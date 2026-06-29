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ياسر المسحل لمنسوبي اتحاد القدم: سأستمر في أداء مهامي حتى يترشح مجلس إدارة جديد

قال إنه سيضمن انتقالاً سلسلاً ومنظماً للمسؤوليات

ياسر المسحل (الشرق الأوسط)
ياسر المسحل (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

ياسر المسحل لمنسوبي اتحاد القدم: سأستمر في أداء مهامي حتى يترشح مجلس إدارة جديد

ياسر المسحل (الشرق الأوسط)
ياسر المسحل (الشرق الأوسط)

أبلغ ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، منسوبي الاتحاد عبر البريد الإلكتروني في رسالة وجهها اليوم الأثنين رسمياً ببدء إجراءات فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد، وفقاً للوائح والإجراءات النظامية، مؤكداً استمراره في أداء مهامه حتى تسليم المجلس الجديد مسؤولياته.

وقال المسحل، في رسالة داخلية وُجهت إلى منسوبي الاتحاد، إن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على ضمان استمرارية الأعمال والمشروعات والبرامج والاستحقاقات دون تأثر، مشدداً على أن المجلس الحالي سيواصل أداء مهامه حتى اكتمال عملية الانتقال.

وأضاف أن الهدف هو ضمان انتقال سلس ومنظم للمسؤوليات، بما يحفظ استقرار الاتحاد ويهيئ أفضل الظروف للمجلس المقبل لمواصلة البناء على ما تحقق، موجهاً شكره لمنسوبي الاتحاد على جهودهم خلال السنوات الماضية، ومعرباً عن ثقته في استمرارهم بنفس روح العمل خلال المرحلة المقبلة.

وكان ياسر المسحل قد أعلن استقالته رسمياً من منصبه عقب خروج المنتخب السعودي من مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026، محملاً نفسه مسؤولية الخروج.

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وزارة الرياضة تعاقب رئيس نادي الشباب المنجم بالإبعاد 4 سنوات

محمد المنجم (نادي الشباب)
محمد المنجم (نادي الشباب)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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وزارة الرياضة تعاقب رئيس نادي الشباب المنجم بالإبعاد 4 سنوات

محمد المنجم (نادي الشباب)
محمد المنجم (نادي الشباب)

أعلن نادي الشباب اليوم الاثنين صدور قرارات من وزارة الرياضة تضمنت منع رئيس مجلس الإدارة السابق محمد بن إبراهيم المنجم من الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة نادي الشباب أو أي نادٍ آخر لمدة أربع سنوات، مع إسقاط عضويته، ومنعه من الانتساب إلى أي نادٍ خلال الفترة نفسها، وذلك على خلفية مخالفات نصت عليها اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

خليف الهويشان (نادي الشباب)

كما شملت القرارات منع الرئيس التنفيذي للنادي، خليفة بن عبد الله الهويشان، من مزاولة أي نشاط إداري في نادي الشباب أو أي نادٍ آخر لمدة أربع سنوات، إضافة إلى منعه من الترشح لرئاسة أو عضوية مجالس الإدارات للفترة ذاتها.

وأوضح نادي الشباب أن هذه القرارات جاءت بعد تشكيل وزارة الرياضة فريق عمل مختصاً لحصر ودراسة المخالفات المالية والإدارية التي رُصدت خلال فترة عمل مجلسي الإدارة السابقين، مؤكداً أن مجلس الإدارة الحالي سيستكمل جميع الإجراءات النظامية لحفظ حقوق النادي، تنفيذاً لتوجيهات وزارة الرياضة، ووفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

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الرياضة رياضة سعودية

ياسر المسحل... ثالث ضحايا مونديال 2026

ياسر المسحل (الشرق الأوسط)
ياسر المسحل (الشرق الأوسط)
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ياسر المسحل... ثالث ضحايا مونديال 2026

ياسر المسحل (الشرق الأوسط)
ياسر المسحل (الشرق الأوسط)

بعد استقالة مدرب منتخب اسكوتلندا ستيف كلارك، ورحيل مدرب منتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ-بو، أصبح ياسر المسحل ثالث أبرز ضحايا نهائيات كأس العالم 2026، بعدما أعلن تنحيه عن رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، متحملاً المسؤولية الكاملة عن إخفاق المنتخب الوطني في تجاوز دور المجموعات.

وأعلن المسحل عدم استمراره في رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم عقب خروج «الأخضر» من الدور الأول للمونديال، وسط جدل صاحب هذه الإخفاقات بعد توسيع دائرة المشاركة في كأس العالم واعتبار الخروج من الدور الأول بمثابة فشل لكثير من المنتخبات التي ارتفع معها سقف الطموح.

وكان ستيف كلارك أول الأسماء التي غادرت المشهد في مونديال 2026، بعدما أخفق المنتخب الاسكوتلندي في تجاوز دور المجموعات، وسط انتقادات فنية واسعة طالت أداء الفريق، خاصة على المستوى الهجومي، ليعلن رحيله بعد ساعات من تأكد خروج اسكوتلندا وفشلها في التأهل حتى ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث. ولحق به هونغ ميونغ-بو، مدرب منتخب كوريا الجنوبية، الذي وجد نفسه في مواجهة ضغوط جماهيرية وإعلامية وسياسية متصاعدة، عقب فشل المنتخب الكوري في بلوغ دور الـ32، وهي الضغوط التي تضاعفت بعد انتقادات علنية وجهتها القيادة السياسية في البلاد للمنظومة الرياضية، لتصبح استقالته أمراً شبه حتمي.

