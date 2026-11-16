النفط يتراجع مع عودة توقعات فائض المعروض رغم مخاطر هرمز

تراجعت أسعار النفط في تعاملات الاثنين، مع تنامي التوقعات بعودة فائض المعروض إلى الأسواق العالمية خلال الربع الأخير من العام، في تحول يعكس انحسار المخاوف من نقص الإمدادات التي هيمنت على التداولات منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، رغم استمرار المخاطر الأمنية في مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً، بما يعادل 0.49 في المائة، إلى 95.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:45 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً، أو 0.26 في المائة، إلى 88.33 دولار.

وجاء هذا التراجع بعد أن أنهى الخامان تعاملات الجمعة على انخفاض، وسط تقييم المستثمرين مؤشرات تراجع المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب، وبعد خسارتهما 16 في المائة و13 في المائة على التوالي خلال الأسبوع السابق.

وتستند توقعات فائض المعروض بصورة رئيسية إلى تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي، مع اقتراب تدفقات النفط عبر مضيق هرمز من مستوياتها المسجلة قبل الحرب.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الصادر الجمعة، إن سوق النفط العالمية تتجه إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام، بعدما كانت تتوقع في تقديرات سابقة عجزاً في الإمدادات.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط المعروض العالمي 105 ملايين برميل يومياً خلال الربع الرابع، متجاوزاً الطلب المتوقع بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، في مؤشر على تحول ميزان السوق من شح الإمدادات إلى احتمال تراكم الفائض.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين لدى شركة «كيه سي إم تريد»، إن المتعاملين بدأوا، للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع الأميركي الإيراني، يأخذون بجدية احتمال وجود فائض في المعروض بدلاً من استمرار شح الإمدادات، مضيفاً أن هذا التحول في نظرة السوق يضغط على معنويات التداول.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تخفيف ضغوط الإمدادات، قدمت وكالة الطاقة الدولية تفاصيل إضافية بشأن الكميات المتبقية من أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للدول الأعضاء، والتي أُعلن عنها في مارس (آذار).

وقالت الوكالة إن نحو 71 مليون برميل ستُطرح بحلول نهاية فبراير (شباط)، من بينها 15 مليون برميل من الديزل، بهدف تخفيف الضغوط في أسواق المشتقات النفطية.

تسهيلات الشحن الأميركية

وزادت الضغوط على الأسعار مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد الإعفاء من قانون «جونز» للشحن البحري لمدة 90 يوماً، وفق مسؤول في البيت الأبيض.

ويُلزم القانون، في الظروف الاعتيادية، بنقل البضائع بين الموانئ الأميركية على متن سفن ترفع العلم الأميركي، فيما يتيح تعليق العمل به استخدام سفن أجنبية لنقل النفط والوقود، بما في ذلك البنزين والديزل، بين الموانئ المحلية.

ومن شأن تمديد الإعفاء توسيع عدد الناقلات المتاحة لنقل الشحنات داخل الولايات المتحدة، وتسهيل حركة الوقود بين مناطقها، وهو ما قد يخفف بعض الاختناقات في الإمدادات المحلية.

لكن التراجع المتوقع في ضغوط المعروض لا يعني اختفاء المخاطر المرتبطة بالنقل البحري؛ إذ أشار ووترر إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن لا يزال يشكل عاملاً داعماً للأسعار، في ظل المخاطر التي تواجه الناقلات العابرة لمضيق هرمز، فضلاً عن انشغال عدد من السفن بعمليات نقل النفط من ناقلة إلى أخرى تمهيداً لإيصاله إلى المصافي.