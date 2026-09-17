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الاقتصاد

وارش يقود «الفيدرالي» إلى التشدد رغم ضغوط ترمب

رفع الفائدة أعاد رسم مسار السياسة النقدية وفتح الباب أمام زيادات جديدة

وارش مغادراً مؤتمره الصحافي عقب قرار لجنة السوق المفتوحة رفع الفائدة (إ.ب.أ)
وارش مغادراً مؤتمره الصحافي عقب قرار لجنة السوق المفتوحة رفع الفائدة (إ.ب.أ)
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وارش يقود «الفيدرالي» إلى التشدد رغم ضغوط ترمب

وارش مغادراً مؤتمره الصحافي عقب قرار لجنة السوق المفتوحة رفع الفائدة (إ.ب.أ)
وارش مغادراً مؤتمره الصحافي عقب قرار لجنة السوق المفتوحة رفع الفائدة (إ.ب.أ)

لم ينجح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في دفع «الاحتياطي الفيدرالي» نحو خفض تكاليف الاقتراض كما كان يأمل، إذ قاد رئيس البنك المركزي كيفين وارش، بعد أقل من أربعة أشهر من توليه منصبه، أول رفع للفائدة منذ 3 سنوات، في إشارة قوية إلى أن معركة كبح التضخم قد تكون أطول مما كانت الأسواق تتوقع.

وبدا قرار «الفيدرالي» رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، بإجماع أعضاء لجنة السوق المفتوحة الاثني عشر، أكثر من مجرد تعديل لسعر الاقتراض؛ فقد حمل رسالة واضحة بشأن تحول موقف البنك المركزي تجاه التضخم، ولا سيما مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت «فاينانشال تايمز» إن وارش، الذي اختاره ترمب لرئاسة البنك المركزي بعد أشهر من انتقادات الرئيس لسلفه جيروم باول بسبب عدم خفض الفائدة بالسرعة التي كان يريدها، قدّم أقوى مؤشر حتى الآن على استعداده لمقاومة ضغوط البيت الأبيض، بعدما نجح في حشد أعضاء لجنة السوق المفتوحة الاثني عشر خلف قرار رفع الفائدة.

وقال وارش بعد القرار إن «التضخم مرتفع للغاية، ولفترة طويلة للغاية»، مضيفاً أنه سيكون من الصعب وصف مستويات الفائدة الحالية بأنها مرتفعة بالقدر الذي يحد من نشاط الاقتصاد.

وتعزز هذه الرسالة ما خلصت إليه صحيفة «وول ستريت جورنال» من أن وارش اتخذ منحى أكثر تشدداً في اجتماعه الأخير، بعدما أشار إلى أن أسعار الفائدة، حتى بعد الزيادة الأخيرة، لا تزال لا تفرض قيوداً كافية على الاقتصاد.

تشدد أوسع من وارش

ولا يقتصر التحول على رئيس «الفيدرالي». فقد أظهرت التوقعات الاقتصادية لأعضاء البنك أن 16 من أصل 18 مسؤولاً يتوقعون زيادة واحدة على الأقل في الفائدة قبل نهاية العام، بينما يتوقع أربعة منهم زيادتين إضافيتين، في حين يتوقع مسؤولان فقط الإبقاء على الفائدة من دون تغيير حتى نهاية 2026.

ووفق «فاينانشال تايمز»، قال روبرت سوكين، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «بي جي آي إم»، إن تقديره يشير إلى أن وارش هو «الأكثر تشدداً» بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة، أو على الأقل من بين الأكثر تشدداً فيها.

وفي قراءة «وول ستريت جورنال»، فإن الزيادة الأخيرة قد لا تكون تعديلاً لمرة واحدة، بل بداية لمسار أكثر تشدداً، خصوصاً بعدما أشار وارش إلى أن رفع الفائدة أزال «جرعة من التيسير» النقدي. وفي لغة البنوك المركزية، يعني ذلك أن السياسة النقدية لم تصل بعد إلى مستوى يجعلها مقيدة للنشاط الاقتصادي.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل، شديدة الحساسية لتوقعات الفائدة، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين عقب القرار.

