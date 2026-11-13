مسؤول في «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي يقود ربع نمو الإقراض للشركات

تراجعت الأسهم في معظم الأسواق الأوروبية والآسيوية خلال تعاملات الجمعة، لكن الخسائر ظلَّت محدودة، في وقت يقيّم فيه المستثمرون تداعيات استقالة جنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا» على صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وفي تطوُّر منفصل، تسبَّب عطل واسع النطاق في خدمات «مايكروسوفت» الإلكترونية في اضطراب حسابات البريد الإلكتروني وعدد من التطبيقات حول العالم، إلا أن تأثيره المباشر على الأسواق بدا محدوداً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت «مايكروسوفت»، في تحديث أصدرته يوم الجمعة، إن العطل أثر على مجموعة واسعة من خدمات «مايكروسوفت 365» المرتبطة بخدمات «إكستشينج أونلاين» والبريد الإلكتروني. وأبلغ مستخدمون عن تعطل خدمات، من بينها «أوتلوك» و«تيمز» والمساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي «كوبايلوت». واستقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى حد كبير.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المائة إلى 26748.60 نقطة، كما انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بالنسبة نفسها إلى 8353.98 نقطة. وهبط مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.1 في المائة إلى 10856.66 نقطة.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.5 في المائة إلى 61142.35 نقطة. وصعد سهم شركة «طوكيو إلكترون» المتخصصة في معدات صناعة الرقائق بنسبة 1.7 في المائة، في حين تراجع سهم «كيوكسيا هولدينغز» لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 2.3 في المائة. كما هبط سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمر في «أوبن إيه آي»، بنسبة 5.1 في المائة.

وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر «كوسبي» القياسي بنسبة 1 في المائة إلى 5290.53 نقطة. وتراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس»، إحدى أكبر الشركات الكورية الجنوبية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1 في المائة، فيما هبط سهم شركة «إس كيه هاينكس» المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة بنسبة 3 في المائة.

في المقابل، ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1.4 في المائة، مع صعود سهم شركة «تي إس إم سي»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في تايوان، بنسبة 0.4 في المائة.

وأثارت مغادرة هوانغ، الذي شارك في تأسيس «إنفيديا» وكان أحد أبرز المهندسين لدورها المحوري في طفرة الذكاء الاصطناعي، تساؤلات بشأن مستقبل الشركة. وكانت أسهمها قد تراجعت بنسبة 4 في المائة عقب الإعلان عن استقالته.

وجاءت استقالة هوانغ بعد الكشف عن علاقة عاطفية جمعته بمسؤول تنفيذي في شركة تكنولوجيا صينية؛ الأمر الذي أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي. وستتولى المديرة المالية المخضرمة للشركة، كوليت كريس، منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة.

وتُعد «إنفيديا» إحدى الركائز الأساسية لطفرة الذكاء الاصطناعي، وتتنافس مع «أبل» على لقب الشركة الأعلى قيمة سوقية في «وول ستريت»، كما استثمرت بكثافة في شركات أخرى تعمل في هذا المجال. ويترقب المستثمرون انعكاسات أزمتها المحتملة على الطروحات العامة الأولية المرتقبة لشركات الذكاء الاصطناعي، ومن بينها الطرح المحتمل لشركة «أنثروبيك»، التي تُقدر قيمتها بنحو 1.3 تريليون دولار.

وترتبط أسعار أسهم العديد من الشركات الآسيوية المنتجة لرقائق الحاسوب والخوادم وغيرها من المعدات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ارتباطاً وثيقاً بوتيرة تطوير البنية التحتية لهذا القطاع في الولايات المتحدة.

وفي أسواق أخرى، تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.6 في المائة إلى 23637.60 نقطة، كما انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.6 في المائة إلى 3634.35 نقطة.

وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.7 في المائة إلى 9082.20 نقطة، فيما تراجع مؤشر «سينسيكس» الهندي بنسبة 0.6 في المائة.

وكانت مؤشرات «وول ستريت» قد أنهت تعاملات الخميس على انخفاض؛ إذ تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بالنسبة نفسها، وتراجع مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 0.4 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم بعض الشركات المنافسة لـ«إنفيديا»، وفي مقدمتها شركة «إيه إم دي» التي صعد سهمها بنسبة 5.9 في المائة خلال تعاملات الخميس.

وجاءت الضغوط على الأسهم أيضاً في ظل ارتفاع أسعار النفط، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة «لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران»، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وكتب ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «لا نحتاج إلى اتفاق مع إيران. لقد ولّت تلك الأيام منذ زمن طويل. حصلنا على أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، وأصبح المضيق تحت سيطرتنا».

وفي التعاملات المبكرة يوم الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، بنسبة 0.3 في المائة إلى 96.07 دولار للبرميل. وكان الخام يتداول قرب 72 دولاراً للبرميل في أواخر فبراير (شباط)، قبل اندلاع الحرب مع إيران.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي القياسي بنسبة 0.1 في المائة إلى 88.08 دولار للبرميل.