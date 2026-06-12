يد الخليج تقهر الدحيل وتقترب من الصدارة الآسيوية

بات الخليج السعودي بحاجة إلى التعادل فقط، في مباراته الأخيرة أمام النجمة البحريني من أجل ضمان صدارته للدور التمهيدي من بطولة كأس آسيا لكرة اليد المقامة حالياً في الكويت.
وسيكون الفريق المتصدر للدور التمهيدي في مهمة أسهل نظرياً للوصول إلى النهائي من خلال مواجهة المركز الرابع في الدور نفسه، بينما سيتقابل الثاني ضد الثالث في الدور نصف النهائي الثاني.
وواصل الخليج أداءه القوي في البطولة، وحقق فوزاً مستحقاً على الدحيل القطري بنتيجة 32-27 ليكون الفوز الرابع على التوالي، بينما باتت حظوظ الدحيل صعبة في العبور للدور نصف النهائي؛ حيث سيتنافس مع مواطنه العربي، وكذلك الشارقة الإماراتي حامل اللقب الذي قدم أداءً ضعيفاً في غالبية مبارياته، بينما يبدو الكويت المستضيف مرشحاً للتأهل بعد أن سبقه الخليج السعودي وبرقان الكويتي اللذان يتنافسان على صدارة الترتيب.
وحقق اللاعب السعودي مجتبى آل سالم مجدداً جائزة أفضل لاعب في مباراة الدحيل ليكون المرشح الأبرز لنيل جائزة اللاعب الأفضل في البطولة القارية.