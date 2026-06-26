صالح الشهري: لو خُيرنا قبل المونديال لاخترنا هذا السيناريو... سنقاتل

دونيس: سنلعب بشجاعة... ولن نغيّر هويتنا

أكد اليوناني دونيس، مدرب المنتخب السعودي، أن الأخضر يدخل مواجهة الرأس الأخضر بثقة واستقرار ذهني، مشدداً على أن فريقه لن يغيّر هويته الفنية رغم أهمية المباراة، معتبراً أن المنتخب المنافس يعدّ من أبرز مفاجآت كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره منتخب الرأس الأخضر فجر السبت، حيث يتعين عليه الفوز إذا أراد التأهل إلى دور الـ32 عن المجموعة الثامنة، التي يحضر حالياً فيها بالمركز الرابع برصيد نقطة، فيما تتصدر إسبانيا بـ4 نقاط، وتحضر أوروغواي ثانياً بنقطتين، ثم الرأس الأخضر ثالثاً بنقطتين.

وقال دونيس في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الرأس الأخضر: «بعد المواجهة الأخيرة أمام إسبانيا، لقد حاولنا الاستفادة من الحصص التدريبية لما سنقوم به في مواجهة الغد، وضعنا الثقة والمسؤولية، والأهم الاستقرار الذهني، التحضيرات معظمها كانت جيدة، ولدينا فريق جيد».

مدرب الأخضر قال إن هناك مباريات لست مضطراً لبذل جهود في التحضير الذهني (المنتخب السعودي)

وعن التحضيرات الخاصة للقاء الرأس الأخضر، المنتخب الذي يحضر بلا نجوم في المونديال، قال: «هو إحدى مفاجآت المونديال، منتخب بارع وعالي اللياقة، وأكثر ما فاجأني ضد إسبانيا وأوروغواي بالتكتل الدفاعي والتصديات، كما أنه شكل خطورة كبيرة في التحولات، سنواجه فريقاً صعباً، وأومن بفريقي ونتطلع للثقة التي سيظهرها فريقنا».

وفيما يخص حديثه بأن الضغوطات كانت أقل في مواجهة إسبانيا، وكيف هي الآن، قال دونيس: «أعتقد في كرة القدم من المهم الواقعية، ما الذي أقصده بذلك؟ حين أكون مدرباً للفريق، نحضّر منذ شهر بهدف تحسين الفريق بطريقة جماعية، وبحيث نترك بصمة قوية في مواجهة الرأس الأخضر، قلنا للاعبين ذلك بكل وضوح في المواجهتين: الأولى كان السلوك جيداً، وربما لم يكن لدينا ما يكفي من الشجاعة في مواجهة إسبانيا، وما أثبته الفريق هو تحسن متسق ومنتظم، نعلم ما هو هدفنا وخطتنا، وأثبتنا ذلك في المواجهات التحضيرية ومواجهة أوروغواي، وبموجب هذه الخطة سنعمل غداً».

وكشف دونيس أن الأخضر سيحافظ على أسلوبه المعتاد، وقال: «أنا مدرب يريد لفريقه اللعب بطريقة مستقرة وثابتة. من المباريات الخمس؛ لعبنا 4 مواجهات بخطة واحدة وهذه طريقة تفكيري، قد يكون لدينا إرهاق أو إصابات، بالإضافة إلى تحليل الفريق الخصم، ولا يمكن أن أعطي معلومات أكبر».

️| على جانب شخصية وذهنية الفريق كيف تضمن حضورهم بأفضل ما يمكن قبل مواجهة الغد الحاسمة ؟️| دونيس مدرب المنتخب السعودي ردا على سؤال «الشرق الأوسط»:- سوف أقوم بإعطاء تفسير شامل، من منّا في موقع اللاعبين وكنت لاعبا أقدم أداء أفضل أو سيء ويتم الحكم علينا وهذا لا يجب أن يؤثر... pic.twitter.com/rovXQ4NJrp — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 25, 2026

