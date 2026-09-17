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الاقتصاد

الذهب يرتفع مع استيعاب الأسواق قرار «الفيدرالي» وتراجع زخم النفط

المعدن الأصفر التقط أنفاسه بعد تسجيل أدنى مستوى في نحو 6 أسابيع

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
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الذهب يرتفع مع استيعاب الأسواق قرار «الفيدرالي» وتراجع زخم النفط

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، مع استيعاب المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، وإشارته إلى احتمال مواصلة تشديد السياسة النقدية، في وقت فقدت فيه موجة صعود أسعار النفط زخماً.

وصعد الذهب الفوري 0.8 في المائة إلى 4295.26 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:43 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل، الأربعاء، أدنى مستوى له في نحو 6 أسابيع. في المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) 1.2 في المائة إلى 4333.90 دولار.

وتراجعت أسعار النفط، مواصلة خسائرها، بعد تقارير عن عرض السعودية شحنات إضافية من الخام عبر سلطنة عُمان.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي الأسواق لدى «أواندا»، إن أسعار النفط «تظل عاملاً رئيسياً تجب مراقبته»، مضيفاً أنه إذا واصلت أسعار النفط التراجع، فقد يدعم ذلك ارتفاع أسعار الذهب، «على الأقل من منظور متوسط الأجل».

وأضاف وونغ أن الذهب قد يبقى في نطاق سعري محدود إلى أن يتحقق هذا التراجع في أسعار النفط، مشيراً إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار المعدن الأصفر يعود بدرجة كبيرة إلى عوامل فنية، في حين أن الرسالة المتشددة من «الفيدرالي» باتت إلى حد كبير محسوبة في الأسواق.

«الفيدرالي» يمهّد لمزيد من رفع الفائدة

وكان «الفيدرالي» قد رفع أسعار الفائدة، الأربعاء، وأشار إلى إمكانية إجراء زيادات أخرى خلال الأشهر المقبلة، في قرار شارك فيه رئيس البنك المركزي الأميركي الجديد كيفين وارش، وجاء بالإجماع.

وأظهرت التوقعات الاقتصادية الفصلية المحدثة أن 16 من أصل 18 مسؤولاً في «الفيدرالي» يتوقعون رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس إضافية قبل نهاية العام، بينما يتوقع مسؤولان فقط إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادة إلى تقليص جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، مقارنة بالأصول التي تحمل فوائد، رغم أن المعدن يُنظر إليه تقليدياً باعتباره أداة للتحوط من التضخم.

وتتجه أنظار المستثمرين، الخميس، إلى بنك إنجلترا، الذي يُتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير، مع ترقب أي إشارات إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفعه إلى اتباع نهج «الفيدرالي» وتشديد السياسة النقدية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 1.2 في المائة إلى 63.73 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.7 في المائة إلى 1783.56 دولار، بينما زاد البلاديوم 2.2 في المائة إلى 1296.70 دولار.

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ترمب يتهم «الفيدرالي» برفع الفائدة لـ«أسباب سياسية»

ترمب يصل مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش لحضور حفل أداء الأخير اليمين في البيت الأبيض في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
ترمب يصل مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش لحضور حفل أداء الأخير اليمين في البيت الأبيض في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
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ترمب يتهم «الفيدرالي» برفع الفائدة لـ«أسباب سياسية»

ترمب يصل مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش لحضور حفل أداء الأخير اليمين في البيت الأبيض في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
ترمب يصل مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش لحضور حفل أداء الأخير اليمين في البيت الأبيض في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لدوافع سياسية، واصفاً مجلس البنك المركزي بأنه «عدائي»، وذلك بعد ساعات من رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال ترمب للصحافيين إن رئيس «الفيدرالي» كيفين وارش «رجل جيد»، لكنه يواجه «مجلساً عدائياً»، مضيفاً أن أعضاء المجلس «يرفعون أسعار الفائدة لكي يجعلوا أداء ترمب سيئاً قدر الإمكان».

وأضاف: «إنهم يرفعونها لأسباب سياسية فقط، وهذا رفع للفائدة ضد ترمب».

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الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الأميركي فائدة أميركا
الاقتصاد

«المركزي» البريطاني يترقب تثبيت الفائدة رغم ارتفاع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
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«المركزي» البريطاني يترقب تثبيت الفائدة رغم ارتفاع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

يتجه بنك إنجلترا إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، الخميس، رغم ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، في وقت تواصل فيه تداعيات الحرب الإيرانية الضغط على أسعار الوقود والطاقة.

ويتوقع اقتصاديون أن تصوت أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية، المؤلفة من 9 أعضاء، لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75 في المائة للاجتماع السادس على التوالي، بانتظار مزيد من الأدلة على انتقال ارتفاع التضخم إلى الأسعار والأجور المحلية.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، الأربعاء، أن ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر الطيران كان وراء الجزء الأكبر من صعود مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.1 في المائة خلال أغسطس (آب)، مقابل 2.9 في المائة في يوليو (تموز)، ليتسع بذلك الفارق بين التضخم والمستهدف البالغ 2 في المائة.

وقال ديفيد ريس، رئيس قسم الاقتصاد العالمي لدى «شرودرز»: «من المرجح الإبقاء على أسعار الفائدة، في ظل استمرار ضعف نسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل الأجور وسوق العمل».

وأضاف أن ذلك «يحد من مدى ترسخ ضغوط الأسعار المستوردة في الأجور والأسعار المحلية».

