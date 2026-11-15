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الاقتصاد

«أنثروبيك» تستعد لثاني أكبر طرح عام أولي في التاريخ بتقييم 1.4 تريليون دولار

الصفقة تختبر شهية المستثمرين لاقتصاد الذكاء الاصطناعي

يأتي اكتتاب «أنثروبيك» في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي (رويترز)
يأتي اكتتاب «أنثروبيك» في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي (رويترز)
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«أنثروبيك» تستعد لثاني أكبر طرح عام أولي في التاريخ بتقييم 1.4 تريليون دولار

يأتي اكتتاب «أنثروبيك» في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي (رويترز)
يأتي اكتتاب «أنثروبيك» في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي (رويترز)

تدخل صناعة الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة من اختبار ثقة الأسواق، مع استعداد شركة «أنثروبيك»، المطوّرة لنموذج «كلود»، لطرح أسهمها للاكتتاب العام في صفقة قد تصبح ثاني أكبر طرح عام أولي في التاريخ، بعد الإدراج القياسي لشركة «سبيس إكس».

ولا تكمن أهمية الخطوة في حجم الأموال المستهدف جمعها فقط، بل في أنها ستقدم مؤشراً على مدى استعداد المستثمرين لمنح شركات الذكاء الاصطناعي تقييمات استثنائية، في وقت تتسع فيه الإيرادات وتتضخم بالتوازي مع تكلفة الحوسبة والبنية التحتية.

وتستهدف الشركة تقييماً يصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار عند طرح أسهمها في سوق «ناسداك»، مع بيع 825 مليون سهم بسعر استرشادي يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم، بما قد يتيح جمع ما بين 57.8 و64.4 مليار دولار. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحت الرمز «إيه إن تي (ANT)»، إذا مضت الإجراءات وفق الجدول المعلن.

وإلى جانب الطرح العام، تتضمن العملية استثمارات خاصة بقيمة 26 مليار دولار من مستثمرين استراتيجيين، من بينهم «غوغل» و«إنفيديا» و«إيه إم دي» و«مايكروسوفت» و«برودكوم» و«ميكرون» و«تي إس إم سي». وبذلك قد يصل إجمالي الأموال المرتبطة بالعملية إلى 90.4 مليار دولار، ما يعادل نحو 339 مليار ريال، لكن هذا الرقم يشمل الاستثمارات الخاصة ولا يمثل حصيلة الاكتتاب العام وحده.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد موجة من التساؤلات بشأن قدرة الشركات على تحقيق عوائد تتناسب والاستثمارات الضخمة التي تضخها في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية للحوسبة. ومن شأن أداء سهم «أنثروبيك» بعد الإدراج أن يقدم مؤشراً مهماً على قدرة الأسواق العامة على استيعاب التقييمات المرتفعة لشركات هذا القطاع.

نمو سريع والتزامات ضخمة

وتقدم أرقام «أنثروبيك» صورة عن حجم الفرص التي يراهن عليها المستثمرون، وكذلك التحديات المالية التي تواجه الشركة. فقد ارتفعت إيراداتها السنوية المقدرة على أساس معدل التشغيل إلى نحو 81 مليار دولار في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بزيادة 10 مليارات دولار على الشهر السابق، وفق نشرة الاكتتاب، في مؤشر على التسارع الكبير في الطلب على خدماتها ونماذجها، وفي مقدمتها «كلود».

لكن هذا النمو يترافق مع التزامات ضخمة لتأمين القدرة الحاسوبية والكومبيوترية اللازمة لتشغيل النماذج وتطويرها؛ إذ كشفت النشرة عن ارتباطات حوسبة تبلغ نحو 900 مليار دولار مع شركاء، من بينهم «أمازون» و«غوغل». وتعكس هذه الالتزامات حجم الموارد التشغيلية التي تحتاج إليها الشركة خلال السنوات المقبلة لمواكبة التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وهنا تكمن إحدى أبرز نقاط الاختبار أمام المستثمرين: ليس فقط مدى قدرة «أنثروبيك» على مواصلة زيادة إيراداتها، بل أيضاً قدرتها على إدارة تكلفة الحوسبة والبنية التحتية وتحويل النمو التجاري إلى أرباح مستدامة. فارتفاع الإيرادات وحده لا يكفي لتبرير التقييم إذا ظلت المصروفات والالتزامات المستقبلية تنمو بوتيرة مماثلة أو أسرع.

تستهدف «أنثروبيك» تقييماً يصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار عند طرح أسهمها في سوق «ناسداك» (رويترز)

مؤشر لقطاع الذكاء الاصطناعي

وتأتي الصفقة بعد الطرح الضخم لشركة «سبيس إكس»، الذي جمع 85.7 مليار دولار، ليصبح الأكبر عالمياً، متجاوزاً حصيلة طرح شركة «أرامكو» السعودية البالغة 29.4 مليار دولار في عام 2019. وإذا حققت «أنثروبيك» الحد الأعلى من نطاق الطرح المستهدف، فستكون هذه ثانية كبرى عمليات الاكتتاب العام الأولي في التاريخ من حيث الأموال المجموعة.

