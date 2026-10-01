«توتال إنرجيز» تستثمر 10 مليارات دولار في الأرجنتين

تعتزم شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية استثمار 10 مليارات دولار في الأرجنتين، موزعة على مجموعة من المشاريع، تشمل حفر آبار جديدة في إقليم تييرا ديل فويغو وتوسعة إنتاج الغاز في إقليم نيوكوين، وفق ما أعلن رئيسها التنفيذي باتريك بويانيه، الخميس.

وقال بويانيه خلال مؤتمر استثماري في باريس إن الشركة تستهدف رفع إنتاجها من الغاز إلى 16 مليون متر مكعب يومياً، مشيراً إلى أن استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار متوقعة خلال السنوات العشر المقبلة.

وتنتج «توتال إنرجيز» نحو ربع الغاز في الأرجنتين، وفق بيانات الشركة، فيما تستهدف زيادة إنتاج الطاقة بمعدل 4 في المائة سنوياً حتى 2030، ونمو إنتاج النفط والغاز بين 2 و3 في المائة سنوياً خلال الفترة من 2030 إلى 2035.

«فاكا مويرتا» في صدارة التوسع

ويأتي الإعلان بالتزامن مع زيارة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إلى فرنسا في إطار مساعٍ أوسع لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة والتعدين والبنية التحتية. ومن المقرر أن يلتقي ميلي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس.

ويتركز جانب من توسع «توتال إنرجيز» في إقليم نيوكوين، الذي يحتضن جزءاً من تشكيل «فاكا مويرتا» الصخري، أحد أكبر مكامن النفط والغاز غير التقليدي في العالم.

وأنتجت «فاكا مويرتا» في أغسطس (آب) نحو 670 ألف برميل من النفط و95 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، بما يعادل 72 في المائة من إجمالي إنتاج النفط الأرجنتيني و62 في المائة من إنتاجها من الغاز، وفق شركة الاستشارات «جي كي سي».

وأصبحت «فاكا مويرتا» محوراً رئيسياً في استراتيجية الأرجنتين لزيادة إنتاج الطاقة وتعزيز إيرادات التصدير. وتتوقع شركة الطاقة الحكومية «واي بي إف» أن تحقق المنطقة 50 مليار دولار من إيرادات صادرات الطاقة بحلول 2031، بما قد يجعلها مصدراً للإيرادات يضاهي قطاع الزراعة في البلاد.