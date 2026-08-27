الأسهم الآسيوية ترتفع لليوم الثالث بدعم من «إنفيديا»

ارتفعت الأسهم في بداية التعاملات الآسيوية، يوم الخميس، مع صعود أسهم شركات التكنولوجيا ومكونات الأجهزة بعد أن تجاوزت نتائج «إنفيديا» الأميركية توقعات السوق، ما أعاد الثقة إلى المستثمرين، رغم بيانات أظهرت أن مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يزال مرتفعاً.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان 0.7 في المائة، متجهاً إلى تحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي، بعدما أعلنت «إنفيديا» أن إيراداتها الفصلية زادت بأكثر من الضعف، وتوقعت إيرادات للربع الثالث تتجاوز تقديرات وول ستريت.

وقفز سهم «إنفيديا» 4.7 في المائة في تعاملات ما بعد الإغلاق، ما دفع العقود الآجلة المصغرة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى الارتفاع 0.4 في المائة.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث لدى «بيبرستون غروب» في ملبورن: «الأعمال في صحة ممتازة للغاية. وهذا سيدفع المستثمرين إلى التساؤل: ماذا فاتني؟ إنها قصة صعود قوية حقاً، ومن المرجح أن يستفيد اليوم أي طرف يورد منتجاته إلى إنفيديا عبر سلسلة التوريد».

وارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 1.5 في المائة، بعدما قلص مكاسبه المبكرة عقب رفع بنك كوريا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3 في المائة، بما يتماشى مع توقعات السوق التي كانت ترجح الزيادة بفارق ضئيل.

وصعدت الأسهم التايوانية 0.9 في المائة، بينما تراجع مؤشر «نيكاي 225» الياباني 0.4 في المائة.

وفي «وول ستريت»، تحركت الأسهم صعوداً بشكل طفيف خلال تعاملات الأربعاء، بينما أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» دون تغيير يُذكر، بعدما أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاع الأسعار 0.2 في المائة في يوليو (تموز) مقارنة بالشهر السابق، بعد تراجعها 0.1 في المائة في يونيو (حزيران).

وقال محللون لدى «سوسيتيه جنرال»: «بدا التضخم الأساسي وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في يوليو متماشياً إلى حد كبير مع التوقعات، لكن التفاصيل كانت أكثر قوة»، مضيفين أن «خلفية التضخم تبدو أكثر قوة قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر (أيلول)».

وتراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 4.647 في المائة، بينما تترقب الأسواق خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفين وارش في جاكسون هول بولاية وايومنغ، يوم الجمعة، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وتراجع خام برنت 0.7 في المائة إلى 87.20 دولار للبرميل، متجهاً لتسجيل خسائر لليوم الرابع على التوالي، مع استعداد رئيس الوزراء القطري لزيارة طهران، يوم الخميس، في محاولة لإعادة إطلاق محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال محللون لدى «ويستباك» إن أسعار النفط الخام واصلت التراجع التدريجي رغم استمرار حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن إدارة مضيق هرمز ووضع إمدادات النفط العالمية، ولا سيما في ظل تجدد التهديدات بالتصعيد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب الروسية - الأوكرانية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات، عند 99.12، بالقرب من أعلى مستوى له خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب 0.7 في المائة إلى 4624.14 دولار للأوقية، بعدما تراجع في تعاملات الأربعاء.

وفي أسواق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 0.8 في المائة إلى 79043.18 دولار، بينما صعد إيثر 1.3 في المائة إلى 2504.96 دولار.

وتستفيد الأصول الثلاثة من عودة ما يُعرف بتداولات «التحوط من تراجع قيمة الدولار»، بعد تدخل وزارة الخزانة الأميركية في أسواق السندات الأسبوع الماضي.