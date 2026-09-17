الذهب يرتفع مع استيعاب الأسواق قرار «الفيدرالي» وتراجع زخم النفط

ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، مع استيعاب المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، وإشارته إلى احتمال مواصلة تشديد السياسة النقدية، في وقت فقدت فيه موجة صعود أسعار النفط زخماً.

وصعد الذهب الفوري 0.8 في المائة إلى 4295.26 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:43 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل، الأربعاء، أدنى مستوى له في نحو 6 أسابيع. في المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) 1.2 في المائة إلى 4333.90 دولار.

وتراجعت أسعار النفط، مواصلة خسائرها، بعد تقارير عن عرض السعودية شحنات إضافية من الخام عبر سلطنة عُمان.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي الأسواق لدى «أواندا»، إن أسعار النفط «تظل عاملاً رئيسياً تجب مراقبته»، مضيفاً أنه إذا واصلت أسعار النفط التراجع، فقد يدعم ذلك ارتفاع أسعار الذهب، «على الأقل من منظور متوسط الأجل».

وأضاف وونغ أن الذهب قد يبقى في نطاق سعري محدود إلى أن يتحقق هذا التراجع في أسعار النفط، مشيراً إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار المعدن الأصفر يعود بدرجة كبيرة إلى عوامل فنية، في حين أن الرسالة المتشددة من «الفيدرالي» باتت إلى حد كبير محسوبة في الأسواق.

«الفيدرالي» يمهّد لمزيد من رفع الفائدة

وكان «الفيدرالي» قد رفع أسعار الفائدة، الأربعاء، وأشار إلى إمكانية إجراء زيادات أخرى خلال الأشهر المقبلة، في قرار شارك فيه رئيس البنك المركزي الأميركي الجديد كيفين وارش، وجاء بالإجماع.

وأظهرت التوقعات الاقتصادية الفصلية المحدثة أن 16 من أصل 18 مسؤولاً في «الفيدرالي» يتوقعون رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس إضافية قبل نهاية العام، بينما يتوقع مسؤولان فقط إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادة إلى تقليص جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، مقارنة بالأصول التي تحمل فوائد، رغم أن المعدن يُنظر إليه تقليدياً باعتباره أداة للتحوط من التضخم.

وتتجه أنظار المستثمرين، الخميس، إلى بنك إنجلترا، الذي يُتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير، مع ترقب أي إشارات إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفعه إلى اتباع نهج «الفيدرالي» وتشديد السياسة النقدية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 1.2 في المائة إلى 63.73 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.7 في المائة إلى 1783.56 دولار، بينما زاد البلاديوم 2.2 في المائة إلى 1296.70 دولار.