توقعات برفع الفائدة قبل نهاية العام

ويتوقع كثير من الاقتصاديين ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مع مواجهة الأسر زيادة جديدة في فواتير الطاقة المنزلية اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول).

وبناءً على ذلك، تسعّر الأسواق المالية على نطاق واسع احتمال رفع أسعار الفائدة في أحد الاجتماعين المقبلين، في نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول).

وكانت أسعار الفائدة البريطانية قد اتخذت مساراً هبوطياً من أعلى مستوى لها في 15 عاماً عند 5.25 في المائة، قبل أن تؤدي الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في أواخر فبراير (شباط) إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط والغاز، خصوصاً مع إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير أمام حركة الملاحة منذ ذلك الحين.

ولا تقتصر تداعيات ارتفاع توقعات الفائدة على تكلفة القروض الشخصية والرهون العقارية، إذ تشكل أيضاً ضغطاً متزايداً على الحكومة البريطانية، مع ارتفاع حصة خدمة الدين من إجمالي الإنفاق الحكومي.

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الاقتصاد البريطاني فائدة البنك المركزي التضخم لندن بريطانيا
الاقتصاد

الدولار قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع بدعم من تشدد «الفيدرالي»

أوراق نقدية من الين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)
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الدولار قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع بدعم من تشدد «الفيدرالي»

أوراق نقدية من الين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)

حافظ الدولار على مكاسبه قرب أعلى مستوى له في 7 أسابيع، الخميس، بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وأشار إلى زيادات أخرى محتملة خلال الأشهر المقبلة، في وقت تركز فيه الأسواق على كيفية استجابة البنوك المركزية في بريطانيا واليابان لضغوط التضخم.

وصعد الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بقوة بعد انضمام رئيس «الفيدرالي» الجديد كيفين وارش إلى قرار اللجنة بالإجماع رفع الفائدة، بينما عزز مسؤولو البنك توقعاتهم لمسار التشديد النقدي، متوقعين رفعاً إضافياً واحداً خلال عام 2026.

وقالت كارول كونغ، محللة استراتيجيات العملات لدى «كومنولث بنك أوف أستراليا»، إن وارش «بدا أكثر تشدداً من المتوقع بالتأكيد»، مضيفة أن إشارته إلى مسار رفع الفائدة في المستقبل فاجأت الأسواق، ودفعَتها إلى إعادة تسعير السياسة النقدية عند مستويات أعلى، وهو ما عزز الدولار.

وأضافت: «توقعاتنا تشير إلى ارتفاع الدولار، استناداً إلى رؤيتنا للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية».

اليورو قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع

ودفع ارتفاع الدولار اليورو إلى 1.1463 دولار، قرب أدنى مستوى له في 7 أسابيع، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3372 دولار قبيل اجتماع بنك إنجلترا، الخميس.

وسجل الين 155.98 مقابل الدولار، ليظل قرب أدنى مستوى له في أسبوعين، بينما تترقب الأسواق قرار بنك اليابان، الجمعة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، عند 100.3 نقطة، قرب أقوى مستوياته منذ 31 يوليو (تموز).

وتسطح منحنى عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد عقب قرار «الفيدرالي»، مع استقرار عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، عند أعلى مستوى له منذ 2024 عند 4.7153 في المائة. وتراجع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى ما دون مستوى 5 في المائة بقليل.

وقال فيليب وي، كبير استراتيجيي العملات لدى بنك «دي بي إس»، إن القرار عزز الثقة في استقلالية «الفيدرالي»، لكن سوق الخزانة لا تزال تشكل عامل ضغط مهماً على الثقة.

وأضاف أن البنك «غير مقتنع بأن قرار رفع الفائدة من جانب (الفيدرالي) يمثل بداية اتجاه صعودي مستدام للدولار»، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأميركي يلحق ببساطة بالبنوك المركزية الرئيسية الأخرى في التعامل مع مخاطر التضخم.

وتعكس أسواق العقود الآجلة حالياً احتمالاً يبلغ نحو 90 في المائة لرفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

«المركزي» البريطاني و«بنك اليابان» على الأجندة

وتتجه الأنظار إلى بنك إنجلترا، الذي يُتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير، الخميس، بينما يترقّب المستثمرون أي إشارة إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة قد يدفعه إلى رفع تكاليف الاقتراض.

وفي اليابان، يستعد البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، الجمعة، إلى أعلى مستوى لها في 31 عاماً، مع الإشارة إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض، لينضم بذلك إلى البنوك المركزية الرئيسية الأخرى في مواجهة ضغوط التضخم المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

كما تركز الأسواق على أي إشارات من محافظ بنك اليابان كازو أويدا بشأن توقيت وتيرة أي زيادات إضافية في الفائدة.

وقد يشكل ذلك اختباراً مهماً للين، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 7 أشهر أمام الدولار الأسبوع الماضي، مع تنامي قناعة المستثمرين بمسار تشديد السياسة النقدية في اليابان.

وقالت كيمي تونغ، الخبيرة الاستراتيجية للأسواق العالمية والعملات لدى «إيفربرايت سيكيوريتيز إنترناشيونال»، إن الصعود السريع للين خلال الأسابيع الماضية عكس بالفعل توقعات رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول)، ما يترك مجالاً لتراجع بعض مكاسبه مع تحقق الرفع المتوقع.

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي 0.35 في المائة إلى 0.7111 دولار، بعدما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن أستراليا قد تحتاج إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، بينما صعد الدولار النيوزيلندي 0.2 في المائة إلى 0.5725 دولار.

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