كما ستوفر الصفقة مؤشراً مهماً للشركات المنافسة، وفي مقدمتها «أوبن إيه آي»، التي تسعى بدورها إلى جمع تمويلات ضخمة تمهيداً لاحتمال دخولها الأسواق العامة. ومن شأن أداء سهم «أنثروبيك» أن يقدم قراءة أولية لمدى استعداد المستثمرين لتسعير شركات الذكاء الاصطناعي على أساس توقعات النمو المستقبلية، في ظل المنافسة المتصاعدة بين مطوري النماذج.

ولا تنفصل هذه التحديات عن طبيعة القطاع نفسه؛ إذ تواجه الشركة منافسة متصاعدة من شركات التكنولوجيا الكبرى ومطوري النماذج، إلى جانب مخاطر التطور السريع للتقنية، والحاجة إلى استثمارات متواصلة للحفاظ على القدرة التنافسية وتلبية متطلبات السلامة والأمن.

وبذلك، لن يكون طرح «أنثروبيك» مجرد اختبار لتقييم شركة واحدة، بل محطة مهمة لقياس مدى ثقة الأسواق باقتصاد الذكاء الاصطناعي، وقدرة هذا القطاع على الانتقال من مرحلة النمو السريع وجذب رؤوس الأموال إلى مرحلة تحقيق عوائد توازي حجم الرهانات المالية القائمة عليه.

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شعار «أنثروبيك» (رويترز)

«أنثروبيك» تراهن على أمان الذكاء الاصطناعي لاستقطاب المستثمرين قبل طرحها

حقائق

طرح «أنثروبيك» بالأرقام:

  • 1.4 تريليون دولار: التقييم المستهدف للشركة.
  • 825 مليون سهم: عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب.
  • 57.8 إلى 64.4 مليار دولار: حصيلة الطرح العام المتوقعة.
  • 81 مليار دولار: الإيرادات السنوية المقدّرة على أساس معدل التشغيل بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2026.
  • 900 مليار دولار: ارتباطات حوسبة مستقبلية مع شركاء، بينهم «أمازون» و«غوغل».
  • 26 مليار دولار: استثمارات خاصة مصاحبة للطرح.

مواضيع
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السوق السعودية تتراجع 0.7 % بعد مكاسب الأسبوع الماضي

صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)
صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)
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السوق السعودية تتراجع 0.7 % بعد مكاسب الأسبوع الماضي

صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)
صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)

تراجعت الأسهم السعودية في ختام تعاملات الأحد، متخلية عن جزء من مكاسب الأسبوع الماضي، وسط ضغوط على أسهم البنوك والمواد الأساسية، في وقت خالفت فيه «أرامكو السعودية» الاتجاه بصعودها.

أنهى «مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)» جلسة الأحد منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق عند 10.258 نقطة، فاقداً 68 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار).

وكان المؤشر قد استهل الجلسة على ارتفاع، مسجلاً أعلى مستوى عند 10.342 نقطة، بزيادة 16 نقطة مقارنة بإغلاق الخميس، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوياته عند 10.258 نقطة بنهاية التعاملات.

وجاء الضغط من الأسهم القيادية؛ إذ انخفض سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.9 في المائة، و«سابك» 1.6 في المائة، و«الأهلي السعودي» 2.3 في المائة، كما تراجع سهم «أكوا باور» 1.1 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.1 في المائة، وصعد سهم «التعمير» 2.5 في المائة، و«أنعام القابضة» 1.6 في المائة.

وتصدر سهم «رؤوم» قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، تلاه سهم «مرنة» بمكاسب بلغت 5.5 في المائة، ثم «يو سي آي سي» 5.4 في المائة.

وفي المقابل، هبط سهم «تهامة» بنسبة 3.1 في المائة، و«سبكيم العالمية» 1.2 في المائة.

كما أغلق سهم «الموسى» عند 112 ريالاً، منخفضاً 1.4 في المائة، وسهم «إم آي إس» عند 261 ريالاً بتراجع 1.1 في المائة، وذلك عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية للمساهمين.

ويأتي تراجع الأحد بعد مكاسب بنحو 2.3 في المائة حققها المؤشر خلال الأسبوع الماضي، شملت جميع القطاعات. وتعكس خسائر الجلسة ضغوطاً على عدد من الأسهم القيادية.

