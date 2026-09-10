النحاس يسجل مستوى قياسياً بدعم من شح الإمدادات

سجَّلت أسعار النحاس مستوى قياسياً مرتفعاً، يوم الخميس، مدفوعة بشح الإمدادات خارج الولايات المتحدة، رغم تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل، وهو ما يزيد مخاوف التضخم ويدفع عوائد السندات العالمية إلى الارتفاع، في عوامل تمثل عادة ضغوطاً سلبية على المعدن الأحمر.

وسجَّل النحاس لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن مستوى قياسياً عند 14.875 ألف دولار للطن، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.33 في المائة، مسجِّلاً 14.815.50 ألف دولار بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش. وتجاوز بذلك المستوى القياسي السابق البالغ 14.858.50 ألف دولار، والذي سجَّله المؤشر القياسي في جلسة يوم الأربعاء، وفق «رويترز».

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، أغلق عقد النحاس الأكثر تداولاً مرتفعاً 0.97 في المائة عند 112.200 ألف يوان (16.731.04 ألف دولار) للطن.

وتراجعت غالبية المعادن الأساسية الأخرى المتداولة في بورصة لندن للمعادن، متأثرة بارتفاع أسعار النفط، في ظلِّ تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزَّز المخاوف بشأن التضخم، ودفع عوائد السندات العالمية إلى الارتفاع. وقد يؤدي تشديد الأوضاع المالية إلى الضغط على النمو الاقتصادي والطلب على المعادن الصناعية.

ولا تزال كميات كبيرة من مخزونات النحاس متركزة في الولايات المتحدة بعد أشهر من تدفقات الإمدادات إليها تحسباً لفرض رسوم جمركية محتملة، في وقت تظل فيه كميات المعدن المتاحة للتسليم الفوري في الأسواق الأخرى محدودة.

وارتفعت مخزونات النحاس في «كومكس» بشكل طفيف إلى 767.495 ألف طن قصير، بما يعادل نحو 696.260 ألف طن، حتى يوم الأربعاء.

في المقابل، تقلصت علاوة سعر النحاس النقدي في بورصة لندن مقارنة بعقد الـ3 أشهر، والتي كانت قد بلغت 545 دولاراً في منتصف أغسطس (آب)، ما يشير إلى أن تدفق بعض الكميات إلى مستودعات بورصة لندن أسهم في تخفيف حدة شح الإمدادات على المدى القريب.

وقال محللون لدى «سوكدن فاينانشال» إن قوة أسعار النحاس «لا يمكن تفسيرها بالكامل من خلال مراكز المضاربة التقليدية»، مشيرين إلى تراجع صافي المراكز الشرائية في بورصتي «لندن» للمعادن و«كومكس».

وأضاف المحللون أن ضخامة المراكز القائمة على خيارات ديسمبر (كانون الأول) عند مستويات تنفيذ مرتفعة قد تكون عاملاً إضافياً في زيادة الطلب على التحوط مع صعود الأسعار.

ويترقب المستثمرون أيضاً بيانات التضخم الاستهلاكي الأميركي المقرر صدورها يوم الجمعة، لما قد تحمله من مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً بنحو 60 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، وهي نسبة ارتفعت منذ صدور بيانات قوية عن سوق العمل الأميركي الأسبوع الماضي.

أداء المعادن الأخرى

في بورصة لندن للمعادن، تراجع الألمنيوم 0.45 في المائة، والزنك 1.02 في المائة، والرصاص 0.21 في المائة، والنيكل 0.07 في المائة، بينما ارتفع القصدير 0.91 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، انخفض الألمنيوم 0.29 في المائة والزنك 0.04 في المائة، في حين ارتفع الرصاص 0.06 في المائة، والنيكل 0.70 في المائة، وقفز القصدير 1.87 في المائة.