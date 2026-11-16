«أنثروبيك» أمام اختبار المليارات... هل تصمد تعهداتها الأخلاقية أمام ضغوط «وول ستريت»؟

تستعد شركة «أنثروبيك» الأميركية، المطورة لروبوت الذكاء الاصطناعي «كلود»، لدخول سوق الأسهم في خطوة قد تمثل أحد أكبر الاختبارات حتى الآن لقدرة شركات الذكاء الاصطناعي على التوفيق بين طموحاتها التجارية وتعهداتها بتطوير التكنولوجيا بما يخدم البشرية. فمع اقتراب الشركة من طرح أسهمها للاكتتاب العام، ستواجه ضغوطاً جديدة لتلبية توقعات المستثمرين وتحقيق الأرباح، في وقت تؤكد فيه أن رسالتها الأساسية تتمثل في ضمان تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم واستخدامه على نحو مسؤول وآمن.

وتحاول الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، معالجة هذا التحدي من خلال هيكل حوكمة غير تقليدي، صُمم، وفقاً لإفصاحاتها التنظيمية، للحيلولة دون تغليب المصالح المالية للمساهمين على أهدافها الأوسع. غير أن خبراء قانونيين وأكاديميين يرون أن الآليات الموضوعة تمنح الشركة ومجلس إدارتها مساحة واسعة لتحديد ما تعنيه المنفعة العامة وكيفية قياسها، مما يترك أسئلة مفتوحة بشأن مدى قدرة هذه الضمانات على الصمود عندما تتعارض اعتبارات السلامة والمسؤولية الاجتماعية مع فرص تحقيق الأرباح.

وتُصنف «أنثروبيك»، شأنها شأن منافستها «أوبن إيه آي»، بوصفها شركة ذات منفعة عامة (Public Benefit Corporation)، وهو إطار قانوني يتيح للشركات الموازنة بين مصالح المساهمين والأهداف التي تعود بالنفع على المجتمع، بدلاً من الاقتصار على تعظيم قيمة الأسهم. لكن تطبيق هذا النموذج على شركات تقدر قيمتها بمئات المليارات، وربما تقترب من مستويات التريليون دولار، لا يزال مجالاً غير مسبوق على نطاق واسع.

وقالت سارة كريبس، أستاذة ومديرة معهد سياسات التكنولوجيا في جامعة كورنيل، إن الاختبار الحقيقي لهذا النموذج سيظهر عندما تصبح المنفعة العامة مكلفة للشركة، أو عندما تتعارض مع تحقيق الأرباح. فالتعهدات الأخلاقية، بحسب هذا التصور، يسهل الالتزام بها ما دامت لا تتطلب التضحية بفرص تجارية كبيرة، لكن التحدي يبدأ عندما يصبح الاختيار بين حماية المصلحة العامة وتعظيم العائد المالي أكثر صعوبة.

وفي إفصاحاتها المرتبطة بالطرح، تعهدت «أنثروبيك» بالسعي إلى تحقيق منافع طويلة الأجل للبشرية من خلال التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي المتقدم، مشيرة إلى أنها تسعى إلى مساعدة البشرية على دخول عصر آمن تصبح فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي التحويلية ذات تأثير واسع، وربما حاسم، في مختلف مجالات النشاط الإنساني. كما تعهدت بتخصيص ما لا يقل عن 5 في المائة من أسهمها لصندوق مخصص للمنفعة العامة، بينما التزم مؤسسوها بالتبرع بـ80 في المائة من ثرواتهم.

صورة توضيحية لشخص يحمل هاتفاً ذكياً يعرض موقع «كلود» للذكاء الاصطناعي التابع لشركة «أنثروبيك» أمام شعار المنصة في بنغالورو (أ.ف.ب)

هيكل حوكمة لحماية الرسالة

ويتمثل أحد أبرز عناصر هذا الهيكل في إنشاء «صندوق المنفعة طويلة الأجل»، الذي يُفترض أن يعمل كجهة مستقلة تضم أمناء لديهم خبرات في سلامة الذكاء الاصطناعي والأمن القومي والسياسات العامة والمشروعات الاجتماعية.

ويمنح هذا الصندوق، من خلال فئة خاصة من الأسهم تُعرَف باسم «الفئة تي»، صلاحية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتمين إلى هذه الفئة وعزلهم. وتتمثل هذه الأسهم في سهم واحد يتيح للأمناء الخمسة التصويت بصورة جماعية، من دون أن يمنحهم حقوقاً اقتصادية؛ فهم يملكون حق التصويت، لكنهم لا يستفيدون مالياً من أداء الشركة أو يتحملون خسائرها، كما لا يمكنهم بيع السهم.

وبموجب الهيكل المعلن، ينتخب الصندوق ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة مباشرة، بينما ينتخب المساهمون الآخرون ثلاثة أعضاء، علماً بأن المؤسسين يمتلكون أغلبية تصويتية تبلغ 50.1 في المائة. أما العضو السابع، الذي قد يكون صوته مرجحاً عند تعادل الأصوات، فيرشحه الصندوق وحملة أسهم الفئة «تي»، لكن تعيينه أو عزله يتطلب موافقة لجنة الترشيحات التابعة لمجلس الإدارة، والمتوقع أن تكون تحت سيطرة المؤسسين.

