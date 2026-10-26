تراجع الصادرات السلعية السعودية 11.5 % في أغسطس

تراجعت الصادرات السلعية السعودية بنسبة 11.5 في المائة، خلال أغسطس (آب) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، متأثرة بانخفاض الصادرات النفطية وتراجع قيمة السلع المُعاد تصديرها، في حين انخفضت الواردات بنسبة 9.1 في المائة، وتراجع فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 21 في المائة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الصادرات النفطية انخفضت بنسبة 12.5 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجعت حصة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات السلعية إلى 70 في المائة خلال أغسطس 2026، مقارنة بـ70.8 في المائة خلال الشهر نفسه من عام 2025.

في المقابل، انخفضت الصادرات غير النفطية، شاملة إعادة التصدير، بنسبة 9.1 في المائة. لكن الصادرات الوطنية غير النفطية، باستثناء إعادة التصدير، ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة، في حين تراجعت قيمة السلع المُعاد تصديرها بنسبة 34 في المائة.

وأرجعت الهيئة الانخفاض في إعادة التصدير، بصورة رئيسية، إلى تراجع صادرات «الآلات والأجهزة والمُعدات الكهربائية وأجزائها» بنسبة 63.6 في المائة، وهي مجموعة تمثل 31.7 في المائة من إجمالي قيمة السلع المُعاد تصديرها.

تحسن طفيف بنسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات

وعلى الرغم من انخفاض الصادرات غير النفطية الشاملة إعادة التصدير، ارتفعت نسبتها إلى الواردات بصورة طفيفة، لتبلغ 36.51 في المائة، خلال أغسطس 2026، مقارنة بـ36.48 في المائة خلال أغسطس 2025، وفق بيانات الهيئة.

جاء ذلك في وقت تراجعت فيه الواردات بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي، وهو المعدل نفسه الذي سجلته الصادرات غير النفطية الشاملة إعادة التصدير.

اللدائن والمطاط في صدارة الصادرات غير النفطية

وعلى مستوى تركيبة الصادرات غير النفطية، تصدرت مجموعة «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما» قائمة السلع، مستحوذة على 22.6 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال أغسطس 2026، مع ارتفاع قيمتها بنسبة 7.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وجاءت «الصناعات الكيماوية ومنتجاتها» في المرتبة التالية، بحصة بلغت 20.9 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، رغم انخفاضها بنسبة 17.7 في المائة على أساس سنوي.

وتعكس هذه الأرقام تباين أداء أبرز مجموعات الصادرات غير النفطية؛ إذ سجلت صادرات اللدائن والمطاط نمواً، في حين تراجعت صادرات الصناعات الكيماوية ومنتجاتها.

الآلات والمعدات الكهربائية تتصدر الواردات

وفي جانب الواردات، كانت «الآلات والأجهزة والمُعدات الكهربائية وأجزاؤها» أبرز مجموعات السلع المستوردة، بحصة بلغت 26.2 في المائة من إجمالي الواردات، خلال أغسطس 2026، رغم انخفاض قيمتها بنسبة 19.8 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

وحلّت «الصناعات الكيماوية ومنتجاتها» في المرتبة التالية، مستحوذة على 9.6 في المائة من إجمالي الواردات، مع ارتفاعها بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

الإمارات أبرز وجهات الصادرات والصين أكبر مورّد للمملكة

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، تصدرت الإمارات العربية المتحدة وجهات الصادرات السلعية السعودية، خلال أغسطس 2026، بحصة بلغت 11.4 في المائة من إجمالي الصادرات، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 11.2 في المائة، ثم الهند بنسبة 8.4 في المائة.

وضمّت قائمة أبرز 10 وجهات للصادرات السعودية، إلى جانب الدول الثلاث، كلاً من الصين واليابان ومصر وبولندا والولايات المتحدة وسلطنة عُمان ومالطا. واستحوذت هذه الأسواق مجتمعة على 64.5 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية السعودية.

وفي المقابل، جاءت الصين في المرتبة الأولى بين الدول المورِّدة للمملكة، بحصة بلغت 21.9 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 8.4 في المائة، ثم مصر بنسبة 5.8 في المائة.

وشملت قائمة أبرز 10 دول استوردت منها المملكة سلعها أيضاً، ألمانيا وسويسرا وإيطاليا والهند واليابان والإمارات وفرنسا، وبلغت حصة هذه الدول مجتمعة 61.2 في المائة من إجمالي الواردات السلعية.

مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة (واس)

ميناء جدة الإسلامي يتصدر المنافذ الجمركية

وفيما يتعلق بالمنافذ الجمركية، استحوذ ميناء جدة الإسلامي على 46.7 في المائة من إجمالي الواردات السلعية للمملكة، خلال أغسطس 2026، ليكون أبرز المنافذ التي دخلت عبرها البضائع البلاد.

وجاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المرتبة التالية، بحصة بلغت 14.6 في المائة، ثم مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 8.4 في المائة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.8 في المائة، ومنفذ البطحاء بنسبة 3.9 في المائة.

وشكلت هذه المنافذ الخمسة مجتمعة 80.4 في المائة من إجمالي الواردات السلعية.

أما الصادرات غير النفطية فتصدّر ميناء جدة الإسلامي منافذ خروجها، مستحوذاً على 27.5 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية السلعية خلال الشهر. وجاء بعده مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 10.4 في المائة، ثم منفذ البطحاء بنسبة 9.7 في المائة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 6.8 في المائة، ومنفذ الربع الخالي بنسبة 4.8 في المائة.

وبلغت حصة هذه المنافذ الخمسة مجتمعة 59.2 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية السلعية للمملكة، خلال أغسطس.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن إحصاءات التجارة الدولية في السلع تستند إلى السجلات الإدارية الواردة من الجهات المختصة، بما فيها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبيانات غير النفطية ووزارة الطاقة للبيانات النفطية، مشيرة إلى أن بيانات عام 2026 أولية.