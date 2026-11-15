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الاقتصاد

وزير المالية التركي يلتقي «إم إس سي آي» ومستثمرين عالميين لبحث مخاوف الأسواق

تعهَّد بتشديد العقوبات على التلاعب بالأسهم

وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
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وزير المالية التركي يلتقي «إم إس سي آي» ومستثمرين عالميين لبحث مخاوف الأسواق

وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، الأحد، إنه سيلتقي الإدارة العليا لشركة «إم إس سي آي (MSCI)» العالمية ومجموعة من المستثمرين الدوليين الشهر المقبل، لمناقشة الإصلاحات ومعالجة المخاوف المتعلقة بأسواق رأس المال التركية وبيئة الاستثمار.

وأوضح شيمشك، في مقابلة مع قناة «كانال 7»، أنه يتوقع أن تكون الإصلاحات الملموسة والجهود الحكومية الرامية إلى تطوير السياسات الهيكلية في الأسواق المالية قد اتخذت شكلاً واضحاً بحلول موعد اللقاء.

ووصف الوزير بيان «إم إس سي آي» بأنه «معقول وبنّاء»، مشيراً إلى أنه سيناقش مع إدارتها العليا الخطوات التي اتخذتها السلطات بالفعل، إلى جانب الإجراءات المزمع تنفيذها مستقبلاً.

وفيما يتعلق بتصفية الصناديق، قال شيمشك إن العملية تسير وفق الخطة وبوتيرة أسرع من المتوقع سابقاً، موضحاً أنه جرى دفع 161 مليار ليرة (3.2 مليار دولار) للمستثمرين الذين لديهم مدخرات في الصناديق التي تقررت تصفيتها.

وأضاف أن السندات المؤسسية المرتبطة بهذه الصناديق تبلغ قيمتها 55.2 مليار ليرة، من إجمالي سوق للسندات يصل إلى تريليون ليرة.

وأشار إلى أن تشريعات جديدة سترفع العقوبات، خصوصاً على عمليات التلاعب التي تتم عبر تداولات منسقة، لافتاً إلى أن هيئة أسواق المال التركية ستنتهي إلى حد كبير، بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، من مراجعتها بأثر رجعي للأسهم والصفقات التي شهدت تلاعباً.

وفي ملف آخر، قال شيمشك إن الحكومة لا تعتزم مواصلة نظام الضريبة المتدرجة على الوقود خلال العام المقبل، على افتراض انتهاء الحرب الإيرانية.

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الاقتصاد

السعودية ترسم قواعد جديدة لتبريد المناطق

موظفو الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء خلال أداء مهامهم الميدانية (واس)
موظفو الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء خلال أداء مهامهم الميدانية (واس)
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السعودية ترسم قواعد جديدة لتبريد المناطق

موظفو الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء خلال أداء مهامهم الميدانية (واس)
موظفو الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء خلال أداء مهامهم الميدانية (واس)

أصدرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء (سيرا)، «دليل تقديم خدمة تبريد المناطق»؛ بهدف تنظيم العلاقة بين المستفيدين ومقدمي الخدمة، وتوضيح أدوار والتزامات الطرفين، بما يحدد واجباتهما ويحمي حقوقهما، ويرفع جودة وموثوقية الخدمة، ويعزز الوضوح والشفافية.

وتعتمد خدمة «تبريد المناطق» على إنتاج طاقة التبريد في محطات مركزية مخصصة لذلك، ونقل هذه الطاقة، بواسطة مياه مبردة، من خلال شبكة أنابيب معزولة، إلى المباني والمنشآت المرتبطة بها، لاستخدامها في أنظمة التكييف وتبريد المساحات الداخلية.

وقد تضمَّن الدليل أحكاماً وضوابط تفصيلية تنظم تقديم خدمة تبريد المناطق في مراحلها المختلفة، ومن أبرزها؛ ضوابط إيصال الخدمة وتفعيلها، وتزويد طالب الخدمة باتفاقيتي الإيصال والاستهلاك.

أما فيما يتعلق بالموثوقية والسعة، فاشترط الدليل التحقق من توافر سعة تبريد كافية قبل قبول أي طلب إيصال جديد، لضمان عدم التأثير سلباً في الخدمة المُقدمة للمستهلكين الحاليين، أو في كفاءة النظام.

كما تضمَّن الدليل تنظيم تركيب العدادات، وقواعد احتساب الاستهلاك الفعلي لطاقة التبريد، وإصدار الفواتير بآليات واضحة.

ووضع الدليل ضوابط وإجراءات لفصل أو إعادة الخدمة أو وقفها، كما ألزم الدليل مقدمي الخدمة بتوفير قنوات مناسبة لتلقي الشكاوى، وحماية خصوصية وسرية بيانات المستهلكين.

