البورصات الخليجية تتراجع وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط

سجلت أسواق الأسهم الخليجية أداءً متبايناً في التعاملات المبكرة الثلاثاء، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار)، وسط استمرار التطورات الإقليمية التي تؤثر في حركة الأسواق.

وفي السعودية، تراجع مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بأكثر من 100 نقطة وبنسبة 1.3 في المائة دون مستوى 10000 نقطة، لأول مرة منذ 2023، بتداولات بلغت نحو 600 مليون ريال، بعد مرور نحو نصف ساعة من الافتتاح. وقد تأثر بانخفاض سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 1 في المائة، وسهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 1.5 في المائة. كما انخفض سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.2 في المائة.

وفي سوق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً، أو 0.47 في المائة، إلى 110.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، بعدما سجلت في الجلسة السابقة 110.70 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو.

وفي قطر، تراجع المؤشر بنسبة 0.7 في المائة إلى 8577 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من ست سنوات، مع انخفاض سهم «بنك قطر الوطني» بنسبة 1.1 في المائة.

وفي دبي، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «هيئة كهرباء ومياه دبي» بنسبة 0.8 في المائة، في حين ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.8 في المائة، مخالفاً اتجاه معظم الأسواق الخليجية.