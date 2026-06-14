أخضر السيدات يختتم معسكر تايلاند بخماسية في لاوس

اختتم المنتخب السعودي للسيدات معسكره الإعدادي في تايلاند، بفوز كبير على منتخب لاوس بنتيجة 5-1 في المباراة الودية التي جمعتهما السبت، ضمن البرنامج الفني استعداداً للمنافسات الدولية المقبلة.
وواصل الأخضر نتائجه الإيجابية خلال المعسكر بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي حيث افتتح مبارياته بالتغلب على منتخب سريلانكا بنتيجة 3-0 قبل أن يتفوق على منتخب لاوس في المواجهة الثانية بنتيجة 4-0 ثم اختتم المعسكر بانتصار جديد على المنتخب ذاته بنتيجة 5-1.
وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب السعودي كل من البندري مبارك، التي أحرزت هدفين عند الدقيقتين 15 و73، فيما أضافت مباركة محمد الهدف الثالث في الدقيقة 75، قبل أن تعزز لمار محمد النتيجة بتسجيل الهدفين الرابع والخامس عند الدقيقة 77 والوقت المحتسب بدل الضائع.
ويأتي ختام المعسكر بعد سلسلة من المباريات الودية التي أتاحت للجهاز الفني الوقوف على مستويات اللاعبات وتقييم جاهزيتهن الفنية والبدنية بقيادة المدرب الإسباني لويس كورتيس، إلى جانب تعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب قبل الاستحقاقات المقبلة.