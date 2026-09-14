«إكسون»: أميركا قد تستحوذ على 30 % من سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً بحلول 2030

توقّع نائب الرئيس الأول للغاز الطبيعي المسال بشركة «إكسون موبيل»، بيتر كلارك، أن تُواصل إمدادات الغاز الطبيعي المُسال الأميركية نموها لتشكّل نحو 30 في المائة من إجمالي السوق العالمية بحلول عام 2030.
وقال كلارك، خلال منتدى للطاقة في بانكوك، إن الولايات المتحدة برزت بوصفها مورّداً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى أن أميركا الشمالية أصبحت واحدة من أهم مناطق نمو صناعة الغاز في العالم.
وأضاف أن إمدادات الغاز المتاحة ستكون كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية الأميركية، إلى جانب توفير الكميات اللازمة للتصدير.
وتعكس التوقعات الدور المتزايد للولايات المتحدة في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، مع توسع قدراتها الإنتاجية والتصديرية، خلال السنوات المقبلة، ما يعزز حضور أميركا الشمالية في منظومة إمدادات الغاز العالمية.