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الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يقترب من جناح الحزم «نواف الحبشي»

نواف الحبشي (موقع نادي الحزم)
نواف الحبشي (موقع نادي الحزم)
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الدرعية يقترب من جناح الحزم «نواف الحبشي»

نواف الحبشي (موقع نادي الحزم)
نواف الحبشي (موقع نادي الحزم)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن نادي الدرعية بات قريباً من حسم التعاقد مع نواف الحبشي، الجناح الأيسر في نادي الحزم، في خطوة تستهدف تعزيز الخيارات الهجومية للفريق قبل انطلاق موسمه الأول في الدوري السعودي للمحترفين.

وتسعى إدارة الدرعية، إلى شراء المدة المتبقية من عقد الحبشي مع الحزم، والتي لا يتبقى منها سوى عام واحد.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، من الأسماء التي تملك خبرة جيدة في المنافسات المحلية، وهو ما يتوافق مع رؤية النادي في تدعيم تشكيلته بعناصر جاهزة لخوض تحديات الموسم المقبل.

وانضم الحبشي إلى الحزم في صيف عام 2023 قادماً من نادي الرياض، وشارك في 92 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 12 هدفاً، إلى جانب صناعته 5 أهداف.

وتأتي تحركات الدرعية في إطار الاستعداد المبكر لخوض أول مشاركة في تاريخه بدوري المحترفين، بعدما حقق إنجازاً تاريخياً بالصعود إلى المسابقة عقب انتصاره على العلا بنتيجة 2 - 1 في المباراة النهائية لملحق الصعود.

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قائمة عوير تتلقى الضوء الأخضر لخوض انتخابات ضمك

نادي ضمك يتطلع لبدء مرحلة جديدة من مسيرته (موقع النادي)
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قائمة عوير تتلقى الضوء الأخضر لخوض انتخابات ضمك

نادي ضمك يتطلع لبدء مرحلة جديدة من مسيرته (موقع النادي)
نادي ضمك يتطلع لبدء مرحلة جديدة من مسيرته (موقع النادي)

أعلنت لجنة الانتخابات للأندية الرياضية قبول القائمة الأولية المترشحة برئاسة شاكر عوير، رئيس الغرفة التجارية بأبها، لخوض انتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي ضمك، وذلك خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها في 6 يوليو (تموز) المقبل.

وضمت قائمة شاكر عوير عدداً من الأسماء الشابة والخبيرة في الوسط الرياضي، إلى جانب شخصيات سبق لها العمل في القطاع الإداري، في خطوة يرى من خلالها أنصار النادي بأنها تمثل توجهاً نحو إعادة بناء العمل الإداري والرياضي خلال المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، لم تتمكن قائمة علي مخاتم من دخول السباق الانتخابي، بعد استبعادها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأوضح النادي أن باب الطعون على القائمة الأولية للمرشحين والناخبين سيفتح يوم 29 يونيو (حزيران) 2026م ولمدة يوم واحد، عبر رابط منصة الجمعية العمومية الانتخابية.

ويترقب محبو ضمك المرحلة المقبلة بآمال كبيرة، مطالبين بتهيئة الفريق للعودة بشكل أقوى بعد الهبوط، والعمل على تصحيح الأخطاء التي صاحبت المرحلة السابقة، التي شهدت تراجع النتائج واخفاق الإدارة الماضية في تحقيق تطلعات الجماهير.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

لماذا يستهوي معسكر ماربيا أندية الدوري السعودي «صيفاً»؟

المركز يضم ملاعب «عشب طبيعي» بمواصفات عالمية (الشرق الأوسط)
المركز يضم ملاعب «عشب طبيعي» بمواصفات عالمية (الشرق الأوسط)
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لماذا يستهوي معسكر ماربيا أندية الدوري السعودي «صيفاً»؟

المركز يضم ملاعب «عشب طبيعي» بمواصفات عالمية (الشرق الأوسط)
المركز يضم ملاعب «عشب طبيعي» بمواصفات عالمية (الشرق الأوسط)

تتجه أنظار عدد كبير من الأندية العربية والأوروبية والأفريقية خلال صيف 2026 إلى مركز ماربيا لكرة القدم في جنوب إسبانيا، الذي أصبح من أبرز الوجهات العالمية لإقامة المعسكرات الإعدادية، بفضل ما يوفره من بنية تحتية متكاملة وخدمات احترافية تلبي احتياجات الأندية والمنتخبات.