وتقول الشركة إن هذه الترتيبات تهدف إلى تقليل ارتباط مصالح الصندوق وأمنائه بالأداء المالي لـ«أنثروبيك»، ومنحهم الاستقلالية اللازمة لضمان التوازن بين مصالح المساهمين ورسالة الشركة.

لكن هذا النفوذ ليس مطلقاً. ويرى ستافروس غادينيس، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن الصندوق يستطيع مساءلة الشركة بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي ورسالتها العامة ضمن حدود معينة، لكنه لا يملك سلطة التدخل في القرارات اليومية للإدارة. كما أن خلافه مع أعضاء المجلس قد يتطلب إجراءات لعزلهم، من دون ضمان قدرته على تغيير الأغلبية.

ويشير ذلك إلى أن وجود الصندوق لا يعني بالضرورة قدرته على منع كل قرار تجاري قد يتعارض مع أهداف الشركة المعلنة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمفاضلات استراتيجية معقدة أو بقرارات تتطلب موازنة بين المخاطر والعوائد.

منافسة متصاعدة واختبار للضوابط

ولا تقتصر التحديات على العلاقة مع المستثمرين، بل تمتد إلى المنافسة المتسارعة في سوق الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع صعود النماذج الصينية مفتوحة المصدر. وترى كريبس أن الضغوط التنافسية قد تدفع «أنثروبيك» إلى إعادة النظر في بعض القيود التي تفرضها على نماذجها، إذا وجدت أن منافسيها يقدمون أدوات أكثر مرونة، حتى لو كانت أقل تشدداً في ضوابط السلامة.

وتثير هذه المسألة تساؤلات بشأن مدى قدرة الشركة على الحفاظ على معاييرها عندما تصبح المنافسة على المستخدمين والأسواق والاستثمارات أكثر حدة، خصوصاً أن نماذج الذكاء الاصطناعي تطورت من أنظمة تجيب عن نطاق واسع من الأسئلة، بما فيها الأسئلة الخطرة، إلى أدوات أكثر تحفظاً في التعامل مع المحتوى الحساس.

ويضيف غادينيس أن تحول الشركة إلى كيان مدرج في البورصة قد يوفر في المقابل مستوى أكبر من الشفافية، إذ ستصبح مطالبة بالإفصاح عن بياناتها المالية، وستواجه أسئلة متزايدة من المستثمرين والجمهور بشأن ممارساتها وسياساتها. وقد تشكل هذه الرقابة العامة حافزاً إضافياً للالتزام بتعهداتها، إلى جانب الآليات القانونية التي يتضمنها هيكلها المؤسسي.

ولا يقتصر الجدل حول مفهوم المنفعة العامة على «أنثروبيك». فقد رفعت شركات تكنولوجية أخرى شعارات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، من بينها «غوغل» التي أدرجت عبارة «لا تكن شريراً» ضمن خطابها للمستثمرين عند طرح أسهمها عام 2004، لكن هذا الشعار لم يكن التزاماً قانونياً ملزماً، بينما واجهت الشركة لاحقاً انتقادات بشأن مدى التزامها به.

ويستحضر خبراء القانون أيضاً استحواذ إيلون ماسك على منصة «تويتر» عام 2021 مثالاً على تعارض محتمل بين تعظيم قيمة الشركة ومراعاة المصلحة العامة. فلو كانت المنصة تعمل وفق نموذج الشركة ذات المنفعة العامة، لكان يتعين على مجلس إدارتها أخذ اعتبارات تتجاوز القيمة المالية للعرض في الحسبان عند اتخاذ قرار البيع.

وتبدو مسألة قياس المنفعة العامة أكثر تعقيداً في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث يطرح قادة الشركات وعوداً واسعة بشأن قدرة التكنولوجيا على معالجة مشكلات كبرى، من علاج السرطان إلى تعزيز الازدهار الاقتصادي. لكن ترجمة هذه الوعود إلى معايير قابلة للقياس والمساءلة ليست مهمة سهلة، خصوصاً أن تصورات الشركات لما يخدم البشرية قد تتأثر ببيئة وادي السيليكون وأولويات العاملين فيها، وفق كريبس.

الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي عقب اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في نيودلهي في فبراير (أ.ف.ب)

من «أوبن إيه آي» إلى منافسة بمئات المليارات

وتعود جذور «أنثروبيك» إلى عام 2021، عندما أسسها داريو أمودي وشقيقته دانييلا، إلى جانب مجموعة من الباحثين والموظفين السابقين في «أوبن إيه آي»، بعد خلافات مع قيادتها بشأن النهج الذي ينبغي اتباعه في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وكان داريو أمودي قد انضم إلى «أوبن إيه آي» عام 2016، وتولى قيادة فريق سلامة الذكاء الاصطناعي ومجموعة بحثية درست ما يعرف بـ«قوانين التوسع»، التي تتناول كيفية تطور قدرات النماذج مع زيادة البيانات المستخدمة في تدريبها. أما دانييلا، فانضمت إلى الشركة عام 2018، وأصبحت نائبة رئيس قسم السلامة والسياسات.