وارش يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار لجنة السوق المفتوحة رفع الفائدة (أ.ف.ب)

صدمة الطاقة تغيّر حسابات «الفيدرالي»

ويكتسب تحول البنك المركزي أهمية أكبر في ظل تغير تقييمه لتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة. فقد أشار وارش إلى التطورات الجيوسياسية وصدمة الطاقة ضمن العوامل التي قادت إلى قرار رفع الفائدة، موضحاً أن مسؤولي البنك غيروا تقديرهم لمسار هذه الصدمات، ولم يعودوا ينظرون إليها باعتبارها اضطراباً مؤقتاً يمكن الانتظار حتى يتلاشى.

وهنا تكمن إحدى النقاط الرئيسية في تحليل «وول ستريت جورنال»: أسعار النفط التي تراجعت لفترة عادت إلى الارتفاع لتقترب من 100 دولار للبرميل، فيما صعدت أسعار الديزل والمنتجات المكررة الأخرى، مما جعل افتراض انحسار التضخم الناجم عن الطاقة تلقائياً أكثر صعوبة.

وقال مايكل غابن، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «مورغان ستانلي»، إن الجمع بين اعتقاد «الفيدرالي» بأن السياسة النقدية ليست مقيدة بما يكفي، واستمرار ارتفاع النفط، يعني أن البنك «لا يزال أمامه بعض العمل».

كما رفع «الفيدرالي» توقعاته للتضخم ولسعر الفائدة المحايد، وهو المستوى الذي لا يسرّع الاقتصاد ولا يبطئه. ووفق «وول ستريت جورنال»، تعني هذه التعديلات أن رفع الفائدة الأخير جاء في جانب منه لمواكبة تغير تقديرات البنك للاقتصاد، وليس بالضرورة للانتقال إلى وضع نقدي أكثر تشدداً بالقدر نفسه.

ترمب: الفائدة يجب أن تكون 1 % أو أقل

وجاء القرار في مواجهة مباشرة مع مطالب ترمب بخفض تكاليف الاقتراض. وقال الرئيس الأميركي عبر منصته «تروث سوشيال» إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة «يجب أن تكون 1 في المائة أو أقل»، مستنداً إلى اعتباره أن الولايات المتحدة تتمتع بأفضل جدارة ائتمانية في العالم.

وفي وقت لاحق، قال ترمب إنه يثق بوارش، لكنه حمّل مجلس «الفيدرالي» مسؤولية القرار، واصفاً المجلس بأنه «معادٍ». وقال للصحافيين: «قلت لكيفن، يمكنك التصويت مع المجلس، لأن ذلك لن يغير شيئاً».

وتشير «فاينانشال تايمز» إلى أن تصريحات ترمب بدت أقرب إلى الإقرار بعدم قدرته على تغيير مسار البنك المركزي، رغم علاقته الشخصية الطويلة بوارش.

أما وارش، فتجنب التعليق على محادثاته مع الرئيس، وقال إن قرار رفع الفائدة كان قراراً «رصيناً وجاداً ومسؤولاً»، وإن البنك كان يستعد له ويدرسه منذ وصوله إلى «الفيدرالي» في مايو (أيار).

معركة التضخم لم تنتهِ

وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى بكثير من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. ووفق «فاينانشال تايمز»، بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل للبنك المركزي، 3.7 في المائة، أي ما يقرب من ضعف الهدف.

وترى كلوديا ساهم، كبيرة الاقتصاديين لدى «نيو سينشري أدفايزرز» والمسؤولة السابقة في «الفيدرالي»، أن الرسوم الجمركية والصراع في الشرق الأوسط أسهما في زيادة الضغوط التضخمية. في المقابل، قال كوش ديزاي، المتحدث باسم ترمب للشؤون الاقتصادية، إن استمرار التضخم يعود بالكامل تقريباً إلى صدمة في إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط في الشرق الأوسط.

وبينما لا يستطيع رفع الفائدة خفض أسعار النفط مباشرة، فإن «الفيدرالي» يواجه معضلة أكثر تعقيداً: السماح للتضخم بالاستمرار لفترة طويلة قد يرسخه في توقعات الشركات والأسر، في حين أن تشديد السياسة النقدية لفترة أطول قد يضغط على الطلب والأسواق والنشاط الاقتصادي.

