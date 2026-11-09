عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:48 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

دالوت عنوان الانهيار الدفاعي في مانشستر يونايتد

يونايتد قد يحتاج إلى التعاقد مع 3 مدافعين في قلب الدفاع وظهيرين على الأقل خلال الصيف المقبل (إ.ب.أ)
يونايتد قد يحتاج إلى التعاقد مع 3 مدافعين في قلب الدفاع وظهيرين على الأقل خلال الصيف المقبل (إ.ب.أ)
TT
TT

دالوت عنوان الانهيار الدفاعي في مانشستر يونايتد

يونايتد قد يحتاج إلى التعاقد مع 3 مدافعين في قلب الدفاع وظهيرين على الأقل خلال الصيف المقبل (إ.ب.أ)
يونايتد قد يحتاج إلى التعاقد مع 3 مدافعين في قلب الدفاع وظهيرين على الأقل خلال الصيف المقبل (إ.ب.أ)

تحوَّل البرتغالي ديوغو دالوت إلى أحد أبرز رموز الأزمة الدفاعية التي يعاني منها مانشستر يونايتد، بعدما تعرَّض لصافرات استهجان جماهير الفريق خلال التعادل المثير أمام أستون فيلا (4-4)، في مشهد عكس حجم الإحباط من استمرار الأخطاء الفردية والجماعية التي تطارد الفريق هذا الموسم.

ولم تكن ردة فعل الجماهير تجاه الظهير البرتغالي عابرة؛ إذ أطلق المشجعون صيحات استهجان واسعة عندما قرر المدرب مايكل كاريك خروجه قبل 24 دقيقة من نهاية المباراة، بعدما قدم أداءً متواضعاً أسهم في استقبال هدفين، أحدهما نتيجة بطئه في التعامل مع تسديدة البرازيلي أليسون، والآخر بعدما تسبب في ركلة جزاء إثر عرقلته اللاعب نفسه.

وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن دالوت بات بالنسبة إلى قطاع من جماهير يونايتد تجسيداً لثقافة الاكتفاء بالبقاء في الفريق، رغم تراجع المستوى، وهي مشكلة امتدت سنوات؛ خصوصاً في الخط الخلفي. وكان كاريك قد دافع عن لاعبه عقب المباراة، في وقت أعادت فيه الواقعة إلى الأذهان المشهد الذي تعرض له الهولندي جوشوا زيركزي عندما أُخرج خلال الشوط الأول أمام نيوكاسل في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وسط موجة من الانتقادات الجماهيرية.

وتكشف الأرقام حجم التراجع الدفاعي الذي يعيشه الفريق، بعدما استقبل 15 هدفاً في مبارياته الخمس الأخيرة، بينما جاء التعادل أمام فيلا امتداداً لسلسلة من الأخطاء في التمركز والتركيز، إلى جانب البداية السيئة للمباريات، وهي مشكلات باتت تتكرر بصورة مقلقة منذ انطلاق الموسم.

وتثير طريقة إعادة بناء الفريق خلال العامين الماضيين تساؤلات بشأن أولويات الإدارة الرياضية، بعدما جرى التركيز أولاً على تطوير الخط الهجومي، ثم خط الوسط، مقابل تأجيل معالجة الثغرات الدفاعية إلى صيف 2027.

ويبدو أن سياسة التعاقد مع اللاعبين على مراحل، بدلاً من تحقيق توازن بين خطوط الفريق، تركت كاريك أمام مجموعة دفاعية لا تتناسب مع طموحات المنافسة على المراكز الأربعة الأولى، والعودة إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان دالوت قد انضم إلى يونايتد عام 2018 خلال فترة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ولكنه استمر في الفريق وسط أولويات أخرى كانت تتقدم على تدعيم الدفاع في كل فترة انتقالات. ولا تقتصر المشكلة عليه وحده؛ إذ تشمل أسماء مثل لوك شو وهاري ماغواير وليساندرو مارتينيز وماتيس دي ليخت، في خط دفاع بات يعاني مزيجاً من الإصابات وتراجع المستوى وعدم الاستقرار.

ويواجه شو، الذي انضم إلى النادي عام 2014، مشكلات بدنية متكررة، رغم أنه كان عنصراً أساسياً في جميع مباريات الفريق بالدوري الموسم الماضي. ودخل يونايتد الموسم الحالي من دون ظهير أيسر بديل معترف به على مستوى الفريق الأول، ما دفع الجهاز الفني إلى الاستعانة بدالوت في هذا المركز، رغم أن اللاعب البرتغالي واجه صعوبات في مركزه الأساسي على الجهة اليمنى.

