مناولة الحاويات في الموانئ السعودية ترتفع 14 %... و«جدة الإسلامي» يسجل رقماً قياسياً

سجَّل ميناء جدة الإسلامي أعلى مناولة شهرية للحاويات في تاريخه خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2026، بواقع 582.9 ألف حاوية قياسية، متجاوزاً رقمه السابق المسجل في يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 27.45 في المائة، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي مناولة الحاويات في الموانئ السعودية بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للموانئ (موانئ)، عبد الله المنيف، إن تسجيل ميناء جدة الإسلامي هذا المستوى القياسي يعكس كفاءة أدائه التشغيلي وقدراته اللوجستية، ويؤكد دوره في مواكبة المتغيرات المتسارعة في حركة التجارة العالمية واستيعاب أحجامها المتزايدة.

وأضاف أن الإنجاز يسهم في تعزيز انسيابية تدفق البضائع، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد.

وحسب إحصاءات الهيئة، ارتفع إجمالي الحاويات المناولة عبر الموانئ السعودية إلى نحو 866.2 ألف حاوية قياسية خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 759.8 ألف حاوية في الشهر نفسه من عام 2025.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الحاويات الواردة بنسبة 8.53 في المائة، لتبلغ نحو 305.6 ألف حاوية، مقابل 281.6 ألف حاوية، وزيادة الحاويات الصادرة بنسبة 4.83 في المائة، إلى نحو 282.9 ألف حاوية، مقارنة بـ269.9 ألف حاوية.

في حين تراجعت حاويات المسافنة بنسبة 10.54 في المائة، لتبلغ نحو 186.4 ألف حاوية، مقابل 208.4 ألف حاوية، وبلغ عدد حاويات الترانزيت نحو 91.3 ألف حاوية قياسية.

وفي المقابل، تراجع إجمالي البضائع المناولة عبر الموانئ السعودية بنسبة 11.7 في المائة، ليبلغ 22.36 مليون طن خلال أكتوبر، مقارنة بـ25.32 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي. وتوزعت الكميات بين 1.83 مليون طن من البضائع العامة، و9.48 مليون طن من البضائع السائبة السائلة، و4.44 مليون طن من البضائع السائبة الصلبة، بينما بلغ إجمالي بضائع الترانزيت 34.78 ألف طن.

وعلى صعيد الحركة الملاحية، انخفض عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية بنسبة 9.62 في المائة، ليبلغ نحو 1.5 ألف سفينة، مقارنة بنحو 1.6 ألف سفينة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. كما تراجع عدد الركاب بنسبة 8.96 في المائة، إلى نحو 87.6 ألف راكب، مقابل 96.2 ألف راكب.

وسجلت أعداد العربات المناولة انخفاضاً بنسبة 41.46 في المائة، لتبلغ نحو 65.5 ألف عربة، مقارنة بنحو 111.9 ألف عربة في أكتوبر من العام الماضي. وفي المقابل، ارتفع عدد المواشي المستقبلة عبر الموانئ بنسبة 30.98 في المائة، ليصل إلى نحو 725.1 ألف رأس ماشية، مقابل 553.6 ألف رأس خلال الفترة نفسها من 2025.