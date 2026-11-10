السوق السعودية ترتفع 0.6 % وتسجل أعلى إغلاق في 3 أسابيع

يقترب لبنان من تجديد تفاهمه الأولي مع صندوق النقد الدولي، بعد نحو أربع سنوات على الاتفاق الذي لم يتحول إلى برنامج نهائي، في محاولة جديدة لوضع الأزمة المصرفية على مسار المعالجة واستعادة الانتظام المالي. غير أن الجولة الراهنة من المفاوضات في بيروت تطرح مفارقة لافتة؛ إذ يجري البحث في مصير نحو 80 مليار دولار من الودائع والتوظيفات المصرفية، وتحديد المسؤوليات عن الخسائر، في غياب ممثلين للمصارف والمودعين، وهما الطرفان الأكثر تأثراً بالحلول المطروحة. وبينما تعوّل الحكومة على إنجاز اتفاق أولي مع البعثة بنهاية الأسبوع، يبقى الانتقال إلى برنامج نهائي مرتبطاً بإقرار قانون «الفجوة المالية»، واستكمال الإصلاحات التشريعية، وسط خلافات لم تُحسم بشأن ترتيب تحمّل الخسائر وحصة الدولة منها.

وانطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات في بيروت، الثلاثاء، باجتماع جمع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة أرنستو راميريز ريغو، بالجانب اللبناني الذي ضم الفريق الوزاري المعني وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب ممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة وخبراء ومستشارين. وتأتي هذه الجولة وسط ترجيحات بالتوصل إلى اتفاق أولي على مستوى الموظفين بنهاية الأسبوع، بما يجدد التفاهم الذي أبرمته حكومة نجيب ميقاتي مع الصندوق في ربيع 2022، ولم يستكمل طريقه إلى برنامج تمويلي نهائي.

ولا يعني تجديد التفاهم تجاوز العقبات التي حالت دون الانتقال إلى اتفاق نهائي، إذ لا يزال ذلك مشروطاً باستكمال الإصلاحات التشريعية المطلوبة، وفي مقدمتها إقرار مشروع قانون استعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون «الفجوة المالية»، لينضم إلى قانون تعديل السرية المصرفية وقانون إصلاح القطاع المصرفي. كما يتطلب إحراز تقدم في حسم الخلافات المتعلقة بترتيب تحمّل الخسائر والمسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

ووفق رصد «الشرق الأوسط»، فإن الانطلاقة الإيجابية للمباحثات، لم تخل من إشارات مبهمة تكمن في عدم مشاركة ممثلين لطرفين أساسيين في الاجتماعات، أي المصارف والمودعين بوصفهما الأكثر تأثراً في حصيلة اعتماد المقاربات المطروحة لمعالجة الحقوق العالقة ضمن رباعي الأزمة إلى جانب الدولة والبنك المركزي ونواتها الصلبة، وذلك لبتّ مصير نحو 80 مليار دولار، التي تمثل بالرقم ذاته تقريباً كتلة توظيفات البنوك لدى مصرف لبنان، وإجمالي مدخرات المودعين.

وحسب مسؤول معني تحدث إلى «الشرق الأوسط»، يُتوقع أن يلقي غياب الطرفين بظلاله على المناقشات المقبلة لمشروع قانون «الفجوة المالية» في اللجان النيابية، ولا سيما لجنة المال والموازنة، بما قد يؤخر إقراره. وتبرز في هذا السياق مواقف حازمة لكتل نيابية وازنة ونواب، تتمسك بتحميل الدولة المسؤولية الأساسية عن رد الأموال التي سُحبت من مصرف لبنان، وبإعطاء الأولوية لإعادة رسملته، قبل اتخاذ أي تدابير لتوزيع الخسائر على المصرف المركزي والمصارف والمودعين.