أما مارتينيز، الذي كلف النادي 57 مليون جنيه إسترليني عند انتقاله من أياكس عام 2022، فلم يشارك أساسياً سوى في 72 مباراة من أصل 162 خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي منذ وصوله، بسبب الإصابات والإيقافات، وغاب عن مواجهة فيلا نتيجة طرده أمام تشيلسي. وفي المباراة نفسها، لم يتمكن ماغواير من إكمال الشوط الأول بسبب تشنج في الظهر، بينما لا يزال دي ليخت يعاني من مشكلات بدنية، بعدما اكتفى بخوض 81 دقيقة منذ إصابته في ظهره قبل عام.

وفي المقابل، يجد المدافعان الشابان ليني يورو وأيدن هيفن -وكلاهما يبلغ 20 عاماً- نفسيهما في بيئة صعبة لا تساعد على الاستقرار والتطور، في ظل الاضطرابات التي يشهدها الخط الخلفي.

وترى الصحيفة أن يونايتد قد يحتاج إلى التعاقد مع 3 مدافعين في قلب الدفاع وظهيرين على الأقل خلال الصيف المقبل، في عملية إعادة بناء واسعة النطاق.

وتكمن خطورة الموقف في أن تأجيل هذه المعالجة قد يرفع تكلفتها؛ خصوصاً إذا أخفق الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا؛ إذ سيواجه حينها ضغوطاً مالية إضافية قد تعقِّد قدرته على إبرام الصفقات المطلوبة، وتعيده إلى دائرة من التراجع يصعب الخروج منها.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد إنجلترا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

سيميوني: نحتاج إلى ألفاريز في أفضل حالاته لتحقيق أهدافنا

رياضة عالمية أبدى سيميوني رضاه عن أداء فريقه رغم الهزيمة (رويترز)

سيميوني: نحتاج إلى ألفاريز في أفضل حالاته لتحقيق أهدافنا

أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد ثقته في مواطنه جوليان ألفاريز رغم إهداره عدداً من الفرص خلال خسارة فريقه أمام ضيفه برشلونة 1 - 2

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية أقرّ كاريك بضرورة معالجة الأخطاء الدفاعية التي كلفت فريقه كثيراً خلال مواجهة فيلا (رويترز)
رياضة عالمية

كاريك يتمسك بالبقاء رغم تراجع مانشستر يونايتد إلى منطقة الهبوط

رفض مايكل كارّيك، مدرب مانشستر يونايتد، التلميحات بشأن إمكانية استقالته من منصبه من أجل مصلحة الفريق، مؤكداً عزمه مواصلة العمل، رغم تعادل فريقه المثير.

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة عالمية كوكو غوف (رويترز)
رياضة عالمية

«دبليو تي إيه» الختامية: غوف تستهلّ مشوارها بالفوز على بيغولا

فازت الأميركية كوكو غوف، المصنفة الرابعة عالمياً، على مُواطنتها جيسيكا بيغولا، الخامسة، بعد مواجهة قوية من 3 مجموعات، الأحد، بنتيجة 6-4 و6-7 (5/7) و6-2.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
رياضة عالمية التعادل حسم مواجهة فيورينتينا ويوفنتوس في فلورنسا (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: يوفنتوس ينقاد للتعادل على أرض فيورنتينا

تعادل يوفنتوس مع مضيّفه فيورنتينا 2/2 ،الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (فلورنسا (إيطاليا))
رياضة عالمية فيرمين لوبيز أحرز ثنائية فوز البارسا على الاتليتي (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«لا ليغا»: برشلونة يقلب الطاولة على أتلتيكو بثنائية لوبيز... وينفرد بالصدارة

اجتاز برشلونة أحد العقبات الهامة في حملته نحو الاحتفاظ بلقب «لا ليغا» للموسم الثالث على التوالي، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / 1 على مضيّفه أتلتيكو مدريد.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الرياضة رياضة عالمية

سيميوني: نحتاج إلى ألفاريز في أفضل حالاته لتحقيق أهدافنا

أبدى سيميوني رضاه عن أداء فريقه رغم الهزيمة (رويترز)
أبدى سيميوني رضاه عن أداء فريقه رغم الهزيمة (رويترز)
TT
TT

سيميوني: نحتاج إلى ألفاريز في أفضل حالاته لتحقيق أهدافنا

أبدى سيميوني رضاه عن أداء فريقه رغم الهزيمة (رويترز)
أبدى سيميوني رضاه عن أداء فريقه رغم الهزيمة (رويترز)

أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، ثقته في مواطنه جوليان ألفاريز، رغم إهداره عدداً من الفرص خلال خسارة فريقه أمام ضيفه برشلونة 1 - 2 مساء الأحد في الدوري الإسباني، مشدداً على أن اللاعب يحتاج إلى الوقت لاستعادة أفضل مستوياته.

