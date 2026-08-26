الأسهم الخليجية مستقرة في التعاملات المبكرة وسط تراجع أسعار النفط

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم (الأربعاء)، متأثرة بتراجع أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون الضغوط الاقتصادية الأميركية الجديدة على إيران، إلى جانب مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات تجري بوساطة باكستانية مع طهران.

وتراجع خام برنت بأكثر من دولارين للبرميل، وسط آمال بإعادة فتح مضيق هرمز، ليسجل 86.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:47 بتوقيت غرينيتش.

وقالت إيران إنها استأنفت محادثات مع سلطنة عُمان بشأن إدارة الممر المائي، في وقت تزداد فيه الضغوط الاقتصادية الأميركية عليها. وقال وزير الداخلية الباكستاني، بشكل منفصل، إن إسلام آباد وطهران أحرزتا «تقدماً كبيراً» في محادثات تركز على الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران ومسار للسلام.

الأسهم السعودية

تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 في المائة، مع اتجاه معظم الأسهم إلى الانخفاض. وفقد سهم «أرامكو السعودية» 0.5 في المائة، بينما هبط سهم «رابغ للتكرير والبتروكيماويات» 3 في المائة.

وارتفع سهم «المعمر لأنظمة المعلومات» 3 في المائة، بعد فوز شركة حلول تقنية المعلومات بعقد موسع من «هيوماين» لرفع الطاقة الاستيعابية لمشروع مركز بيانات للذكاء الاصطناعي إلى 250 ميغاواط، من 50 ميغاواط. وتبلغ قيمة العقد أكثر من 689 في المائة من إيرادات الشركة خلال 2025.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.1 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «الإمارات دبي الوطني» 0.7 في المائة، وسهم «تيكوم» 1.5 في المائة.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.4 في المائة، بضغط من سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» الذي تراجع 2 في المائة، و«أدنوك للغاز» الذي خسر 0.9 في المائة.

في المقابل، ارتفع المؤشر القطري 0.1 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «صناعات قطر» 0.7 في المائة، وسهم «أوريدو» 1.2 في المائة.