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الاقتصاد

«أنثروبيك» تستعد لثاني أكبر طرح عام أولي في التاريخ بتقييم 1.4 تريليون دولار

يأتي اكتتاب «أنثروبيك» في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي (رويترز)
يأتي اكتتاب «أنثروبيك» في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي (رويترز)
TT
TT

«أنثروبيك» تستعد لثاني أكبر طرح عام أولي في التاريخ بتقييم 1.4 تريليون دولار

يأتي اكتتاب «أنثروبيك» في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي (رويترز)
يأتي اكتتاب «أنثروبيك» في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي (رويترز)

تدخل صناعة الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة من اختبار ثقة الأسواق، مع استعداد شركة «أنثروبيك»، المطوّرة لنموذج «كلود»، لطرح أسهمها للاكتتاب العام في صفقة قد تصبح ثاني أكبر طرح عام أولي في التاريخ، بعد الإدراج القياسي لشركة «سبيس إكس».

ولا تكمن أهمية الخطوة في حجم الأموال المستهدف جمعها فقط، بل في أنها ستقدم مؤشراً على مدى استعداد المستثمرين لمنح شركات الذكاء الاصطناعي تقييمات استثنائية، في وقت تتسع فيه الإيرادات وتتضخم بالتوازي مع تكلفة الحوسبة والبنية التحتية.

وتستهدف الشركة تقييماً يصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار عند طرح أسهمها في سوق «ناسداك»، مع بيع 825 مليون سهم بسعر استرشادي يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم، بما قد يتيح جمع ما بين 57.8 و64.4 مليار دولار. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحت الرمز «إيه إن تي (ANT)»، إذا مضت الإجراءات وفق الجدول المعلن.

وإلى جانب الطرح العام، تتضمن العملية استثمارات خاصة بقيمة 26 مليار دولار من مستثمرين استراتيجيين، من بينهم «غوغل» و«إنفيديا» و«إيه إم دي» و«مايكروسوفت» و«برودكوم» و«ميكرون» و«تي إس إم سي». وبذلك قد يصل إجمالي الأموال المرتبطة بالعملية إلى 90.4 مليار دولار، ما يعادل نحو 339 مليار ريال، لكن هذا الرقم يشمل الاستثمارات الخاصة ولا يمثل حصيلة الاكتتاب العام وحده.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد موجة من التساؤلات بشأن قدرة الشركات على تحقيق عوائد تتناسب والاستثمارات الضخمة التي تضخها في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية للحوسبة. ومن شأن أداء سهم «أنثروبيك» بعد الإدراج أن يقدم مؤشراً مهماً على قدرة الأسواق العامة على استيعاب التقييمات المرتفعة لشركات هذا القطاع.

نمو سريع والتزامات ضخمة

وتقدم أرقام «أنثروبيك» صورة عن حجم الفرص التي يراهن عليها المستثمرون، وكذلك التحديات المالية التي تواجه الشركة. فقد ارتفعت إيراداتها السنوية المقدرة على أساس معدل التشغيل إلى نحو 81 مليار دولار في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بزيادة 10 مليارات دولار على الشهر السابق، وفق نشرة الاكتتاب، في مؤشر على التسارع الكبير في الطلب على خدماتها ونماذجها، وفي مقدمتها «كلود».

لكن هذا النمو يترافق مع التزامات ضخمة لتأمين القدرة الحاسوبية والكومبيوترية اللازمة لتشغيل النماذج وتطويرها؛ إذ كشفت النشرة عن ارتباطات حوسبة تبلغ نحو 900 مليار دولار مع شركاء، من بينهم «أمازون» و«غوغل». وتعكس هذه الالتزامات حجم الموارد التشغيلية التي تحتاج إليها الشركة خلال السنوات المقبلة لمواكبة التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وهنا تكمن إحدى أبرز نقاط الاختبار أمام المستثمرين: ليس فقط مدى قدرة «أنثروبيك» على مواصلة زيادة إيراداتها، بل أيضاً قدرتها على إدارة تكلفة الحوسبة والبنية التحتية وتحويل النمو التجاري إلى أرباح مستدامة. فارتفاع الإيرادات وحده لا يكفي لتبرير التقييم إذا ظلت المصروفات والالتزامات المستقبلية تنمو بوتيرة مماثلة أو أسرع.

تستهدف «أنثروبيك» تقييماً يصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار عند طرح أسهمها في سوق «ناسداك» (رويترز)

مؤشر لقطاع الذكاء الاصطناعي

وتأتي الصفقة بعد الطرح الضخم لشركة «سبيس إكس»، الذي جمع 85.7 مليار دولار، ليصبح الأكبر عالمياً، متجاوزاً حصيلة طرح شركة «أرامكو» السعودية البالغة 29.4 مليار دولار في عام 2019. وإذا حققت «أنثروبيك» الحد الأعلى من نطاق الطرح المستهدف، فستكون هذه ثانية كبرى عمليات الاكتتاب العام الأولي في التاريخ من حيث الأموال المجموعة.

