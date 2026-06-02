أبيل فيريرا ومارتينيز وسيلفا... خيارات تدريبية على طاولة النصر

دخل النصر سباق التعاقد مع المدرب البرتغالي ماركو سيلفا، في ظل بحث النادي السعودي عن مدير فني جديد يقود المشروع في الموسم المقبل، بعد رحيل مواطنه خورخي خيسوس عن الفريق عقب التتويج بلقب دوري روشن.

ووفقاً لتقارير صحافية برتغالية، أصبح سيلفا أحد أبرز المرشحين لتولي تدريب النصر، لكن المهمة لن تكون سهلة، في ظل المنافسة القوية من بنفيكا الذي وضع مدرب فولهام على رأس أولوياته لخلافة جوزيه مورينيو بعد رحيله إلى ريال مدريد.نجح النصر هذا الموسم في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، ليمنح نجمه وقائده كريستيانو رونالدو أول لقب دوري محلي منذ انتقاله إلى المملكة.

لكن الاحتفالات لم تدم طويلاً، بعدما أعلن خورخي خيسوس رحيله عن النادي، لتبدأ الإدارة النصراوية البحث عن مدرب قادر على الحفاظ على النجاحات ومواصلة المنافسة قارياً ومحلياً.

ويُنظر إلى ماركو سيلفا باعتباره أحد الأسماء القادرة على قيادة هذه المرحلة، بعدما صنع لنفسه سمعة قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الأخيرة مع فولهام. في المقابل، يتحرك بنفيكا بقوة لحسم الملف سريعاً، حيث تشير التقارير إلى أن النادي البرتغالي دخل بالفعل في مفاوضات متقدمة مع سيلفا، وسط اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق شفهي.

وتتضمن الصيغة المطروحة عقداً لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم إضافي، بينما لا يزال المدرب مرتبطاً بعقد مع فولهام حتى صيف 2027.

ورغم أن النادي الإنجليزي عرض على مدربه تمديد العقد، فإن المؤشرات القادمة من إنجلترا تؤكد أن سيلفا منفتح على خوض تجربة جديدة خارج «البريميرليغ».

ولا يضع النصر كل أوراقه على اسم واحد فقط، إذ بدأ النادي دراسة خيارات أخرى تحسباً لفشل التعاقد مع سيلفا.ويبرز البرتغالي أبيل فيريرا، مدرب بالميراس، كأحد أبرز البدائل المطروحة، بعدما حقق نجاحات كبيرة في البرازيل وقاد الفريق لحصد 11 لقباً، بينها لقبان في كأس ليبرتادوريس.

كما يظهر اسم روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، ضمن قائمة المرشحين، خاصة مع توقعات برحيله عن المنتخب عقب نهاية كأس العالم 2026.

يُعد ماركو سيلفا واحداً من أبرز المدربين البرتغاليين في جيله، حيث سبق له تدريب أندية إستوريل وسبورتينغ لشبونة وأولمبياكوس، قبل الانتقال إلى إنجلترا عبر محطات مع هال سيتي وواتفورد وإيفرتون ثم فولهام.وخلال فترته الأخيرة، نجح في تحويل فولهام إلى فريق مستقر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل أسلوبه الهجومي وقدرته على تطوير اللاعبين وإدارة المجموعات التنافسية.

وبين إغراء المشروع السعودي مع النصر، وفرصة العودة إلى البرتغال عبر بوابة بنفيكا، يبدو أن ماركو سيلفا يقف أمام أحد أهم القرارات في مسيرته التدريبية، بينما تترقب جماهير النصر معرفة هوية الرجل الذي سيقود فريق كريستيانو رونالدو في الموسم الجديد.