وغادر الشقيقان «أوبن إيه آي» في ديسمبر (كانون الأول) 2020، برفقة عدد من زملائهما، قبل إطلاق «أنثروبيك» بعد نحو أربعة أسابيع. ومنذ ذلك الحين، تطورت المنافسة بين الشركتين اللتين تتخذان من سان فرانسيسكو مقراً لهما، لتصبحا من أبرز اللاعبين في سباق تطوير النماذج المتقدمة.

ويضم فريق المؤسسين، إلى جانب الشقيقين أمودي، جاريد كابلان، كبير مسؤولي العلوم، وكريس أولاه، وسام ماككاندليش، وتوم براون، وجاك كلارك، الذي يتولى ملف المنفعة العامة ويرأس معهد «أنثروبيك» المعني بدراسة آثار الذكاء الاصطناعي.

وتأثرت فلسفة الشركة أيضاً بأفكار مرتبطة بحركتي «العقلانية» و«الإيثار الفعال»، التي تركز على تعظيم الأثر الإيجابي للأعمال الخيرية وتوجيه الموارد إلى المجالات الأكثر فائدة. وأسهم مستثمرون مرتبطون بهذه التوجهات في تمويل الشركة خلال مراحلها الأولى، من بينهم داستن موسكوفيتز، أحد مؤسسي «فيسبوك»، ويان تالين، أحد مؤسسي «سكايب».

كما استثمر سام بانكمان-فرايد، مؤسس منصة «إف تي إكس» المنهارة، 500 مليون دولار في الشركة من خلال أسهم لا تمنح حق التصويت. وبعد انهيار المنصة وسجن بانكمان-فرايد، بيعت تلك الحصة مقابل 884 مليون دولار لتوفير أموال لسداد مستحقات عملاء المنصة.

دعم من عمالقة التكنولوجيا ومواجهة مع البنتاغون

وتحظى «أنثروبيك» بدعم مجموعة من أبرز شركات التكنولوجيا وصناديق الاستثمار، إذ تكشف وثائق الطرح أن «أمازون» والشركة الأم لـ«غوغل»، «ألفابت»، من أكبر داعميها، إلى جانب «مايكروسوفت» و«إنفيديا» وصندوق «فاوندرز فاند» الذي أسسه بيتر ثيل.

وفي مايو (أيار) الماضي، جمعت الشركة تمويلاً بقيمة 65 مليار دولار عند تقييم بلغ 965 مليار دولار، متقدمة بذلك على «أوبن إيه آي» للمرة الأولى، وفق البيانات الواردة في التقرير. كما يُعد الرئيس التنفيذي السابق لـ«غوغل» إريك شميدت من أوائل المستثمرين الخارجيين فيها، إذ ضخ عشرات الملايين من الدولارات في جولتها التمويلية الأولى عام 2021.

لكن التزام الشركة بضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي وضعها أيضاً في مواجهة مع الحكومة الأميركية. ففي يناير (كانون الثاني)، طلبت وزارة الدفاع الأميركية، خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب، إتاحة استخدام غير مقيد لنموذج «كلود»، إلا أن «أنثروبيك» رفضت السماح باستخدامه في المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة وتطوير الأسلحة ذاتية التشغيل القاتلة.

وأدى الخلاف إلى تصعيد من جانب الإدارة الأميركية؛ إذ أمر ترمب في فبراير (شباط) الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام تقنيات الشركة، بينما وجه وزير الدفاع بيت هيغسيث بتصنيفها باعتبارها خطراً على سلاسل الإمداد، وهو تصنيف يستخدم عادة في التعامل مع جهات مرتبطة بخصوم أجانب. وفي سبتمبر (أيلول)، نشرت وزارة الدفاع رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي جاء فيها: «الأميركية أولاً، وليس الإيثار الفعال».

ويضع هذا الخلاف تعهدات «أنثروبيك» المتعلقة بالسلامة والمسؤولية أمام اختبار عملي يتجاوز النقاش النظري، إذ يبرز التوتر بين رؤيتها بشأن الاستخدام المقبول للتكنولوجيا ومتطلبات الجهات الحكومية والعسكرية، فضلاً عن الضغوط التجارية والتنافسية.

ومع اقتراب الطرح العام، لن يكون التحدي أمام «أنثروبيك» مقتصراً على إقناع المستثمرين بقدرتها على تحقيق نمو مالي كبير في سوق الذكاء الاصطناعي، بل سيمتد إلى إثبات أن هيكل الحوكمة والتعهدات التي بنت عليها هويتها قادران على الصمود عندما تصبح حماية رسالتها أكثر كلفة. فنجاحها في السوق سيقاس بالأرباح والتقييمات، لكن اختبارها الأعمق سيكون في مدى قدرتها على الالتزام بما أعلنته عن منفعة البشرية عندما تتعارض هذه المبادئ مع مصالحها التجارية.