وعن اللعب باستحواذ ورغبة هجومية خلال التحضيرات عكس مواجهة إسبانيا، كشف: «فيما يتعلق بالمواجهات التحضيرية ومواجهتي المونديال النسق ذاته، الضغط كان كبيراً وكانت لدينا خطة كنا ملتزمين بها في الثلثين الأول والثاني من الملعب، نجحنا في ذلك أمام أوروغواي، وعلى اللاعبين التأقلم بطريقة مسؤولة وثقة عالية، نخاطر ونجازف عندما يضغط علينا الخصم، ونبني الهجمة بالطريقة الصحيحة. أن نملك الإنهاء الجيد، فهذا أحد أهدافنا وسنعمل عليه في الغد. أنا أتعلم في كل مرة، وعند تفكيري بمواجهة إسبانيا؛ هناك كثير من المواجهات التي لعبت فيها بـ5 لاعبين في الخلف، وما كان ينقصنا هو الشجاعة».

وعند سؤاله عن الحالة الهجومية لفريقه؛ هل تشكل هاجساً له خصوصاً أن هدف المنتخب الوحيد جاء بأقدام المدافع عبد الإله العمري؟ قال دونيس رداً على سؤال «الشرق الأوسط»: «قلت إنه كانت تنقصنا الشجاعة، ولكن دعونا لا ننسَ ما حصل، هناك 4 مباريات أخرى لعبنا فيها، غداً سنحاول السيطرة والتمكن من اتخاذ المجازفات المطلوبة، وبكل حذر، لأننا نعرف الفريق الخصم. الأهم لاعبو خط الوسط، عندما نقترب من خط المقدمة نريد اتخاذ إجراءات تحقق النتيجة اللازمة. مؤمن بأننا سنظهر بشجاعة كبيرة، وبالنسبة لما حصل ضد إسبانيا؛ كان الأداء مختلفاً عن مواجهة أوروغواي. الرأس الأخضر دفاعياً بارعون، وبجهود بسيطة استطاعوا تسجيل هدفين في كأس العالم، المستوى عالٍ والخصوم أقوياء، لن ندخر جهداً وسنفرض إيقاعنا ونأمل التوفيق».

دونيس قال إن الرأس الأخضر هو إحدى مفاجآت المونديال... «منتخب بارع وعالي اللياقة» (المنتخب السعودي)

ورفض المدرب السعودي التعليق على كثرة تنقلات المنتخب مقارنة بمنافسيه في البطولة، قائلاً: «لا أرغب في التعليق على ذلك، نحن منتخب نتنقل أكثر من غيرنا، ولن أتحدث أكثر. تركيزنا ينصب على الدخول إلى الملعب، وتقديم كل ما يمكن من أجل الانتصار وإسعاد الجماهير».

وعن حديثه الدائم عن بطولة كأس الخليج وكأس آسيا؛ هل يعدّ المونديال تحضيراً لهذه البطولات؟ قال: «حين أجيب عن الأسئلة أحاول أن أكون صريحاً قدر الإمكان، لا أريد الحديث عما هو عكس الحقيقة، لو سألناكم قبل شهرين عن التوقعات حول المشاركة في المونديال، لقلتم إننا نريد التأهل والوصول إلى أبعد ما يمكن، ولكن الحقيقة لا يمكن أن تضغط (زر) وتغير طريقة اللعب في ظرف أسابيع، يجب أن نمتلك العقلية والوقت لتغيير الفريق. في المواجهات التحضيرية نلعب بسهولة، لأننا لا نشعر بالضغط، عكس المواجهات الكبيرة، لأن ذلك يتطلب الخبرة. في مواجهة أوروغواي لم نردِ الخسارة وحصلنا على نقطة، في مواجهة إسبانيا أردنا الدفاع ولم ننجح، النتائج مهمة والمدرب هو من يتحمل المسؤولية، سنلعب بالفلسفة ذاتها التي اعتمدناها، ويجب علينا اللعب بعقلية قوية، وسنلعب بالخطة ذاتها التي تدربنا عليها، ونركز كثيراً على مواجهة الغد، لأننا نريد إسعاد الجماهير».