وقد عُقدت الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة الصندوق برئاسة راميريز في وزارة المال، الثلاثاء، وترأس الجانب اللبناني وزير المالية، ياسين جابر، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين لرئاستَي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى فريق الخبراء والمستشارين، لتتواصل لاحقاً في مقر إقامة الفريق الدولي في فندق فينيسيا، وسط بيروت.

وفي الإيجاز الأولي، عقب الاجتماع، تحدث جابر عن «التوصّل خلال الأسبوع الحالي، إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، بما يضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ»، منوها إلى أن الحكومة الحالية «لم تتسبّب بالأزمة المصرفية، لكنها تعمل بكل جهدها لإيجاد حلّ لها»، ومشدّداً على أنّ «لبنان في حاجة ماسّة إلى إنهاء هذه الأزمة، واستعادة قطاع مصرفي فاعل يوفّر التمويل والقروض، ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني، إذ لا يمكن للبلاد الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي».

وفي إشارة لافتة، أكد جابر وجود اتفاق على تطبيق المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بتراتبية تحمّل الخسائر، بحيث «تتحمّل الدولة ومصرف لبنان الخسائر أولاً، يليهما القطاع المصرفي، ويكون المودع آخر من يتحمّلها»، موضحاً أن إقرار قانون الفجوة المالية يشكّل المدخل لبدء معالجة «الأزمة المصرفية»، وعقد اتفاق برنامج مع الصندوق، ومؤكداً «وجود تنسيق وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف، سواء في المفاوضات مع الصندوق، أو في مناقشة مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب».

كما لفت إعلان وزير المال إلى أن «الدولة ستتحمّل ما تسمح به قدرتها، مع ضرورة مراعاة استدامة الدين العام، والأخذ في الاعتبار ملف حملة سندات (اليوروبوندز) الذي يتعيّن عليها معالجته أيضاً». وأكد «التفاهم على مسؤولية مصرف لبنان في إدارة ملف معالجة الأزمة المصرفية، وضرورة دعمه لتمكينه من النجاح في هذه المهمة»، قائلاً: «لا خلاف أساسياً، بل حسابات تُجرى لتحديد قدرة كل طرف على التحمّل».

وبالنسبة إلى الخطوات العملية التي يمكن أن يتوقّعها المودعون، أوضح أنّ «المسار يبدأ بإقرار القانون، ثم إصلاح القطاع المصرفي وتنفيذ البرنامج الذي يُتّفق عليه لتسديد أموال المودعين». وأشار إلى أنّ «مصرف لبنان يقوم بما يستطيع ضمن الإمكانات المتاحة»، لافتاً إلى زيادة المبالغ المسدّدة للمودعين أخيراً، ونعرف «أنّ كل مودع يطمح إلى استعادة أمواله كاملة، لكننا أمام أزمة مضى عليها سبع سنوات من دون حلّ».

وفيما يتعلق بالمهلة المتوقّعة لإقرار قانون الفجوة المالية، أشار جابر إلى أنّ «لجنة المال والموازنة تواصل دراسة الموازنة، على أن يتركّز الجهد بعد الانتهاء منها على دراسة مشروع القانون». معرباً عن أمله في إنجازه في أسرع وقت ممكن، لا يتجاوز شهر مارس (آذار) المقبل، مع تأكيده أنّ الأمر يعود في النهاية إلى مجلس النواب.

وفيما حرص البنك المركزي في بيان رسمي، على تأكيد أنّه «لن يصدر، طوال فترة هذه المشاورات، أي بيانات أو تصريحات أو إحاطات إعلامية، ولن يقدّم لأي وسيلة إعلامية أي معلومات عن سير المشاورات أو مضمونها»، أكد الوزير أنّ سعر صرف الليرة مستقر، والسياسة المتّبعة تقوم على حُسن إدارة السيولة، لمنع المضاربة على الدولار والتلاعب بالعملة. والدولة تسدّد المستحقات في مواعيدها وبكاملها، ولن نسمح باستغلال السيولة للمضاربة وضرب الاقتصاد اللبناني كما حصل في الماضي.