 32، وتعادل في 11.

كما أنه من الأسماء الشابة في عالم التدريب؛ حيث إنه حالياً 46 عاماً، ليكون بذلك المدرب الأسترالي الأول في تاريخ نادي الاتفاق.

وودع الاتفاق عدداً من الأسماء الأجنبية بصفوف الفريق، أبرزهم القائد الهولندي فينالدوم، كما أعلن اللاعب الكوستاريكي كالفو، الجمعة، رحيله عن النادي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

خلافات فنية تؤخر رسم ملامح الأهلي للموسم للجديد

اختلاف في وجهات النظر بين يايسله وروي بيدرو بشأن عدد من الملفات (النادي الأهلي)
اختلاف في وجهات النظر بين يايسله وروي بيدرو بشأن عدد من الملفات (النادي الأهلي)
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خلافات فنية تؤخر رسم ملامح الأهلي للموسم للجديد

اختلاف في وجهات النظر بين يايسله وروي بيدرو بشأن عدد من الملفات (النادي الأهلي)
اختلاف في وجهات النظر بين يايسله وروي بيدرو بشأن عدد من الملفات (النادي الأهلي)

تسود حالة من الترقب داخل أروقة النادي الأهلي مع انطلاق التحضيرات للموسم الرياضي الجديد، في ظل غياب صورة واضحة بشأن ملامح الفريق الذي أنهى الموسم الماضي بتحقيق بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.

وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن هناك اختلافاً في وجهات النظر بين المدير الرياضي روي بيدرو ومدرب الفريق الألماني ماتياس يايسله بشأن عدد من الملفات الفنية المتعلقة بتشكيل الفريق وخطة العمل للموسم المقبل، الأمر الذي انعكس على بطء حسم بعض القرارات المرتبطة بسوق الانتقالات.

وكانت إدارة شركة النادي قد حسمت عدم تجديد عقد لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه بعد نهاية عقده، فيما لا تزال الشكوك تحيط بمستقبل النجم الجزائري رياض محرز، وسط أنباء متزايدة عن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية، دون صدور أي إعلان رسمي حتى الآن.

وتزيد هذه التطورات من حالة القلق لدى جماهير الأهلي، التي تترقب خطوات الإدارة للحفاظ على مكتسبات الموسم الماضي وتعزيز صفوف الفريق بما يضمن مواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وفي سياق متصل، تعمل شركة النادي على تسويق عقد لاعب الوسط الفرنسي إنزو ميلو، تمهيداً لإفساح المجال أمام التعاقد مع عنصر أجنبي جديد يتوافق مع الاحتياجات الفنية للفريق، ضمن خطة إعادة تشكيل القائمة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

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رياضة سعودية الدوري السعودي النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يودع الثلاثي ماريغا وبن سبيت والدوسري

ماريغا يطوى صفحته مع الدرعية (نادي الدرعية)
ماريغا يطوى صفحته مع الدرعية (نادي الدرعية)
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الدرعية يودع الثلاثي ماريغا وبن سبيت والدوسري

ماريغا يطوى صفحته مع الدرعية (نادي الدرعية)
ماريغا يطوى صفحته مع الدرعية (نادي الدرعية)

أعلن نادي الدرعية رحيل لاعب الوسط عبد الله الدوسري، والمدافع عبد الله بن سبيت، والمهاجم المالي موسى ماريغا، بعد نهاية مشوارهم مع الفريق، وذلك عقب الصعود التاريخي إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت مغادرة الثلاثي بعد مساهمتهم في الموسم الاستثنائي الذي تُوّج بتأهل الدرعية إلى دوري الأضواء لأول مرة في تاريخه، فيما مثّل كل من عبد الله الدوسري وموسى ماريغا الفريق على مدار موسمين، وأسهما في الصعود إلى دوري «يلو»، قبل مواصلة الرحلة نحو دوري «روشن» السعودي للمحترفين.

يُذكر أن الثلاثي أسهم في مشوار الصعود خلال الموسم الماضي؛ إذ خاض بن سبيت، المعار من الفيصلي، 20 مباراة سجل خلالها هدفاً وصنع آخر، فيما شارك الدوسري في 13 مباراة أحرز خلالها هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين، بينما سجل ماريغا 19 هدفاً، وقدم 9 تمريرات حاسمة خلال 32 مباراة.

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