أرباح «موبايلي» السعودية ترتفع إلى 247 مليون دولار في الربع الثالث

ارتفع صافي أرباح شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» السعودية إلى 925 مليون ريال (247 مليون دولار) خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة مع 916 مليون ريال (244 مليون دولار) في المدة المماثلة من العام السابق، بزيادة بلغت واحداً في المائة، وفق النتائج المالية الأولية المنشورة على موقع «السوق المالية السعودية (تداول)».

وعزت الشركة نمو صافي الأرباح إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 4.9 في المائة إلى 2.82 مليار ريال، مدعوماً بنمو الإيرادات، وزيادة الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة بنسبة 1.6 في المائة إلى ملياري ريال. وكذلك انخفاض صافي المصاريف الأخرى إلى 53 مليون ريال، من 95 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة زيادة الإيرادات الأخرى وانخفاض تكاليف التمويل. في المقابل، تراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة 3.3 في المائة إلى 1.004 مليار ريال، بسبب ارتفاع مصاريف الاستهلاك والإطفاء.

وبشأن الإيرادات، سجلت «موبايلي» 5.07 مليار ريال (1.35 مليار دولار) خلال الربع الثالث، مقارنة مع 4.85 مليار ريال (1.29 مليار دولار) في المدة المماثلة من عام 2025، بارتفاع نسبته 4.5 في المائة. وأرجعت الشركة هذا النمو إلى زيادة إيرادات قطاعي الأفراد والنواقل والمشغلين، إلى جانب ارتفاع قاعدة العملاء.

وعلى مستوى الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 7.68 في المائة إلى 2.71 مليار ريال (722 مليون دولار)، مقارنة مع 2.51 مليار ريال (670 مليون دولار) في المدة نفسها من العام السابق. وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 8 في المائة إلى 8.49 مليار ريال، والربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة بنسبة 6.6 في المائة إلى 5.94 مليار ريال، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 6.9 في المائة إلى 2.97 مليار ريال. وكذلك أسهم انخفاض صافي المصاريف الأخرى إلى 191 مليون ريال، من 197 مليون ريال؛ نتيجة تراجع تكاليف التمويل، في دعم النتائج.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2026 بنسبة 5.1 في المائة إلى 15.19 مليار ريال (4.05 مليار دولار)، مقارنة مع 14.46 مليار ريال (3.85 مليار دولار) في المدة المماثلة من العام السابق. وعزت الشركة هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات جميع قطاعاتها، بدعم من زيادة قاعدة العملاء.

وفي سياق متصل، تراجعت النفقات الرأسمالية خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي إلى 2.02 مليار ريال (539 مليون دولار)، مقارنة مع 3.63 مليار ريال (968 مليون دولار) في المدة المماثلة من عام 2025. وأشارت الشركة إلى أن نتائجها المالية للمدة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي 2026 أولية، وأن تقرير مراجع الحسابات تضمن رأياً غير معدل.