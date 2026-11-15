«أنثروبيك» تستعد لثاني أكبر طرح عام أولي في التاريخ بتقييم 1.4 تريليون دولار

تدخل صناعة الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة من اختبار ثقة الأسواق، مع استعداد شركة «أنثروبيك»، المطوّرة لنموذج «كلود»، لطرح أسهمها للاكتتاب العام في صفقة قد تصبح ثاني أكبر طرح عام أولي في التاريخ، بعد الإدراج القياسي لشركة «سبيس إكس».

ولا تكمن أهمية الخطوة في حجم الأموال المستهدف جمعها فقط، بل في أنها ستقدم مؤشراً على مدى استعداد المستثمرين لمنح شركات الذكاء الاصطناعي تقييمات استثنائية، في وقت تتسع فيه الإيرادات وتتضخم بالتوازي مع تكلفة الحوسبة والبنية التحتية.

وتستهدف الشركة تقييماً يصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار عند طرح أسهمها في سوق «ناسداك»، مع بيع 825 مليون سهم بسعر استرشادي يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم، بما قد يتيح جمع ما بين 57.8 و64.4 مليار دولار. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحت الرمز «إيه إن تي (ANT)»، إذا مضت الإجراءات وفق الجدول المعلن.

وإلى جانب الطرح العام، تتضمن العملية استثمارات خاصة بقيمة 26 مليار دولار من مستثمرين استراتيجيين، من بينهم «غوغل» و«إنفيديا» و«إيه إم دي» و«مايكروسوفت» و«برودكوم» و«ميكرون» و«تي إس إم سي». وبذلك قد يصل إجمالي الأموال المرتبطة بالعملية إلى 90.4 مليار دولار، ما يعادل نحو 339 مليار ريال، لكن هذا الرقم يشمل الاستثمارات الخاصة ولا يمثل حصيلة الاكتتاب العام وحده.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد موجة من التساؤلات بشأن قدرة الشركات على تحقيق عوائد تتناسب والاستثمارات الضخمة التي تضخها في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية للحوسبة. ومن شأن أداء سهم «أنثروبيك» بعد الإدراج أن يقدم مؤشراً مهماً على قدرة الأسواق العامة على استيعاب التقييمات المرتفعة لشركات هذا القطاع.

نمو سريع والتزامات ضخمة

وتقدم أرقام «أنثروبيك» صورة عن حجم الفرص التي يراهن عليها المستثمرون، وكذلك التحديات المالية التي تواجه الشركة. فقد ارتفعت إيراداتها السنوية المقدرة على أساس معدل التشغيل إلى نحو 81 مليار دولار في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بزيادة 10 مليارات دولار على الشهر السابق، وفق نشرة الاكتتاب، في مؤشر على التسارع الكبير في الطلب على خدماتها ونماذجها، وفي مقدمتها «كلود».

لكن هذا النمو يترافق مع التزامات ضخمة لتأمين القدرة الحاسوبية والكومبيوترية اللازمة لتشغيل النماذج وتطويرها؛ إذ كشفت النشرة عن ارتباطات حوسبة تبلغ نحو 900 مليار دولار مع شركاء، من بينهم «أمازون» و«غوغل». وتعكس هذه الالتزامات حجم الموارد التشغيلية التي تحتاج إليها الشركة خلال السنوات المقبلة لمواكبة التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وهنا تكمن إحدى أبرز نقاط الاختبار أمام المستثمرين: ليس فقط مدى قدرة «أنثروبيك» على مواصلة زيادة إيراداتها، بل أيضاً قدرتها على إدارة تكلفة الحوسبة والبنية التحتية وتحويل النمو التجاري إلى أرباح مستدامة. فارتفاع الإيرادات وحده لا يكفي لتبرير التقييم إذا ظلت المصروفات والالتزامات المستقبلية تنمو بوتيرة مماثلة أو أسرع.

تستهدف «أنثروبيك» تقييماً يصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار عند طرح أسهمها في سوق «ناسداك» (رويترز)

مؤشر لقطاع الذكاء الاصطناعي

وتأتي الصفقة بعد الطرح الضخم لشركة «سبيس إكس»، الذي جمع 85.7 مليار دولار، ليصبح الأكبر عالمياً، متجاوزاً حصيلة طرح شركة «أرامكو» السعودية البالغة 29.4 مليار دولار في عام 2019. وإذا حققت «أنثروبيك» الحد الأعلى من نطاق الطرح المستهدف، فستكون هذه ثانية كبرى عمليات الاكتتاب العام الأولي في التاريخ من حيث الأموال المجموعة.

كما ستوفر الصفقة مؤشراً مهماً للشركات المنافسة، وفي مقدمتها «أوبن إيه آي»، التي تسعى بدورها إلى جمع تمويلات ضخمة تمهيداً لاحتمال دخولها الأسواق العامة. ومن شأن أداء سهم «أنثروبيك» أن يقدم قراءة أولية لمدى استعداد المستثمرين لتسعير شركات الذكاء الاصطناعي على أساس توقعات النمو المستقبلية، في ظل المنافسة المتصاعدة بين مطوري النماذج.

ولا تنفصل هذه التحديات عن طبيعة القطاع نفسه؛ إذ تواجه الشركة منافسة متصاعدة من شركات التكنولوجيا الكبرى ومطوري النماذج، إلى جانب مخاطر التطور السريع للتقنية، والحاجة إلى استثمارات متواصلة للحفاظ على القدرة التنافسية وتلبية متطلبات السلامة والأمن.

وبذلك، لن يكون طرح «أنثروبيك» مجرد اختبار لتقييم شركة واحدة، بل محطة مهمة لقياس مدى ثقة الأسواق باقتصاد الذكاء الاصطناعي، وقدرة هذا القطاع على الانتقال من مرحلة النمو السريع وجذب رؤوس الأموال إلى مرحلة تحقيق عوائد توازي حجم الرهانات المالية القائمة عليه.