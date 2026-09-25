النحاس يرتفع قليلاً ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار النحاس بشكل طفيف، يوم الجمعة، متجهة إلى إنهاء الأسبوع على مكاسب، في ختام أسبوع متقلب شهد ارتفاع الأسعار بفعل شح المعروض في الصين، أكبر مستهلك للمعدن، قبل أن يحد ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن التضخم من بعض هذه المكاسب.

وارتفع سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.08 في المائة إلى 14.632 دولار للطن بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 0.76 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، وفق «رويترز».

وقال ديفيد ويلسون، رئيس استراتيجية المعادن لدى بنك «بي إن بي باريبا»، إن المخزونات المتاحة في الصين تراجعت بشكل كبير، فيما أعلنت مصاهر عن خفض جداول الإنتاج لإجراء أعمال الصيانة، مضيفاً أن السوق الصينية تشهد شحاً واضحاً في المعروض.

وأظهرت بيانات المخزونات الأسبوعية الصادرة عن بورصة شنغهاي للعقود الآجلة يوم الخميس أن مخزونات النحاس في مستودعاتها تراجعت بنسبة 15.9 في المائة مقارنة بالجمعة الماضية، لتصل إلى 47.147 طناً.

وزادت المخاوف بشأن الإمدادات بعد تعليق العمليات في منجم «إسكونديدا» التابع لشركة «بي إتش بي» في تشيلي، وهو أكبر منجم للنحاس في العالم، يوم الأربعاء، إثر وفاة أحد العمال في حادث.

كما اتسع الفارق بين سعر النحاس النقدي وعقد الثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن إلى 124.75 دولار للطن يوم الخميس، مقارنة بـ68.93 دولار في اليوم السابق، في مؤشر على تنامي المخاوف بشأن توافر النحاس في السوق.

الزنك يتجه أيضاً لتحقيق مكاسب أسبوعية

وفي المعادن الأخرى، ارتفع الزنك بنسبة 0.59 في المائة، وكان يتجه لإنهاء الأسبوع مرتفعاً بنسبة 1.49 في المائة، مدعوماً بمخاوف بشأن الإمدادات تفاقمت بعد إعلان شركة «نيستار» إطلاق مراجعة استراتيجية لعمليات صهر الزنك التابعة لها في هولندا.

وقال ويلسون إن شح الزنك تراجع منذ موجة صعود الأسعار الشهر الماضي، «لكن هذا الاتجاه انعكس فجأة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الإعلان الأخير، ما دفع الفوارق السعرية إلى التضيق مجدداً».

واتسع الفارق بين سعر الزنك النقدي وعقد الثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن إلى 106 دولارات للطن يوم الخميس، مقارنة بـ65.35 دولار في اليوم السابق، بما يشير إلى تراجع توافر المعدن في السوق الفعلية.

وبين المعادن المتداولة في بورصة لندن، ارتفع الألمنيوم بنسبة 0.43 في المائة، بينما تراجع الرصاص 0.08 في المائة، والنيكل 0.43 في المائة، في حين لم يطرأ تغير يذكر على القصدير، الذي انخفض بنسبة 0.04 في المائة فقط.

وأغلقت بورصة شنغهاي للعقود الآجلة يوم الجمعة بمناسبة العطلات الوطنية في الصين.