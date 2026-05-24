تأهل 6 سعوديين إلى مونديال ألعاب القوى للشباب

أعلن الاتحاد السعودي لألعاب القوى، رسمياً، عن تأهل 6 لاعبين حتى الآن إلى نهائيات بطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاماً، المقررة في ولاية أوريجون الأميركية خلال الفترة من 4 إلى 9 أغسطس (آب) المقبل.

وضمت قائمة المتأهلين: نايف السبيعي في سباق 400 متر حواجز، ومحمد الزاير في رمي المطرقة، وعلي الرميح في سباقي 110 م حواجز، و400 م حواجز، وحسين حقوي في 110 م حواجز، وفيصل الأسمري في سباق 200 م عدو، إضافة إلى مساعد السبيعي في سباق 800 م عدو، بعد تحقيقهم الأرقام المؤهلة خلال مشاركاتهم في البطولات العربية والإقليمية التي أقيمت مؤخراً.

وأشار رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى، علي الشيخي، إلى أن اللاعب علي الرميح حقق إنجازاً مميزاً بصفته أول لاعب سعودي يتأهل إلى بطولة العالم للشباب في مسابقتين مختلفتين، فيما انضم مساعد السبيعي مؤخراً بعد تحقيق الرقم المؤهل خلال دورة الألعاب الخليجية، رغم أنه لا يزال ضمن فئة الناشئين.

وأوضح الشيخي أن ارتفاع عدد المتأهلين من 5 لاعبين في النسخة الماضية إلى 6 لاعبين حالياً يُمثل مؤشراً إيجابياً على تطور العمل الفني، مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على زيادة أعداد المتأهلين، بل يمتد إلى بناء قاعدة قوية من المواهب القادرة على الاستمرار والتطور وتمثيل المملكة في أكبر المحافل الدولية.

وأضاف أن النجاحات المتواصلة التي تحققها ألعاب القوى السعودية تعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة السعودية بدعم القيادة الرشيدة ومستهدفات «رؤية المملكة 2030»، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على بناء جيل قادر على المنافسة قارياً وعالمياً، وصولاً إلى الألعاب الأولمبية.