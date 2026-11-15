السوق السعودية تتراجع 0.1 % بعد مكاسب أسبوعية قوية

سجلت شركات قطاع الطاقة المُدرَجة في السوق المالية السعودية نمواً قوياً في أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026؛ إذ ارتفع صافي أرباحها المجمعة بنسبة 42.8 في المائة إلى 396.15 مليار ريال (105.64 مليار دولار)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وجاء هذا الأداء في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تحولات حادة بفعل التوترات الجيوسياسية واضطراب الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن، وهي عوامل انعكست على نتائج الشركات العاملة في مختلف حلقات صناعة الطاقة، وإن بدرجات متفاوتة.

وتكشف النتائج السعودية عن تباين في انعكاسات هذه المتغيرات على الشركات؛ فبينما استحوذت «أرامكو السعودية» على الحصة الأكبر من الأرباح، سجلت «البحري» قفزة كبيرة في أرباحها، وعادت «بترورابغ» إلى الربحية، في مقابل تراجع نتائج بعض شركات الحفر. وامتد النمو إلى الربع الثالث؛ إذ ارتفعت الأرباح المجمعة للشركات الست بنسبة 50.1 في المائة إلى 145.15 مليار ريال (38.71 مليار دولار).

أرباح شركات الطاقة العالمية

ولم يقتصر تحسن الأرباح على الشركات السعودية؛ إذ سجلت شركات النفط العالمية الكبرى مكاسب قوية خلال الربع الثالث من العام، مدفوعةً باضطراب الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة واتساع هوامش التكرير. وبلغ صافي أرباح «إكسون موبيل» 15.4 مليار دولار، مقابل 7.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة لشركة «شل» إلى 10.81 مليار دولار، مقارنة بـ5.43 مليار دولار، وقفزت الأرباح المعدلة لـ«توتال إنرجيز» إلى 9.1 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار قبل عام.

وأشارت الشركات إلى أن اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط، إلى جانب محدودية طاقات التكرير المتاحة وتراجع المخزونات، أسهم في دفع هوامش التكرير إلى مستويات مرتفعة تاريخياً.

ووفق «رويترز»، اقتربت هوامش التكرير لدى «شل» من 42 دولاراً للبرميل، فيما بلغت نحو 33.2 دولار لدى «توتال إنرجيز»، ما عزز أرباح أنشطة المنتجات النفطية والتجارة.

جناح «أرامكو» في مؤتمر ومعرض «أديبك» (أرشيفية - رويترز)

«أرامكو» تقود الأرباح

تصدرت «أرامكو السعودية» شركات قطاع الطاقة من حيث صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بعدما ارتفعت أرباحها العائدة إلى المساهمين بنسبة 36.1 في المائة، لتبلغ 379.02 مليار ريال (101.07 مليار دولار)، مقابل 278.57 مليار ريال (74.29 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

واستحوذت الشركة بذلك على نحو 95.7 في المائة من صافي الأرباح المجمعة لشركات القطاع؛ ما يعكس الثقل الكبير لنتائجها في تحديد اتجاه الأداء الإجمالي، ويبرز في الوقت ذاته أهمية قراءة نتائج بقية الشركات بصورة مستقلة لفهم تطورات الأنشطة الأخرى.

وارتفعت إيرادات الشركة والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات بنسبة 20.8 في المائة إلى نحو 1.52 تريليون ريال (405.33 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.25 تريليون ريال (333.33 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2025.

قفزة أرباح «البحري»

وجاءت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» في المرتبة الثانية من حيث صافي الأرباح، بعدما قفزت أرباحها بنسبة 586.7 في المائة إلى نحو 9.98 مليار ريال (2.66 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.45 مليار ريال (386.7 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وتزامن هذا النمو مع ارتفاع إيرادات الشركة إلى نحو 26.1 مليار ريال (6.96 مليار دولار)، مقابل 7.08 مليار ريال (1.89 مليار دولار) في الفترة المماثلة، بزيادة بلغت 268.4 في المائة.

ويعكس هذا الأداء استفادة الشركة من تحسن نشاط النقل البحري وارتفاع العوائد المرتبطة بعمليات الشحن، لا سيما في قطاع نقل النفط، ما عزز مساهمتها في نمو الأرباح المجمعة لشركات الطاقة المدرجة.

إحدى سفن «البحري» (موقع الشركة الإلكتروني)

«بترورابغ» تعود إلى الربحية

وسجلت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترورابغ» تحولاً بارزاً في نتائجها المالية، بعدما حققت صافي أرباح بلغ نحو 6.7 مليار ريال (1.79 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل خسائر قدرها 3.29 مليار ريال (877.3 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 113.6 في المائة، لتصل إلى نحو 52.03 مليار ريال (13.88 مليار دولار)، مقارنة بنحو 24.36 مليار ريال (6.50 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة.

