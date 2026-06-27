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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الهلال يبحث عن ظهير ومدافع «سعوديين»

إنزاغي (تصوير: نايف العتيبي)
إنزاغي (تصوير: نايف العتيبي)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الهلال يبحث عن ظهير ومدافع «سعوديين»

إنزاغي (تصوير: نايف العتيبي)
إنزاغي (تصوير: نايف العتيبي)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن إدارة نادي الهلال بدأت تحركاتها الفعلية في سوق الانتقالات الصيفية على الصعيدين المحلي والأجنبي، عبر اجتماعات مكثفة يقودها المدير الرياضي الجديد، الإنجليزي ريتشارد هيوز.

وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الرسمي عن التعاقد مع هيوز سيكون في سبتمبر (أيلول) المقبل؛ نظراً لالتزامات تعاقدية سابقة تربطه بناديه الحالي ليفربول الإنجليزي.

وفي إطار التنسيق الإداري، سيتولى سايمون فرانسيس، المدير الرياضي السابق لبورنموث وأحد أبرز معاوني هيوز، الإشراف المؤقت على ملف التعاقدات الصيفية بالرياض لحين وصول الأخير رسمياً.

وعلى الصعيد الفني، حدد المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي أولوياته بدقة؛ إذ يبحث عن ظهير أيمن محلي، وسط تكتم شديد من الإدارة الهلالية على الأسماء المطروحة لتفادي المزايدات المالية وتسريب المفاوضات.

كما طلب إنزاغي تدعيم الخط الخلفي بقلب دفاع محلي ليكون خياراً إضافياً إلى جوار الثنائي علي لاجامي وحسان تمبكتي، وذلك بعد خروج المدافع علي البليهي من الحسابات الفنية للمدرب تماماً.

وفيما يخص الملف الأجنبي، كشفت المصادر أن الإدارة لم تحسم بعد مصير الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، إلى جانب ملف الهجوم؛ إذ لا يزال قيد الدراسة والتقييم.

وتعكف الإدارة الرياضية الجديدة حالياً على البحث عن أفضل طريقة ممكنة لإدارة ملف الخط الأمامي المعقد، والذي يضم كلاً من مالكوم، وكريم بنزيمة، وداروين نونيز، وماركوس ليوناردو.

وتدرس الإدارة خياراتها بعناية فائقة في ظل الارتفاع الملحوظ للتكاليف والالتزامات المالية الضخمة المرتبطة بلاعبي الهجوم الهلالي.

ويعد ليوناردو حالياً الاسم الأقرب للمغادرة من بين الأسماء المطروحة في خط الهجوم.

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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: سعد اللذيذ يدرس الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لنادي نيوم

سعد اللذيذ الرئيس التنفيذي لنادي نيوم (رابطة الدوري السعودي)
سعد اللذيذ الرئيس التنفيذي لنادي نيوم (رابطة الدوري السعودي)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: سعد اللذيذ يدرس الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لنادي نيوم

سعد اللذيذ الرئيس التنفيذي لنادي نيوم (رابطة الدوري السعودي)
سعد اللذيذ الرئيس التنفيذي لنادي نيوم (رابطة الدوري السعودي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» السبت أن سعد اللذيذ، الرئيس التنفيذي لنادي نيوم المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يدرس تقديم استقالته من منصبه، وذلك لأسباب لم تتضح حتى الآن.

وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع اللذيذ للتعليق على هذه المعلومات، إلا أنه لم يتسنَّ الحصول على رده حتى وقت نشر هذا الخبر.

وكان اللذيذ قد انضم إلى نادي نيوم مستشاراً، في أبريل (نيسان) 2025. قبل أن تتم ترقيته إلى منصب الرئيس التنفيذي في يونيو (حزيران) من العام ذاته؛ حيث أشرف على المرحلة الإدارية للنادي، خلال موسمه الأول في دوري المحترفين.

وأنهى نيوم الموسم الماضي في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، في أول مشاركة له بتاريخ المسابقة، عقب صعوده من دوري الدرجة الأولى.

ويستعد الفريق خلال الموسم الجديد لخوض أول مشاركة خارجية في تاريخه عبر بطولة أندية الخليج، في محطة جديدة للنادي الذي أمضى سنوات طويلة في دوري الدرجة الثالثة تحت اسم الصقور، قبل انتقال ملكيته إلى شركة نيوم وانطلاق مشروعه الرياضي الجديد.

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الرياضة رياضة سعودية

القادسية يقترب من جناح الهلال محمد القحطاني

محمد القحطاني يقترب من القادسية (المنتخب السعودي)
محمد القحطاني يقترب من القادسية (المنتخب السعودي)
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القادسية يقترب من جناح الهلال محمد القحطاني

محمد القحطاني يقترب من القادسية (المنتخب السعودي)
محمد القحطاني يقترب من القادسية (المنتخب السعودي)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي القادسية بات قريباً من حسم التعاقد مع محمد القحطاني، جناح الهلال الشاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تحركاته لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وبحسب المصادر ذاتها، تقدمت إدارة القادسية بعرض رسمي إلى الهلال، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق كامل بشأن قيمة الصفقة، إلى جانب الاتفاق مع اللاعب على جميع بنود عقده وراتبه، ولم يتبق سوى بعض الإجراءات والتفاصيل البسيطة قبل إتمام الصفقة والإعلان عنها رسمياً.

وكان القحطاني قد أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع التعاون على سبيل الإعارة؛ إذ شارك الجناح البالغ من العمر 23 عاماً في 13 مباراة بقميص السكري خلال فترة إعارته، وتمكن من تسجيل هدف واحد.

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الرياضة رياضة سعودية

مصير دونيس مع الأخضر بيد تقرير كروكر والمفرج

اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي (أ.ب)
اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي (أ.ب)
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مصير دونيس مع الأخضر بيد تقرير كروكر والمفرج

اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي (أ.ب)
اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي (أ.ب)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم سيتسلم تقريرين منفصلين من مات كروكر، المدير التنفيذي لكرة القدم، وفهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب الأول، بعد انتهاء مشاركة «الأخضر» في كأس العالم 2026.

وودع الأخضر منافسات كأس العالم بعد التعادل السلبي مع الرأس الأخضر في ختام منافسات المجموعات.

وأشارت المصادر إلى أن التقريرين سيتضمنان رصداً شاملاً للجوانب الإيجابية والسلبية التي رافقت هذه المشاركة.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن هذين التقريرين سيكونان الفيصل في تحديد مصير المدرب اليوناني جورجيوس دونيس مع تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة، التي تشهد استضافة السعودية لخليجي 27 وكأس آسيا 2027.

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