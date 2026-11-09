وزراء مالية اليورو يبحثون خلافة لاغارد وسط ترقب قرار قادة الاتحاد

يبحث وزراء مالية منطقة اليورو، يوم الاثنين، ترشيحين لخلافة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، لكن من غير المرجح أن يقدموا توصية في هذا الشأن في الوقت الراهن، بانتظار توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق.

ومن المقرر أن تغادر لاغارد منصبها في 7 فبراير (شباط)، قبل تسعة أشهر من انتهاء ولايتها، ما يضيّق الإطار الزمني لاختيار خلف لها، خصوصاً أن القادة مطالبون أيضاً بحسم تعيينين آخرين في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، وفق «رويترز».

والمرشحان لخلافة لاغارد هما محافظ البنك المركزي الهولندي السابق كلايس نوت، ورئيس بنك التسويات الدولية الإسباني بابلو هرنانديز دي كوس.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يتعين على وزراء مالية منطقة اليورو التوصية بمرشح، يخضع لاحقاً لجلسة استماع في البرلمان الأوروبي، قبل أن يتولى قادة الاتحاد الأوروبي مهمة التعيين النهائي. وتسعى حكومات الاتحاد إلى إنجاز هذه العملية بحلول نهاية العام.

وقال رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، كيرياكوس بيتراكيس، للصحافيين لدى دخوله الاجتماع: «ندرك أن علينا التحرك بسرعة. لكن ما جرت عليه العادة في السابق هو أن يكون هذا القرار بقيادة القادة. وسيكون اجتماع اليوم مخصصاً بالدرجة الأولى لتبادل المعلومات والنقاش».

وإلى جانب خلافة لاغارد، يتعين على القادة الاتفاق على من سيخلف إيزابيل شنابل، المسؤولة عن عمليات السوق في البنك المركزي الأوروبي، التي تنتهي ولايتها في 3 يناير (كانون الثاني) 2027، وكبير الاقتصاديين فيليب لين، الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2027.

وقال مسؤولون إن المناصب الثلاثة قد تكون محور مفاوضات بين كبرى دول منطقة اليورو، وهي فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا، ضمن تسوية واحدة.

وأضاف بيتراكيس: «ربما يسهل ذلك الأمور، لكن القرار سيُتخذ مجدداً على مستوى قادة الاتحاد الأوروبي».

وزير المالية الهولندي: كفاءة المرشح أساس الاختيار

قال وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن، يوم الاثنين، إن اختيار الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي يجب أن يستند إلى الجدارة والكفاءة، لا أن يكون نتيجة لمفاوضات سياسية أو تبادل للمصالح.

وأضاف هاينن، قبل اجتماع مع نظرائه في دول منطقة اليورو، يعتزم خلاله عرض ترشيح بلاده لمحافظ البنك المركزي الهولندي السابق كلايس نوت، أن الأخير يتمتع بسجل مهني «ممتاز» في منصبه السابق، فضلاً عن خبرته في إدارة الأزمات.

ويُعد نوت أحد المرشحين لخلافة لاغارد، إلى جانب محافظ البنك المركزي الإسباني السابق بابلو هرنانديز دي كوس.

ولم يعلّق هاينن على مؤهلات المرشح الإسباني، لكنه شدد على ضرورة ألا تنظر الدول إلى المنافسة على رئاسة البنك المركزي الأوروبي بوصفها صراعاً بين دول شمال أوروبا وجنوبها، أو فرصة للحصول على تنازلات في ملفات أخرى، مثل الموازنة متعددة السنوات للاتحاد الأوروبي.

وزير الاقتصاد الإسباني يدعم ترشيح دي كوس

من جهته، أعرب وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، يوم الاثنين، عن تفاؤله باختيار بابلو هرنانديز دي كوس رئيساً مقبلاً للبنك المركزي الأوروبي.

وقال كويربو للصحافيين إن دي كوس يتمتع بمؤهلات مهنية تؤهله للمنصب، من بينها خبرة تمتد لنحو 30 عاماً في مجال العمل المصرفي المركزي، وقدرته على بناء التوافق، فضلاً عن إظهاره مهارات قيادية خلال توليه رئاسة البنك المركزي الإسباني.