تركيا تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 5 % بحلول 2029

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الأحد، خلال عرضه البرنامج الاقتصادي متوسط ​​الأجل للبلاد، إن الحكومة التركية تتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 في المائة بحلول عام 2029، ارتفاعاً من 3.3 في المائة المتوقعة لهذا العام.

وأفاد يلماز، بأنه من المتوقع أن يبلغ التضخم 21 في المائة في عام 2027 و13.5 في المائة في عام 2028 قبل أن يصل إلى 9 في المائة في عام 2029.

وذكر أنه من المتوقع أيضاً أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2 في المائة في عام 2027، و4.6 في المائة في عام 2028، و5 في المائة في عام 2029.

وقال: «من المتوقع أن تبلغ نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 3.5 في المائة في عام 2027، لتنخفض إلى 3.1 في المائة في عام 2028، ثم إلى 2.8 في المائة في عام 2029».

كما من المتوقع أيضاً أن تبلغ نسبة البطالة 8.1 في المائة في عام 2026، لتنخفض تدريجياً إلى 7.6 في المائة بحلول عام 2029.