وصنع ألفاريز هدف التقدم الذي سجله جوليانو سيميوني، لكنه أهدر عدة فرص محققة، في الوقت الذي سجل فيه فيرمين لوبيز هدفي برشلونة ليقود فريقه لقلب تأخره إلى فوز ثمين على ملعب ميتروبوليتانو.

ألفاريز تعرّض لصفارات استهجان من جماهير أتلتيكو في بداية الموسم (إ.ب.أ)

وقال سيميوني في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «قدم جوليان مباراة جيدة، وبالإضافة إلى الفرص التي سنحت له، شارك في كثير من الهجمات الأخرى. لقد صنع هدف جوليانو، كما أرسل كرة عرضية أتاحـت فرصة لأليكس باينا. كنا جميعاً نتمنى أن يسجل، لكننا سنصبر عليه لأنه لاعب رائع».

وأضاف: «نحبه، وإذا أردنا تحقيق أهدافنا، فإننا نحتاج إلى جوليان في أفضل حالاته، وإلا فلن نتمكن من الوصول إليها».

كان ألفاريز قد تعرض لصفارات استهجان من جماهير أتلتيكو في بداية الموسم، عقب محاولته الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل أن يعتذر لاحقاً للجماهير، فيما حرص سيميوني على إدارة مشاركاته بحذر في بعض الفترات. لكنه بدأ المباريات الخمس الأخيرة لفريقه في جميع المسابقات، وسجل خلالها هدفين.

وأبدى سيميوني رضاه عن أداء فريقه رغم الهزيمة، قائلاً: «كان أداء استثنائياً، ولا أستطيع توجيه اللوم إلى اللاعبين. قدمنا المباراة التي أردناها، وضغطنا بشكل جيد في الشوط الأول وبإيقاع قوي، لكننا لم نكن بالفاعلية نفسها أمام المرمى التي أظهرناها في مباريات أخرى. برشلونة يتميز بهذه الناحية، فقد سنحت له فرص واضحة أقل منا، لكنه استغل الفرص التي حصل عليها».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني برشلونة إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

بوبوفيتش مدرب أستراليا مستعد لتمديد عقده لفترة طويلة

توني بوبوفيتش (رويترز)
توني بوبوفيتش (رويترز)
TT
TT

بوبوفيتش مدرب أستراليا مستعد لتمديد عقده لفترة طويلة

توني بوبوفيتش (رويترز)
توني بوبوفيتش (رويترز)

أبدى توني بوبوفيتش مدرب أستراليا استعداده لتمديد عقده لفترة طويلة من أجل البقاء مع الفريق عقب تأجيل كأس ​آسيا لكرة القدم وإعادة بنائه؛ تحضيراً للبطولة القارية. وكان بوبوفيتش قد رفض تمديد عقده لمدة أربع سنوات مع الاتحاد الأسترالي لكرة القدم مما كان سيبقيه في منصبه حتى كأس العالم 2030، وفضّل توقيع عقد يستمر حتى نهاية الموعد الأصلي لكأس آسيا في فبراير (شباط).

وبعد الإعلان الأسبوع الماضي عن تأجيل البطولة إلى 2028 عقب الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي ‌اليمنية على السعودية، ‌الدولة المضيفة لكأس آسيا، قال بوبوفيتش ​إنه ‌قد ⁠يوافق ​على عقد ⁠طويل الأمد حسب المفاوضات مع الاتحاد الأسترالي. وقال للصحافيين خلال محادثة عبر الفيديو من الدوحة اليوم الاثنين: «نعم، أنا منفتح جداً على جميع الاحتمالات كما كنت في يونيو (تموز)، وأنا متأكد من أننا سنجري مناقشات». وأضاف: «أنا منفتح جداً وسعيد للغاية في هذا المنصب... إنه شرف وامتياز وأنا أدرك قيمة هذه الوظيفة وأحرص عليها».