مواضيع
الاقتصاد السعودي طاقة السعودية
الاقتصاد

الكونغرس الأميركي يسرّع تشديد قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال مشاركته في مأدبة غداء استضافها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقادة قطاع التكنولوجيا سبتمبر الماضي (رويترز)
الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال مشاركته في مأدبة غداء استضافها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقادة قطاع التكنولوجيا سبتمبر الماضي (رويترز)
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الكونغرس الأميركي يسرّع تشديد قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال مشاركته في مأدبة غداء استضافها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقادة قطاع التكنولوجيا سبتمبر الماضي (رويترز)
الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال مشاركته في مأدبة غداء استضافها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقادة قطاع التكنولوجيا سبتمبر الماضي (رويترز)

يسارع مشرّعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى الدفع باتجاه تشديد القيود المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في أعقاب التطورات المرتبطة بشركة «إنفيديا» وشبهات وصول رقائقها إلى شركات صينية عبر سنغافورة، وهي القضية التي أعادت مخاوف الأمن القومي إلى صدارة النقاش في واشنطن.

وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» إن الجدل المحيط بالمؤسس المشارك لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ، وعلاقته المزعومة بأليس هوانغ، المديرة السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية التي يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، عزز الزخم السياسي وراء مجموعة من مشاريع القوانين الهادفة إلى الحد من وصول التكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى الصين.

وتتضمن المقترحات منح الكونغرس صلاحيات أوسع لمراجعة صفقات تصدير الرقائق التي توافق عليها إدارة الرئيس دونالد ترمب، بل وإمكانية عرقلتها، إلى جانب سد الثغرات التي تتيح لشركات صينية الوصول إلى قدرات الحوسبة الأميركية من بُعد عبر الخدمات السحابية، حتى عندما لا يُسمح لها بشراء الرقائق نفسها.

ومن بين هذه المقترحات مشروع «قانون أمن الوصول من بُعد (Remote Access Security Act)»، الذي يستهدف منع الشركات الصينية من استخدام رقائق متقدمة موجودة خارج الصين عبر خدمات الحوسبة السحابية، في محاولة للحد من الالتفاف على القيود المفروضة على التصدير المباشر.

ونقلت الصحيفة عن أوين تيدفورد، كبير محللي الأبحاث في شركة «بيكون ريسيرش» المتخصصة في متابعة التحركات التشريعية في واشنطن، قوله إن الفضيحة الأخيرة عززت الزخم وراء هذه التشريعات، مضيفاً أن واشنطن ليست مستعدة لتجاوز القضية أو طيّ صفحتها، حتى إذا كانت «إنفيديا» تسعى إلى المضي قدماً.

وكان ثلاثة من كبار النواب الجمهوريين، الذين يرأسون لجاناً معنية بالصين والشؤون الخارجية والاستخبارات في مجلس النواب، قد دعوا زملاءهم إلى الإسراع بإقرار عدد من هذه المشاريع. كما طلبوا من جنسن هوانغ والمستشار القانوني العام لـ«إنفيديا» تيم تتر، ومسؤول التجارة الأميركي المشرف على ضوابط التصدير جيفري كيسلر، المثول أمام الكونغرس لتقديم إيضاحات بشأن القضية.

وقال النواب إنهم يريدون معرفة مدى المخاطر التي ربما تعرَّض لها الأمن القومي الأميركي، معتبرين أن القضية تبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة التشريعية على صادرات التكنولوجيا المتقدمة.

وأشارت «فاينانشال تايمز» إلى أن المقترحات تحظى أيضاً بدعم رئيس مجلس النواب الجمهوري المنتهية ولايته مايك جونسون، والمرشح الأوفر حظاً لخلافته الديمقراطي حكيم جيفريز، مما يفتح المجال لإدراجها ضمن الصيغة النهائية لقانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يحدد الإطار العام لتمويل وزارة الدفاع الأميركية.

ويُعد هذا التشريع من القوانين التي تحظى بأولوية كبيرة في الكونغرس، مما يجعله مساراً مناسباً لتمرير إجراءات إضافية بشأن صادرات الرقائق، خصوصاً مع سعي المشرّعين إلى إنجاز صيغته النهائية قبل انتهاء الدورة الحالية للكونغرس في يناير (كانون الثاني)، حين يتسلم الأعضاء المنتخبون في انتخابات التجديد النصفي مقاعدهم.

لكنَّ أحد مساعدي الجمهوريين في مجلس الشيوخ حذَّر من ضيق الوقت وكثرة الملفات التشريعية المطروحة، مما قد يعرقل إقرار جميع المقترحات خلال العام الحالي.

تأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك مطالب من مشرّعين بتفسير أسباب السماح لـ«إنفيديا» ببيع رقائق إلى «ميغاسبيد». وكانت الصحيفة قد أفادت بأن وزارة التجارة أبطأت جهوداً لإدراج الشركة السنغافورية على القائمة السوداء الأميركية للكيانات التي يُنظر إليها بوصفها تهديداً للأمن القومي، والتي تتطلب تراخيص خاصة لتصدير المنتجات إليها.

في المقابل، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الجمعة، إن وزارته كانت تؤيد منذ أشهر إدراج «ميغاسبيد» على قائمة الكيانات المحظورة.

وتعكس هذه التطورات اتساع التداعيات السياسية لقضية «إنفيديا»، من تحقيقات تتعلق بسلاسل توريد الرقائق إلى مواجهة أوسع داخل واشنطن بشأن مدى صرامة القيود المفروضة على وصول الصين إلى التقنيات التي تعدها الولايات المتحدة أساسية للحفاظ على تفوقها في مجال الذكاء الاصطناعي.

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الاقتصاد الأميركي الاقتصاد الصيني الذكاء الاصطناعي شركات أميركا الصين
الاقتصاد

تمرد داخل حزب العمال البريطاني يهدّد خطط تطوير حقل «روزبانك» النفطي

تظاهرة لنشطاء البيئة والمناخ أمام وزارة الخزانة في لندن احتجاجاً على عمليات التنقيب في حقل «روزبانك» (إ.ب.أ)
تظاهرة لنشطاء البيئة والمناخ أمام وزارة الخزانة في لندن احتجاجاً على عمليات التنقيب في حقل «روزبانك» (إ.ب.أ)
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تمرد داخل حزب العمال البريطاني يهدّد خطط تطوير حقل «روزبانك» النفطي

تظاهرة لنشطاء البيئة والمناخ أمام وزارة الخزانة في لندن احتجاجاً على عمليات التنقيب في حقل «روزبانك» (إ.ب.أ)
تظاهرة لنشطاء البيئة والمناخ أمام وزارة الخزانة في لندن احتجاجاً على عمليات التنقيب في حقل «روزبانك» (إ.ب.أ)

يواجه رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، أول تمرد كبير داخل حزب العمال منذ توليه منصبه، على خلفية مساعي مجموعة من نواب الحزب لعرقلة الموافقة على عمليات التنقيب في حقل «روزبانك» النفطي في بحر الشمال، وفقاً لما أوردته صحيفة «صنداي تايمز».

وذكرت الصحيفة أن 75 نائباً من حزب العمال وقَّعوا رسالة تعارض تطوير الحقل، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 100 نائب. وتقول الرسالة إن المضي في المشروع سيقوِّض مصداقية المملكة المتحدة في مكافحة تغير المناخ، ولن يسهم في خفض فواتير الطاقة.

ويُنظر إلى مصير «روزبانك» بوصفه اختباراً لموقف بيرنهام من سياسات مواجهة الاحتباس الحراري، في وقت تؤيد فيه أغلبية أعضاء حكومته المشروع. وتقدر شركة «أدورا»، المشروع المشترك بين «إكوينور» و«شل» لتطوير الحقل، أن عمليات التنقيب ستجذب استثمارات مباشرة بقيمة 6.6 مليار جنيه إسترليني (8.7 مليار دولار) إلى الشركات العاملة في المملكة المتحدة.

وتصاعدت الضغوط المناهضة للمشروع بعد موافقة الحكومة البريطانية الشهر الماضي، على تطوير حقل «جاكدوا» للغاز في بحر الشمال، إذ كثف نشطاء المناخ حملتهم لمنع تطوير «روزبانك»، الأكبر حجماً.

ونقلت «صنداي تايمز» أن بيرنهام يواجه احتمال استقالة أعضاء في حكومته إذا وافق على المشروع، مشيرةً إلى أن أحد الأمناء البرلمانيين الخاصين لوزير في الحكومة، يدرس بالفعل الاستقالة.

وفي حال ارتفاع عدد الموقِّعين على الرسالة إلى 100 نائب، فسيشكلون نحو ربع نواب حزب العمال البالغ عددهم 404 في مجلس العموم.

وأضافت الصحيفة أن استراتيجية الحملة تستلهم تحركاً مماثلاً قاده نواب العام الماضي لدفع رئيس الوزراء السابق كير ستارمر، إلى التخلي عن خطط خفض إعانات ذوي الإعاقة، وهي خطوة أسهمت في تسريع تراجع نفوذه السياسي.

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