الدرعية يقترب من جناح الحزم «نواف الحبشي»

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن نادي الدرعية بات قريباً من حسم التعاقد مع نواف الحبشي، الجناح الأيسر في نادي الحزم، في خطوة تستهدف تعزيز الخيارات الهجومية للفريق قبل انطلاق موسمه الأول في الدوري السعودي للمحترفين.

وتسعى إدارة الدرعية، إلى شراء المدة المتبقية من عقد الحبشي مع الحزم، والتي لا يتبقى منها سوى عام واحد.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، من الأسماء التي تملك خبرة جيدة في المنافسات المحلية، وهو ما يتوافق مع رؤية النادي في تدعيم تشكيلته بعناصر جاهزة لخوض تحديات الموسم المقبل.

وانضم الحبشي إلى الحزم في صيف عام 2023 قادماً من نادي الرياض، وشارك في 92 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 12 هدفاً، إلى جانب صناعته 5 أهداف.

وتأتي تحركات الدرعية في إطار الاستعداد المبكر لخوض أول مشاركة في تاريخه بدوري المحترفين، بعدما حقق إنجازاً تاريخياً بالصعود إلى المسابقة عقب انتصاره على العلا بنتيجة 2 - 1 في المباراة النهائية لملحق الصعود.