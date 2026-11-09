رقائق الذكاء الاصطناعي تقود ارتداد الأسهم الكورية بعد موجة بيع حادة

ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية في تعاملات الاثنين، مدعومة بانتعاش أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية بعد موجة بيع حادة شهدتها الأسبوع الماضي بفعل المخاوف المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، فيما ساعدت تطمينات رسمية بشأن استمرار إمدادات رقائق «إنفيديا» المتعاقد عليها مع كوريا الجنوبية في تهدئة مخاوف المستثمرين.

وصعد مؤشر «كوسبي» القياسي بنسبة 1.57 في المائة، أو 79.58 نقطة، إلى 5139.27 نقطة بحلول الساعة 01:46 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط في جلسة الجمعة بنسبة 6 في المائة، مسجلاً أدنى إغلاق له منذ 31 مارس (آذار).

وجاء الارتداد مع تعافي أسهم كبرى شركات أشباه الموصلات، إذ ارتفعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 2.9 في المائة، فيما قفزت أسهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 4.7 في المائة، بعد خسائر حادة في الجلسات السابقة. وتتمتع الشركتان بوزن كبير في السوق الكورية، كما تمثلان مستفيدين رئيسيين من الطلب المرتبط بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وفي هذا السياق، قال مسؤول كوري جنوبي رفيع إن المشكلات التي تواجه «إنفيديا» حالياً لن تؤثر في الإمدادات المتعاقد عليها من وحدات معالجة الرسومات (GPU) التي تحصل عليها كوريا الجنوبية من الشركة الأميركية.

وكانت المخاوف من تشديد القيود التنظيمية الأميركية على الذكاء الاصطناعي قد أثارت موجة بيع واسعة في أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، وأدت إلى خسارة تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية، قبل أن تستعيد «وول ستريت» بعض مكاسبها يوم الجمعة.

وقال هان جي يونغ، المحلل لدى شركة «كيوم سيكيوريتيز»، إن تكرار موجة انهيار مماثلة لما حدث الأسبوع الماضي يبدو مستبعداً، ما لم تظهر أخبار سلبية إضافية على صعيد البيانات الاقتصادية الكلية أو نتائج أعمال شركات الذكاء الاصطناعي خلال الأسبوع الحالي.

ولم يقتصر التحسن على الأسهم، إذ ارتفع الوون الكوري بنسبة 0.18 في المائة إلى 1360.6 مقابل الدولار، مقارنة بإغلاقه السابق عند 1363 ووناً.

في المقابل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكورية؛ إذ صعد عائد السندات لأجل ثلاث سنوات بمقدار 2.4 نقطة أساس إلى 3.646 في المائة، فيما زاد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.877 في المائة.

ورغم ارتفاع المؤشر، سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات للأسهم بقيمة 512.1 مليار وون (نحو 375.5 مليون دولار)، في إشارة إلى استمرار الحذر رغم تعافي أسهم التكنولوجيا.