أما في السعودية، فقد اختار ياسر المسحل تحمل المسؤولية الإدارية بصورة مباشرة، معلناً عدم استمراره في منصبه بعد خروج المنتخب السعودي من دور المجموعات برصيد نقطتين فقط، وفتح الباب أمام انتخاب مجلس إدارة جديد يقود المرحلة المقبلة للكرة السعودية.

ويعكس رحيل المسحل، إلى جانب كلارك وهونغ، الوجه الآخر لكأس العالم، حيث الضغوط المتزايدة التي قد تطول دائرة ضحاياها مديرين فنيين أو رؤساء اتحادات أو تقود إلى إعلان اعتزالات لاعبين عن اللعب الدولي.

ومع استمرار منافسات مونديال 2026، تبقى قائمة ضحايا البطولة مرشحة للاتساع، في ظل الضغوط المتزايدة التي ترافق المنتخبات الكبرى والطامحة على حد سواء.

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الرياضة رياضة سعودية

مصادر «الشرق الأوسط»: سعد اللذيذ ليست لديه نية الترشح لرئاسة اتحاد القدم السعودي

سعد اللذيذ لا يفكر أبداً في الترشح لرئاسة اتحاد القدم السعودي (قنوات ثمانية)
سعد اللذيذ لا يفكر أبداً في الترشح لرئاسة اتحاد القدم السعودي (قنوات ثمانية)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مصادر «الشرق الأوسط»: سعد اللذيذ ليست لديه نية الترشح لرئاسة اتحاد القدم السعودي

سعد اللذيذ لا يفكر أبداً في الترشح لرئاسة اتحاد القدم السعودي (قنوات ثمانية)
سعد اللذيذ لا يفكر أبداً في الترشح لرئاسة اتحاد القدم السعودي (قنوات ثمانية)

علمت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن سعد اللذيذ، الرئيس التنفيذي لنادي نيوم، لا يفكر إطلاقاً في الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم خلفاً لياسر المسحل، ولا توجد لديه أي نية لخوض السباق، وذلك عقب إعلان المسحل فجر الاثنين استقالته من منصبه بعد خروج المنتخب السعودي من كأس العالم 2026.

وجاء تداول اسم اللذيذ على نطاق واسع خلال الساعات الماضية بعد أن كشفت «الشرق الأوسط» يوم السبت أنه يدرس تقديم استقالته من منصبه رئيساً تنفيذياً لنادي نيوم، الذي يشغله منذ يونيو (حزيران) 2025، لأسباب لم تتضح حتى الآن، ما دفع كثيرين إلى الربط بين الخبرين، والاعتقاد بأن استقالته المحتملة تمهد لترشحه لرئاسة الاتحاد السعودي.

غير أن المصادر شددت على أن هذا الربط غير صحيح، مؤكدة أن اللذيذ لا يرغب في المنصب، ولم يطرح اسمه في أي نقاشات تتعلق بخلافة المسحل، كما أنه لا يفكر في الترشح خلال المرحلة المقبلة.

وفور إعلان استقالة المسحل، برزت عدة أسماء في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بوصفها مرشحة لخلافته، من بينها نواف التمياط، المحلل التلفزيوني الحالي، ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عام 2017، وعبد الله حماد، مدير أكاديمية «مهد» وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي الحالي، وعبد العزيز العفالق، رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وخالد البلطان، رئيس نادي الشباب الأسبق، إضافة إلى حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة المنافس في دوري الدرجة الأولى، وسلمان المالك، الذي سبق أن ترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في انتخابات عام 2015 قبل أن يخسر السباق.

حماد البلوي أحد أهم الأسماء الشابة في الفترة الأخيرة (الشرق الأوسط)

وبحسب المصادر، فإن الاسم الذي يجري العمل عليه قد يكون بعيداً عن معظم الأسماء المتداولة حالياً، خصوصاً أن الكثير من هذه الأسماء لا تملك الشروط اللازمة للرئاسة مثل «اللغة الإنجليزية» لبعضهم أو التجربة الكافية للبعض الأخر.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الشخصيات التي تحظى باهتمام داخل دوائر صنع القرار حماد البلوي، رئيس وحدة ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، والذي يعد أحد أبرز الكفاءات الإدارية الشابة، ويحظى بتقدير كبير لدى المسؤولين في هيئة كأس العالم 2034، ووزارة الرياضة، ويبرز اسمه ضمن الشخصيات التي تتم متابعتها في إطار البحث عن قيادة جديدة للاتحاد خلال المرحلة المقبلة، في توجه يستهدف الابتعاد عن الأسماء التقليدية التي ارتبط بعضها برئاسة الأندية، وأحاط بها كثير من الجدل مع عدد من الأندية.

ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة مشاورات مكثفة قبل الدعوة إلى انتخابات مبكرة لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى قيادة الاتحاد السعودي لكرة القدم، واستكمال الدورة الحالية، تمهيداً لتسلم المهام رسمياً من المجلس الحالي، بما يضمن استمرار العمل الإداري، وعدم حدوث أي فراغ في إدارة الاتحاد.

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