دالوت عنوان الانهيار الدفاعي في مانشستر يونايتد

تحوَّل البرتغالي ديوغو دالوت إلى أحد أبرز رموز الأزمة الدفاعية التي يعاني منها مانشستر يونايتد، بعدما تعرَّض لصافرات استهجان جماهير الفريق خلال التعادل المثير أمام أستون فيلا (4-4)، في مشهد عكس حجم الإحباط من استمرار الأخطاء الفردية والجماعية التي تطارد الفريق هذا الموسم.

ولم تكن ردة فعل الجماهير تجاه الظهير البرتغالي عابرة؛ إذ أطلق المشجعون صيحات استهجان واسعة عندما قرر المدرب مايكل كاريك خروجه قبل 24 دقيقة من نهاية المباراة، بعدما قدم أداءً متواضعاً أسهم في استقبال هدفين، أحدهما نتيجة بطئه في التعامل مع تسديدة البرازيلي أليسون، والآخر بعدما تسبب في ركلة جزاء إثر عرقلته اللاعب نفسه.

وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن دالوت بات بالنسبة إلى قطاع من جماهير يونايتد تجسيداً لثقافة الاكتفاء بالبقاء في الفريق، رغم تراجع المستوى، وهي مشكلة امتدت سنوات؛ خصوصاً في الخط الخلفي. وكان كاريك قد دافع عن لاعبه عقب المباراة، في وقت أعادت فيه الواقعة إلى الأذهان المشهد الذي تعرض له الهولندي جوشوا زيركزي عندما أُخرج خلال الشوط الأول أمام نيوكاسل في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وسط موجة من الانتقادات الجماهيرية.

وتكشف الأرقام حجم التراجع الدفاعي الذي يعيشه الفريق، بعدما استقبل 15 هدفاً في مبارياته الخمس الأخيرة، بينما جاء التعادل أمام فيلا امتداداً لسلسلة من الأخطاء في التمركز والتركيز، إلى جانب البداية السيئة للمباريات، وهي مشكلات باتت تتكرر بصورة مقلقة منذ انطلاق الموسم.

وتثير طريقة إعادة بناء الفريق خلال العامين الماضيين تساؤلات بشأن أولويات الإدارة الرياضية، بعدما جرى التركيز أولاً على تطوير الخط الهجومي، ثم خط الوسط، مقابل تأجيل معالجة الثغرات الدفاعية إلى صيف 2027.

ويبدو أن سياسة التعاقد مع اللاعبين على مراحل، بدلاً من تحقيق توازن بين خطوط الفريق، تركت كاريك أمام مجموعة دفاعية لا تتناسب مع طموحات المنافسة على المراكز الأربعة الأولى، والعودة إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان دالوت قد انضم إلى يونايتد عام 2018 خلال فترة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ولكنه استمر في الفريق وسط أولويات أخرى كانت تتقدم على تدعيم الدفاع في كل فترة انتقالات. ولا تقتصر المشكلة عليه وحده؛ إذ تشمل أسماء مثل لوك شو وهاري ماغواير وليساندرو مارتينيز وماتيس دي ليخت، في خط دفاع بات يعاني مزيجاً من الإصابات وتراجع المستوى وعدم الاستقرار.

ويواجه شو، الذي انضم إلى النادي عام 2014، مشكلات بدنية متكررة، رغم أنه كان عنصراً أساسياً في جميع مباريات الفريق بالدوري الموسم الماضي. ودخل يونايتد الموسم الحالي من دون ظهير أيسر بديل معترف به على مستوى الفريق الأول، ما دفع الجهاز الفني إلى الاستعانة بدالوت في هذا المركز، رغم أن اللاعب البرتغالي واجه صعوبات في مركزه الأساسي على الجهة اليمنى.

أما مارتينيز، الذي كلف النادي 57 مليون جنيه إسترليني عند انتقاله من أياكس عام 2022، فلم يشارك أساسياً سوى في 72 مباراة من أصل 162 خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي منذ وصوله، بسبب الإصابات والإيقافات، وغاب عن مواجهة فيلا نتيجة طرده أمام تشيلسي. وفي المباراة نفسها، لم يتمكن ماغواير من إكمال الشوط الأول بسبب تشنج في الظهر، بينما لا يزال دي ليخت يعاني من مشكلات بدنية، بعدما اكتفى بخوض 81 دقيقة منذ إصابته في ظهره قبل عام.

وفي المقابل، يجد المدافعان الشابان ليني يورو وأيدن هيفن -وكلاهما يبلغ 20 عاماً- نفسيهما في بيئة صعبة لا تساعد على الاستقرار والتطور، في ظل الاضطرابات التي يشهدها الخط الخلفي.

وترى الصحيفة أن يونايتد قد يحتاج إلى التعاقد مع 3 مدافعين في قلب الدفاع وظهيرين على الأقل خلال الصيف المقبل، في عملية إعادة بناء واسعة النطاق.

وتكمن خطورة الموقف في أن تأجيل هذه المعالجة قد يرفع تكلفتها؛ خصوصاً إذا أخفق الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا؛ إذ سيواجه حينها ضغوطاً مالية إضافية قد تعقِّد قدرته على إبرام الصفقات المطلوبة، وتعيده إلى دائرة من التراجع يصعب الخروج منها.