ويستضيف المركز هذا الصيف معسكرات أندية سيلتيك الاسكوتلندي ولاس بالماس الإسباني والعربي القطري وكوفنتري سيتي الإنجليزي وإف سي ويمبلدون الإنجليزي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، إلى جانب عدد من الأندية السعودية، هي الأهلي، الاتحاد، الاتفاق، نيوم، القادسية، والفتح، في مشهد يعكس المكانة التي بات يحظى بها المركز على خريطة الإعداد الفني عالمياً.

ويقع المركز في مدينة ماربيا التابعة لمنطقة الأندلس على ساحل كوستا ديل سول، وهي مدينة تشتهر باستقبال أعداد كبيرة من السياح الخليجيين خلال فصل الصيف، إلى جانب امتلاكها أجواءً مناسبة وبرامج رياضية متخصصة جعلتها وجهة مفضلة للأندية المحترفة.

ويضم المركز ملاعب «عشب طبيعي» بمواصفات عالمية، وصالات حديثة للياقة البدنية، ومرافق طبية واستشفائية متطورة، إضافة إلى خدمات لوجستية متكاملة تشمل تنظيم المباريات الودية، وتأمين أماكن الإقامة والتنقل، بما يضمن للأندية بيئة مثالية للتحضير للموسم الجديد.

عدد من الأندية التي قررت إقامة معسكرها في ماربيا (الشرق الأوسط)

وخلال السنوات الأخيرة، رسخ مركز ماربيا مكانته إحدى أبرز محطات الإعداد الصيفي للأندية السعودية، التي باتت تعتمد عليه بصورة متكررة للاستفادة من جودة منشآته وتنوع المنافسين الموجودين في الفترة نفسها، وهو ما يمنح الأجهزة الفنية فرصة خوض مباريات ودية قوية ورفع جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم.

ويؤكد الحضور المتزامن لهذا العدد من الأندية من ثلاث قارات مختلفة أن ماربيا لم تعد مجرد مدينة سياحية، بل أصبحت مركزاً رياضياً عالمياً يجمع نخبة الأندية في كل صيف، ويواصل تعزيز سمعته كأحد أفضل مواقع المعسكرات الخارجية على مستوى كرة القدم.

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الرياض يقترب من تمديد عقد مدربه دولاك… والنمسا مرشحة لاستضافة المعسكر

البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب فريق الرياض (تصوير: مشعل القدير)
البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب فريق الرياض (تصوير: مشعل القدير)
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الرياض يقترب من تمديد عقد مدربه دولاك… والنمسا مرشحة لاستضافة المعسكر

البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب فريق الرياض (تصوير: مشعل القدير)
البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب فريق الرياض (تصوير: مشعل القدير)

بات نادي الرياض قريباً من حسم ملف تجديد عقد مدربه البرازيلي ماوريسيو دولاك، بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحلها النهائية، مع بقاء بعض الإجراءات واللمسات الأخيرة قبل التوقيع الرسمي.

وكشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن الطرفين استكملا معظم التفاصيل التعاقدية، وأن المفاوضات تسير بصورة إيجابية، وسط توقعات بإغلاق الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً للإعلان الرسمي عن التجديد.

وأوضح المصدر أن مطلع شهر يوليو (تموز) سيكون الموعد المستهدف لانطلاق عمل الجهاز الفني، بالتزامن مع اعتماد البرنامج الإعدادي استعداداً للموسم الجديد.

وفيما يخص المعسكر الخارجي، أشار المصدر إلى أن النمسا لا تزال الخيار الأبرز لاستضافة معسكر الفريق، إلا أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، في انتظار استكمال الترتيبات الخاصة بالبرنامج الإعدادي.

وأضاف المصدر أن إدارة النادي أنهت إعداد خطتها للموسم المقبل، فيما تستكمل حالياً بعض الترتيبات التنظيمية، على أن تتضح الصورة بشكل كامل فور الانتهاء من ملف تجديد عقد المدرب.

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