الأسواق تترقب الخطوة التالية

ولم يقدم وارش إشارة حاسمة بشأن ما إذا كان «الفيدرالي» سيرفع الفائدة مجدداً في اجتماعه المقبل أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، مما ترك الأسواق لتقدير المسار المقبل استناداً إلى بيانات التضخم والنشاط الاقتصادي.

لكن الأسواق تسعّر زيادة واحدة على الأقل قبل نهاية العام، بينما ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل بعد الاجتماع، بعدما فسَّر المستثمرون تصريحات وارش باعتبارها أكثر تشدداً من المتوقع.

ويرى محللون أن قرار الأربعاء أعاد بعض الثقة إلى استقلالية «الفيدرالي»، بعدما أثارت الفترة السابقة تساؤلات حول قدرة وارش على مقاومة الضغوط السياسية.

وقالت ديان سوانك، كبيرة الاقتصاديين لدى «كيه بي إم جي»، إن مصداقية «الفيدرالي» أصبحت موضع اختبار بعد سنوات من التضخم المرتفع، معتبرة أن وارش «قام بواجبه» في لحظة حاسمة.

لكن الطريق أمام البنك المركزي لا يزال محفوفاً بالمخاطر. فارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى نحو 5 في المائة، واقتراب معدلات الرهن العقاري من 7 في المائة، بدآ يضغطان على الإسكان ومشتريات السيارات والإنفاق الاختياري، في وقت تواجه فيه شركات خارج قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي تباطؤاً في المبيعات وارتفاعاً في التكاليف، وفق ما نقلته «وول ستريت جورنال».

وفي المقابل، فإن إبقاء الفائدة منخفضة في مواجهة تضخم مستمر قد يسمح بترسخ توقعات الأسعار المرتفعة.

وهكذا يجد وارش نفسه أمام معادلة مختلفة عما توقعه ترمب عند اختياره لرئاسة «الفيدرالي»، ارتفاع أسعار الطاقة والحرب والرسوم الجمركية أعادت التضخم إلى صدارة حسابات البنك المركزي، بينما أصبحت الزيادة الأخيرة في الفائدة، وفق قراءة «وول ستريت جورنال» و«فاينانشال تايمز»، نقطة بداية محتملة لمسار تشديد أطول، لا مجرد خطوة منفردة.

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موانئ السعودية تتعامل مع أكثر من 341 مليون طن من الشحن خلال 2025

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (موانئ)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (موانئ)
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موانئ السعودية تتعامل مع أكثر من 341 مليون طن من الشحن خلال 2025

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (موانئ)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (موانئ)

تجاوز إجمالي كميات الشحن الصادرة والواردة عبر موانئ السعودية 341 مليون طن خلال عام 2025، مع ارتفاع كل من الصادرات والواردات مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات نشرة «إحصاءات النقل البحري لعام 2025» الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وبلغت كمية الشحن الصادرة 227.2 مليون طن خلال العام، بارتفاع 2.1 في المائة مقارنة بـ222.5 مليون طن في 2024، في حين بلغت كمية الشحن الواردة 114.3 مليون طن، بزيادة 5 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ108.9 مليون طن في العام السابق.

وتصدر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع الموانئ من حيث الصادرات، مستحوذاً على 50.7 في المائة من إجمالي الصادرات، بكمية بلغت 115.2 مليون طن. وفي المقابل، جاء ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في صدارة الموانئ المستقبِلة للشحنات الواردة، بإجمالي 39.2 مليون طن، ما يمثل نحو 34.3 في المائة من إجمالي الواردات.

الحاويات والبضائع المناولة

وسجَّل إجمالي عدد الحاويات الصادرة والواردة عبر موانئ المملكة نحو 3.89 مليون حاوية خلال 2025، بارتفاع 52.9 في المائة مقارنة بعام 2024، موزعة بين 1.940 مليون حاوية صادرة و1.954 مليون حاوية واردة.

وبلغ إجمالي البضائع المناولة في الموانئ السعودية أكثر من 298 مليون طن خلال العام، واستحوذ ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع على الحصة الأكبر من حيث وزن البضائع المناولة، بنسبة 33 في المائة.

وتصدر ميناء جدة الإسلامي قائمة الموانئ من حيث مناولة الحاويات القياسية، بحصة بلغت 47.3 في المائة، بينما جاءت البضائع السائبة السائلة في مقدمة أنواع البضائع المناولة، بإجمالي تجاوز 144 مليون طن.

