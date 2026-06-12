يد الخليج تقهر الدحيل وتقترب من الصدارة الآسيوية

بطل آسيا يطرق أبواب «الكالتشيو»... يايسله مرشح لقيادة ميلان

في وقت لا يزال فيه نادي ميلان يبحث عن الرجل القادر على إعادة المشروع الرياضي إلى الطريق الصحيح، برز اسم الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي السعودي، أحد أبرز المرشحين لتولي قيادة «الروسونيري» خلال المرحلة المقبلة، في خطوة قد تمثل واحداً من أكثر التحركات إثارة في سوق المدربين هذا الصيف.

وحسب الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، دخل مسؤولو ميلان في محادثات مع يايسله خلال الأيام الماضية، مع عقد أكثر من اجتماع لاستكشاف إمكانية انتقاله إلى ملعب سان سيرو. وأكد رومانو أن المدرب الألماني يحظى بتقدير داخل النادي بسبب أفكاره التكتيكية الحديثة وقدرته على تطوير اللاعبين الشباب، وهي عوامل تتماشى مع توجه الإدارة الجديدة.

صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» كشفت أن يايسله كان ضمن القائمة المختصرة للمرشحين إلى جانب النمساوي أوليفر غلاسنر، مشيرة إلى أن المدرب البالغ من العمر 38 عاماً منفتح على خوض تجربة في الدوري الإيطالي بعد النجاحات التي حققها في السعودية. كما لفتت الصحيفة إلى أن ارتباطه بعقد مع الأهلي يمثل العقبة الأكبر أمام إتمام الصفقة.

من جانبها، أوضحت تقارير نقلتها منصة «فوتبول إيطاليا» استناداً إلى ما نشرته «لا غازيتا»، أن تكلفة فسخ عقد يايسله قد تكون أحد العوامل المعقدة في المفاوضات، خصوصاً مع تمسك الأهلي باستمراره بعد الموسم الناجح الذي توج فيه الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

أما شبكة «سكاي» الإيطالية، عبر محللين ومتابعين مقربين من النادي، فتعتبر أن ميلان يبحث عن مدرب يمتلك شخصية قوية وأفكاراً هجومية واضحة، وهي مواصفات تنطبق على يايسله الذي صنع لنفسه اسماً لافتاً منذ تجربته السابقة مع ريد بول سالزبورغ قبل الانتقال إلى الأهلي.

وفي تطور لافت، ذكر «دانييلي لونغو» عبر موقع «كالتشيو ميركاتو» أن يايسله مستعد للتضحية بجزء كبير من راتبه الحالي في السعودية من أجل تحقيق حلم تدريب ميلان، وهو ما يعكس مدى اهتمامه بخوض التجربة الإيطالية. وبينما لم يُحسم القرار النهائي بعد، يبقى اسم المدرب الألماني حاضراً بقوة في أروقة سان سيرو، وسط ترقب جماهير ميلان لمعرفة هوية الرجل الذي سيقود مشروع إعادة النادي إلى القمة الأوروبية.