كما ستوفر الصفقة مؤشراً مهماً للشركات المنافسة، وفي مقدمتها «أوبن إيه آي»، التي تسعى بدورها إلى جمع تمويلات ضخمة تمهيداً لاحتمال دخولها الأسواق العامة. ومن شأن أداء سهم «أنثروبيك» أن يقدم قراءة أولية لمدى استعداد المستثمرين لتسعير شركات الذكاء الاصطناعي على أساس توقعات النمو المستقبلية، في ظل المنافسة المتصاعدة بين مطوري النماذج.

ولا تنفصل هذه التحديات عن طبيعة القطاع نفسه؛ إذ تواجه الشركة منافسة متصاعدة من شركات التكنولوجيا الكبرى ومطوري النماذج، إلى جانب مخاطر التطور السريع للتقنية، والحاجة إلى استثمارات متواصلة للحفاظ على القدرة التنافسية وتلبية متطلبات السلامة والأمن.

وبذلك، لن يكون طرح «أنثروبيك» مجرد اختبار لتقييم شركة واحدة، بل محطة مهمة لقياس مدى ثقة الأسواق باقتصاد الذكاء الاصطناعي، وقدرة هذا القطاع على الانتقال من مرحلة النمو السريع وجذب رؤوس الأموال إلى مرحلة تحقيق عوائد توازي حجم الرهانات المالية القائمة عليه.

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اقرأ أيضاً

شعار «أنثروبيك» (رويترز)

«أنثروبيك» تراهن على أمان الذكاء الاصطناعي لاستقطاب المستثمرين قبل طرحها

حقائق

طرح «أنثروبيك» بالأرقام:

  • 1.4 تريليون دولار: التقييم المستهدف للشركة.
  • 825 مليون سهم: عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب.
  • 57.8 إلى 64.4 مليار دولار: حصيلة الطرح العام المتوقعة.
  • 81 مليار دولار: الإيرادات السنوية المقدّرة على أساس معدل التشغيل بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2026.
  • 900 مليار دولار: ارتباطات حوسبة مستقبلية مع شركاء، بينهم «أمازون» و«غوغل».
  • 26 مليار دولار: استثمارات خاصة مصاحبة للطرح.

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الاقتصاد العالمي شركات اقتصاد وول ستريت الأسواق المالية اكتتابات أميركا
الاقتصاد

السعودية ترسم قواعد جديدة لتبريد المناطق

موظفو الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء خلال أداء مهامهم الميدانية (واس)
موظفو الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء خلال أداء مهامهم الميدانية (واس)
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السعودية ترسم قواعد جديدة لتبريد المناطق

موظفو الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء خلال أداء مهامهم الميدانية (واس)
موظفو الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء خلال أداء مهامهم الميدانية (واس)

أصدرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء (سيرا)، «دليل تقديم خدمة تبريد المناطق»؛ بهدف تنظيم العلاقة بين المستفيدين ومقدمي الخدمة، وتوضيح أدوار والتزامات الطرفين، بما يحدد واجباتهما ويحمي حقوقهما، ويرفع جودة وموثوقية الخدمة، ويعزز الوضوح والشفافية.

وتعتمد خدمة «تبريد المناطق» على إنتاج طاقة التبريد في محطات مركزية مخصصة لذلك، ونقل هذه الطاقة، بواسطة مياه مبردة، من خلال شبكة أنابيب معزولة، إلى المباني والمنشآت المرتبطة بها، لاستخدامها في أنظمة التكييف وتبريد المساحات الداخلية.

وقد تضمَّن الدليل أحكاماً وضوابط تفصيلية تنظم تقديم خدمة تبريد المناطق في مراحلها المختلفة، ومن أبرزها؛ ضوابط إيصال الخدمة وتفعيلها، وتزويد طالب الخدمة باتفاقيتي الإيصال والاستهلاك.

أما فيما يتعلق بالموثوقية والسعة، فاشترط الدليل التحقق من توافر سعة تبريد كافية قبل قبول أي طلب إيصال جديد، لضمان عدم التأثير سلباً في الخدمة المُقدمة للمستهلكين الحاليين، أو في كفاءة النظام.

كما تضمَّن الدليل تنظيم تركيب العدادات، وقواعد احتساب الاستهلاك الفعلي لطاقة التبريد، وإصدار الفواتير بآليات واضحة.

ووضع الدليل ضوابط وإجراءات لفصل أو إعادة الخدمة أو وقفها، كما ألزم الدليل مقدمي الخدمة بتوفير قنوات مناسبة لتلقي الشكاوى، وحماية خصوصية وسرية بيانات المستهلكين.

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