تولى ⁠بوبوفيتش مهامه خلفاً لجراهام أرنولد في أواخر ‌2024، وقاد أستراليا إلى التأهل بسلاسة ‌غير معتادة إلى أول نسخة من ​كأس العالم تضم 48 فريقاً ‌ووصل المنتخب إلى دور 32. وتلعب أستراليا أمام قطر، حاملة ‌لقب كأس آسيا، في الدوحة يوم الجمعة قبل أن تواجه الأردن في مباراة ودية أخرى في عمان الأسبوع المقبل. وقالت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في أستراليا الأسبوع الماضي إن «أغلبية ساحقة» من لاعبي ‌أستراليا أعربوا عن اعتقادهم بضرورة إعادة جدولة مباراة الأردن أو تغيير مكان إقامتها بسبب الوضع الأمني ⁠في المنطقة. لكن ⁠بوبوفيتش، الذي أعلن يوم السبت تشكيلة تضم 25 لاعباً للمباراتين الوديتين، قال إنه لم يعتذر أي لاعب عن المشاركة بسبب مخاوف أمنية. وتضم التشكيلة سبعة لاعبين لم يسبق لهم المشاركة مع المنتخب، من بينهم ديزل هيرينجتون قلب دفاع فريق سنترال كوست مارينرز الذي ينضم إلى شقيقه الأصغر لوكاس. وبغض النظر عن المفاوضات المتعلقة بالعقد، قال بوبوفيتش إن تأجيل كأس آسيا يعني أن تركيزه ينصب على اكتشاف وتجربة مزيد من اللاعبين على غرار ما حدث في العام الذي سبق كأس ​العالم. وقال: «عليك أن تتأقلم باستمرار ​مع المواقف وهذا أحدها، إذ تأجلت (كأس آسيا) مما يحول تركيزنا ونفكر في كيفية دمج بعض اللاعبين الجدد».

مواضيع
كرة القدم رياضة أستراليا
الرياضة رياضة عالمية

سباليتي: يوفنتوس يعاني من عدم الاستمرارية وفقدان الثقة

لوتشيانو سباليتي (د.ب.أ)
لوتشيانو سباليتي (د.ب.أ)
TT
TT

سباليتي: يوفنتوس يعاني من عدم الاستمرارية وفقدان الثقة

لوتشيانو سباليتي (د.ب.أ)
لوتشيانو سباليتي (د.ب.أ)

قال لوتشيانو سباليتي، المدير الفني ليوفنتوس، إن فريقه لا يزال يعاني من عدم الثبات في المستوى وفقدان الثقة خلال المباريات، وذلك عقب التعادل مع مضيفه فيورنتينا 2-2، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي. وعاد يوفنتوس في النتيجة مرتين خلال المباراة التي أقيمت في فلورنسا، بعدما تقدم فيورنتينا مبكراً عبر ماتيو بيليغرينو بضربة رأس بعد 4 دقائق فقط، قبل أن يدرك نيك فولتماده التعادل، مسجلاً أول أهدافه في الدوري الإيطالي، ولكن أليو نجي أعاد التقدم لأصحاب الأرض. ونجح جليسون بريمر في تسجيل هدف التعادل ليوفنتوس بضربة رأس، مستغلاً ركلة ركنية نفذها دوجلاس لويز، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وقال سباليتي في تصريحات لمنصة «دازن إيطاليا»: «أحياناً نغرق في أبسط المشكلات ونفقد الثقة في الطريقة التي نلعب بها. استقبلنا هدفاً مبكراً للغاية، ولكننا تفاعلنا معه بشكل جيد. المشكلة أننا لا نستطيع الحفاظ على المستوى نفسه طوال المباراة، سواء على مستوى الفريق أو اللاعبين بشكل فردي. نقدم أداء جيداً لمدة 10 دقائق، ثم نفتقد شيئاً ما في الدقائق التالية، فنحن نفتقر إلى الاستمرارية».

وأضاف: «في بعض اللحظات نقرر ألا نتخذ أي قرار، ونكتفي بالبقاء في أماكننا وتقبُّل الموقف دون التحرك أو المبادرة. اتخاذ خطوة ما يبدد الشكوك، ولكن عندما نستسلم لها لا نتمكن أبداً من السيطرة على الموقف».

وأشاد سباليتي بتطور مستوى كولو مواني، قائلاً إن اللاعب استعاد جزءاً من نشاطه البدني وحيويته، وأصبح أكثر تحركاً واندماجاً مع زملائه، بما يسمح بالاستفادة منه في مراكز مختلفة.

وبهذه النتيجة، يحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 18 نقطة بعد 11 جولة، متأخراً بفارق 6 نقاط عن ميلان صاحب المركز الرابع، ليحقق أسوأ بداية له في الدوري الإيطالي منذ موسم 2021-2022، عندما حصد 15 نقطة في أول 11 جولة تحت قيادة ماسيميليانو أليغري.

مواضيع
الدوري الإيطالي كرة القدم رياضة إيطاليا