️| تحدثت عن الشجاعة الهجومية، هل الحالة الهجومية للاعبي خط المقدمة تشكّل هاجس لك خاصة وأن المواجهة الأولى من سجل هو عبدالإله العمري ولم نسجل ضد إسبانيا ؟️| دونيس مدرب المنتخب السعودي ردا على سؤال «الشرق الأوسط»:- قلت أنه كان تنقصنا الشجاعة ولكن دعونا لا ننسى ما حصل، هناك 4... pic.twitter.com/eEmQRl9CSO — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 25, 2026

وأوضح دونيس «الواقعية» التي يقصدها بحديثه، فقال: «الأمر له علاقة بالحكم على الوضع الذي نمرّ به، منذ تسلمي المهمة قبل شهر من كأس العالم، أحاول الإسراع لخلق شيء قبل المونديال، والجانب الآخر الخصوم الذين نواجههم أقوياء، وهذا يعني في كرة القدم تحديد الفرق الأفضل، وبما أنني واقعي فحين أحتسب النقاط التي يمكن تحقيقها، لم أفكر في سهولة تحقيق النقاط أمام إسبانيا».

وعند سؤاله عن شعوره تجاه اللاعبين، وهل يدركون أهمية المواجهة، كشف اليوناني دونيس: «في بعض الأحيان، هناك مباريات لست مضطراً لبذل جهود في التحضير الذهني، وإدراك اللاعبين أمر مفروغ منه، وبالنظر لأن مجموعتنا قوية وتوجد بها منتخبات بارعة، وبما أننا نملك لاعبين جيدين، فالجميع يريد المساعدة لتقديم الأفضل، واللاعبون بحاجة للشعور بالأمان، وهذا أمر يؤمّنه لهم المدرب والخطة والتحضيرات، أهمية هذه المواجهة لا يجب أن تنعكس على توترهم؛ بل بأن يكونوا جاهزين لكل الظروف في المواجهة».

كشف دونيس أن الأخضر سيحافظ على أسلوبه المعتاد (المنتخب السعودي)

وعن كونه محبطاً وهل سبب ذلك ما شاهده من اللاعبين قبل المواجهة الأخيرة، قال دونيس: «أنتم لا ترونني كل يوم، حين نكون في حصص التدريب فأنا على العكس تماماً مما تقول، في كثير من الأحيان أكون متحمساً، وأحياناً أكون قلقاً لرغبتي في وضع أفضل طريقة عمل في التدريب، أنا مقتنع بأننا سنتمكن من بناء فريق قوي، وواقعيتي بأنه قد يُعتقد بأن المدرب لديه عصا سحرية. هذا الشهر بعد تسلمي المهمة هو الأصعب في مسيرتي المهنية، لأنني حاولت اعتماد كثير من التكتيك، عقدنا كثيراً من الاجتماعات والحصص التدريبية، وكل يوم أكون فيه راضياً أكثر، ويجب أن نقدم أفضل مواجهة غداً بعقليتنا وتفكيرنا وشخصيتنا، المواجهات تنتصر بها بفضل الاستقرار، واللاعبون دائماً يشاهدونني متحمساً وأرغب بالأفضل».

واختتم دونيس حديثه رداً على سؤال «الشرق الأوسط» عن كيفية ضمان حضور اللاعبين بأفضل ما يمكن من جانب الشخصية والذهنية، قائلاً: «سأعطي تفسيراً شاملاً؛ من منّا في موقع اللاعبين؟ كنت لاعباً أقدم أداء أفضل أو سيئاً، يتم الحكم علينا، وهذا لا يجب أن يؤثر علينا. أحياناً نقابل بالضغط اللاذع، وكبار النجوم تعرضوا لذلك، وعلى المستوى الداخلي المسألة مختلفة؛ فنحن نحرص على تصحيح الأخطاء وحل هذه المشاكل، نعرف أخطاءنا ونعمل على حلها، المدرب عليه ضمان الاستقرار، وعندما يعرف اللاعبون ما يتم التحضير له فهم مرتاحون. السعوديون كافة يدعمون لاعبيهم قبل مواجهة الغد، وهذا أمر مفروغ منه، ومن الطبيعي التعرض للنقد وشعورنا بأن الجميع يدعم الفريق».