وزارة الرياضة تعاقب رئيس نادي الشباب المنجم بالإبعاد 4 سنوات

أعلن نادي الشباب اليوم الاثنين صدور قرارات من وزارة الرياضة تضمنت منع رئيس مجلس الإدارة السابق محمد بن إبراهيم المنجم من الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة نادي الشباب أو أي نادٍ آخر لمدة أربع سنوات، مع إسقاط عضويته، ومنعه من الانتساب إلى أي نادٍ خلال الفترة نفسها، وذلك على خلفية مخالفات نصت عليها اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

خليف الهويشان (نادي الشباب)

كما شملت القرارات منع الرئيس التنفيذي للنادي، خليفة بن عبد الله الهويشان، من مزاولة أي نشاط إداري في نادي الشباب أو أي نادٍ آخر لمدة أربع سنوات، إضافة إلى منعه من الترشح لرئاسة أو عضوية مجالس الإدارات للفترة ذاتها.

وأوضح نادي الشباب أن هذه القرارات جاءت بعد تشكيل وزارة الرياضة فريق عمل مختصاً لحصر ودراسة المخالفات المالية والإدارية التي رُصدت خلال فترة عمل مجلسي الإدارة السابقين، مؤكداً أن مجلس الإدارة الحالي سيستكمل جميع الإجراءات النظامية لحفظ حقوق النادي، تنفيذاً لتوجيهات وزارة الرياضة، ووفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.