وجاء التحسن مدعوماً بارتفاع معدلات تشغيل المجمع الصناعي، وزيادة أحجام المبيعات، وتحسن أسعار المنتجات المكررة والبتروكيماوية، إلى جانب انخفاض تكاليف التمويل. كما تأثرت المقارنة بضعف الإنتاج والمبيعات في الفترة المماثلة من عام 2025، نتيجة أعمال الصيانة الدورية الشاملة التي خضعت لها مرافق الشركة التشغيلية.

ضغوط على شركات الحفر

في المقابل، لم تنعكس تحولات أسواق الطاقة إيجاباً على جميع أنشطة القطاع؛ إذ تراجعت أرباح شركة «أديس القابضة» بنسبة 23 في المائة إلى نحو 459.8 مليون ريال (122.6 مليون دولار)، مقارنة بنحو 597.3 مليون ريال (159.3 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، رغم ارتفاع إيراداتها بنسبة 44 في المائة إلى نحو 6.77 مليار ريال (1.81 مليار دولار).

وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بالتوسع في العمليات الدولية ومساهمة الاستحواذات الجديدة، في حين تأثرت الأرباح بانخفاض الهوامش التشغيلية وارتفاع بعض المصروفات، إلى جانب التعليق المؤقت لعدد من العمليات الإقليمية.

أما شركة «الحفر العربية»، فانخفض صافي أرباحها بنسبة 90.6 في المائة إلى نحو 6.9 مليون ريال (1.84 مليون دولار)، مقابل 73.3 مليون ريال (19.55 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، بالتزامن مع تراجع إيراداتها بنسبة 8.1 في المائة إلى نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).

وفي السياق ذاته، ارتفعت خسائر شركة «المصافي العربية السعودية» بنسبة 24.4 في المائة إلى نحو 27.5 مليون ريال (7.33 مليون دولار)، مقارنة بخسائر بلغت 22.1 مليون ريال (5.89 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، متأثرة بخسائر انخفاض القيمة السوقية لبعض استثماراتها، وارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية.

مشروع «القصيم 1» المستقل لتوليد الطاقة (أكوا)

نتائج الربع الثالث

وعلى مستوى الربع الثالث من عام 2026، ارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركات قطاع الطاقة المدرجة بنسبة 50.1 في المائة، ليبلغ نحو 145.15 مليار ريال (38.71 مليار دولار)، مقارنة بنحو 96.72 مليار ريال (25.79 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، مواصلاً بذلك النمو المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى.

وحافظت «أرامكو» على صدارة النتائج الفصلية، بأرباح عائدة إلى المساهمين بلغت نحو 137.39 مليار ريال (36.64 مليار دولار)، بزيادة 41.3 في المائة على أساس سنوي.

وحلّت «البحري» في المرتبة الثانية، بعدما قفزت أرباحها إلى نحو 5.09 مليار ريال (1.36 مليار دولار)، مقابل 513.4 مليون ريال (136.9 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2025، بنمو بلغ 890.7 في المائة، في انعكاس لقوة أدائها خلال الفترة.

كما واصلت «بترورابغ» مسار التعافي، محققة أرباحاً بلغت نحو 2.58 مليار ريال (688 مليون دولار)، مقابل خسائر قدرها 1.24 مليار ريال (330.7 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، مدعومة بتحسن معدلات التشغيل وزيادة المبيعات وتحسن هوامش المنتجات.

وفي المقابل، تراجعت أرباح «أديس القابضة» بنسبة 55.8 في المائة إلى نحو 94.9 مليون ريال (25.3 مليون دولار)، رغم ارتفاع إيراداتها الفصلية بنسبة 34.8 في المائة، بما يعكس استمرار الضغوط على هوامش الربحية.

وعلى الجانب الآخر، عادت «الحفر العربية» إلى تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث، مسجلة نحو 31.4 مليون ريال (8.37 مليون دولار)، مقارنة بخسائر بلغت 9.4 مليون ريال (2.51 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، مستفيدة من تحسن معدلات تشغيل الحفارات ورفع كفاءة العمليات.

أما «المصافي العربية السعودية»، فسجلت خسائر فصلية بلغت نحو 22.5 مليون ريال (6 ملايين دولار)، مقابل أرباح قدرها 1.6 مليون ريال (427 ألف دولار) في الربع الثالث من عام 2025.

وتؤكد النتائج الفصلية استمرار التباين في أداء أنشطة القطاع؛ فبينما قادت «أرامكو» و«البحري» و«بترورابغ» نمو الأرباح، واجهت بعض شركات الحفر والاستثمار ضغوطاً على هوامشها ونتائجها، بما يعكس اختلاف طبيعة الأعمال ومستويات التشغيل والتكاليف من نشاط إلى آخر.