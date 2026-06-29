ياسر المسحل لمنسوبي اتحاد القدم: سأستمر في أداء مهامي حتى يترشح مجلس إدارة جديد

أبلغ ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، منسوبي الاتحاد عبر البريد الإلكتروني في رسالة وجهها اليوم الأثنين رسمياً ببدء إجراءات فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد، وفقاً للوائح والإجراءات النظامية، مؤكداً استمراره في أداء مهامه حتى تسليم المجلس الجديد مسؤولياته.

وقال المسحل، في رسالة داخلية وُجهت إلى منسوبي الاتحاد، إن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على ضمان استمرارية الأعمال والمشروعات والبرامج والاستحقاقات دون تأثر، مشدداً على أن المجلس الحالي سيواصل أداء مهامه حتى اكتمال عملية الانتقال.

وأضاف أن الهدف هو ضمان انتقال سلس ومنظم للمسؤوليات، بما يحفظ استقرار الاتحاد ويهيئ أفضل الظروف للمجلس المقبل لمواصلة البناء على ما تحقق، موجهاً شكره لمنسوبي الاتحاد على جهودهم خلال السنوات الماضية، ومعرباً عن ثقته في استمرارهم بنفس روح العمل خلال المرحلة المقبلة.

وكان ياسر المسحل قد أعلن استقالته رسمياً من منصبه عقب خروج المنتخب السعودي من مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026، محملاً نفسه مسؤولية الخروج.