وبلغ إجمالي كميات بضائع المسافنة في موانئ المملكة أكثر من 97 مليون طن خلال 2025، توزعت بين نحو 13.1 مليون طن من البضائع المفرغة و84.1 مليون طن من البضائع المحملة. كما تجاوز عدد الحاويات القياسية المتداولة ضمن عمليات المسافنة، سواء المفرغة أو المحملة، مليوني حاوية قياسية.

7848 سفينة في الموانئ

وبلغ إجمالي عدد السفن القادمة إلى موانئ المملكة 7848 سفينة خلال 2025، تصدرها ميناء جدة الإسلامي بـ2677 سفينة، يليه ميناء الجبيل التجاري بـ1256 سفينة، ثم ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بـ1030 سفينة، وميناء نيوم بـ828 سفينة.

وفيما يتعلق بالبضائع المفرغة والمحملة، بلغ وزنها الإجمالي أكثر من 210.6 مليون طن خلال 2025، بانخفاض 37 في المائة مقارنة بعام 2024. وتوزع الإجمالي بين 99.3 مليون طن من البضائع المفرغة و111.3 مليون طن من البضائع المحملة.

وتصدر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل قائمة الموانئ من حيث الوزن الإجمالي للبضائع المفرغة والمحملة بحصة بلغت 30 في المائة، يليه ميناء جدة الإسلامي بـ25.5 في المائة، ثم ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بـ24.4 في المائة. وسجَّل ميناء الجبيل التجاري 5.9 في المائة، وميناء الملك عبد الله 5.5 في المائة، وميناء رأس الخير 4.7 في المائة، بينما توزَّعت النسبة المتبقية البالغة 4.1 في المائة على باقي الموانئ.

1.1 مليون راكب

وأوضحت الإحصاءات أن عدد الركاب القادمين والمغادرين عبر موانئ المملكة بلغ نحو 1.1 مليون راكب خلال 2025، بارتفاع 20.1 في المائة مقارنة بعام 2024.

وتصدر ميناء جازان قائمة الموانئ من حيث أعداد الركاب القادمين والمغادرين، بأكثر من 489.6 ألف راكب، يليه ميناء جدة الإسلامي بنحو 413.8 ألف راكب، ثم ميناء نيوم بأكثر من 187 ألف راكب.

كما بلغ إجمالي عدد ركاب الرحلات السياحية البحرية (الكروز) نحو 174.5 ألف راكب خلال العام.

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الاقتصاد

رهانات الفائدة ترفع عوائد السندات اليابانية القصيرة لقمة 31 عاماً

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
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رهانات الفائدة ترفع عوائد السندات اليابانية القصيرة لقمة 31 عاماً

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل، الخميس، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 30 عاماً، مع ازدياد الرهانات على رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، الجمعة، فيما استفادت الأسهم من تراجع أسعار النفط وانحسار حالة عدم اليقين بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي.

وارتفع عائد السندات الحكومية لأجل عامين نقطتي أساس إلى 1.865 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 1995، مدعوماً أيضاً بصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن رفع «الفيدرالي» الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وأشار إلى احتمال زيادة إضافية هذا العام.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان الفائدة 25 نقطة أساس إلى 1.25 في المائة، الجمعة. كما تعكس تسعيرات السوق توقعات بزيادات فصلية إضافية قد ترفع سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 2 في المائة خلال عام.

وقال ديفيد كليويل، مدير المحافظ لدى «تي رو برايس»، إن أحد أبرز محاور الاهتمام سيكون مدى إبقاء بنك اليابان الباب مفتوحاً أمام مزيد من تطبيع السياسة النقدية، خصوصاً لتجنب تراجع كبير للين أمام الدولار، بعدما أدت لهجة «الفيدرالي» المتشددة إلى انتعاش قوي لسعر الدولار مقابل العملة اليابانية.

في المقابل، تراجعت عوائد السندات طويلة الأجل مع انخفاض أسعار النفط، مما ساعد على تخفيف المخاوف من التضخم. وهبط عائد السندات لأجل 40 عاماً 5 نقاط أساس إلى 4.115 في المائة، وتراجع عائد أجل 20 عاماً 1.5 نقطة إلى 3.84 في المائة.

وانخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات نصف نقطة أساس إلى 2.99 في المائة، بينما ارتفع عائد الخمس سنوات 1.5 نقطة إلى 2.295 في المائة، في حركة أدت إلى تسطح منحنى العائد مع ارتفاع أكبر في الآجال القصيرة.

وفي سوق الأسهم، أغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.3 في المائة عند 64136.25 نقطة، بينما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.8 في المائة إلى 4094.19 نقطة.

ودعم المعنويات تراجُعُ خام برنت 2.6 في المائة بعدما أسهمت تقارير عن عرض السعودية شحنات إضافية من الخام عبر عُمان في تخفيف المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم لدى «نومورا للأوراق المالية»، إن تراجع بعض مصادر عدم اليقين كان عاملاً رئيسياً وراء ارتفاع السوق، لكنه أشار إلى أن وضع الأسهم اليابانية لا يمكن وصفه بالقوي، رغم انتشار المكاسب عبر قطاعات عديدة.

وظلت أسهم التكنولوجيا الحساسة للفائدة تحت الضغط قبل قرار بنك اليابان، مع استمرار مخاوف مرتبطة بتباطؤ محتمل في تطوير الذكاء الاصطناعي. وانخفض سهم «أدفانتست» 1.5 في المائة، و«طوكيو إلكترون» 1.4 في المائة، بينما ارتفع «سوفت بنك غروب» 1 في المائة، و«فوجيكورا» 0.6 في المائة.

واتجه المستثمرون أيضاً إلى أسهم الألعاب والأدوية التي تخلّفت عن السوق مؤخراً، فقفز سهم «نينتندو» 4.3 في المائة، و«بانداي نامكو» 3.4 في المائة، وصعد «سوميتومو فارما» 5.3 في المائة. في المقابل، تراجع سهم شركة النفط «إنبكس» 3.2 في المائة مع انخفاض الخام.

ومن بين 225 سهماً على مؤشر «نيكي»، ارتفع 182 سهماً مقابل تراجع 42 واستقرار سهم واحد، فيما تبقى الأنظار مركّزة على قرار بنك اليابان الجمعة، والرسائل التي سيقدمها بشأن وتيرة التشديد النقدي المقبلة.

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اقتصاد اليابان
الاقتصاد

تحسن شهية المخاطرة يدفع الأسهم الأوروبية للارتفاع الحذر

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني لسوق الأسهم في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني لسوق الأسهم في بورصة فرانكفورت (رويترز)
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تحسن شهية المخاطرة يدفع الأسهم الأوروبية للارتفاع الحذر

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني لسوق الأسهم في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني لسوق الأسهم في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً، يوم الخميس، مدعومة بتحسن شهية المخاطرة مع استمرار تراجع أسعار النفط الخام وتوقف موجة بيع السندات العالمية لالتقاط الأنفاس، وذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة إلى 640.37 نقطة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، مقتفياً أثر معظم البورصات الإقليمية، بينما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.5 في المائة، وفق «رويترز».

وكانت أسهم قطاع السفر من بين أكبر الرابحين، إذ ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة مستفيدة من انخفاض أسعار النفط. كما صعدت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.8 في المائة، بدعم من مكاسب شركتي «نيميتشيك» و«إيه إس إم إل».

في المقابل، تراجعت أسهم قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، مع استمرار انخفاض أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي.

وارتفع سهم شركة «سوديكسو» بنسبة 3.2 في المائة، بعد أن رفع بنك «جي بي مورغان» تصنيفه لسهم شركة خدمات تقديم الطعام الفرنسية من «محايد» إلى «زيادة الوزن النسبي».

وهبط سهم «بيلفينغر» بنسبة 24.2 في المائة، بعد أن خفضت مجموعة الخدمات الصناعية الألمانية توقعاتها لعام 2026 للمرة الثانية.

وتتجه الأنظار الآن إلى بنك إنجلترا؛ حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من اليوم. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، في خطوة كانت متوقعة أيضاً، وأشار إلى احتمالية إجراء المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة.

وتحركت عوائد السندات الحكومية العالمية في نطاق مستقر أو مائل للانخفاض في التعاملات المبكرة، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في عدة أشهر في وقت سابق من هذا الشهر.

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