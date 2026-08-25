الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل مخاوف قطاع التكنولوجيا

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، فيما واصلت أسعار النفط خسائرها، بعدما جاءت تهديدات الولايات المتحدة بفرض ما وصفته بـ«يوم اقتصادي حاسم» من العقوبات على إيران دون إجراءات فعلية تذكر.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية عن أعلى مستوياتها الأخيرة، بعد تقرير أفاد بأن وزارة الخزانة قد تستخدم حسابها النقدي لتمويل زيادة عمليات إعادة شراء الديون، ما قد يقلل الحاجة إلى طرح مزيد من أذون الخزانة قصيرة الأجل.

ويترقب قطاع التكنولوجيا نتائج شركة «إنفيديا» المقرر صدورها الأربعاء، وسط إدراك المستثمرين لصعوبة تلبية الشركة توقعات السوق المرتفعة.

ويتوقع المحللون عموماً أن تقترب الإيرادات الفصلية من الضعف إلى نحو 92 مليار دولار، فيما تتراوح توقعات الأرباح السنوية بين 103 مليارات دولار و105 مليارات.

وقال فابيان يب، محلل الأسواق لدى «آي جي»: «هذه توقعات مرتفعة للغاية يصعب تحقيقها».

وأضاف: «بالنظر إلى سجل إنفيديا، لن يكون مفاجئاً أن تتجاوز الأرقام الرئيسية التوقعات، لكن الأهم هو أن المستثمرين يحاولون معرفة ما إذا كانت هناك مخاوف بشأن الصفقات الدائرية التي تدعم نمو الشركة، وما إذا كانت نسبة النمو هذه قابلة للاستمرار خلال الفصول المقبلة».

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان 0.5 في المائة، فيما تراجع مؤشر «نيكي» الياباني 0.9 في المائة، وهبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 2.7 في المائة.

كما تأثرت معنويات قطاع التكنولوجيا بإعلان مجموعة «علي بابا» طرح أسهم بقيمة 10.2 مليار دولار بخصم كبير لتمويل طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خيبة الأمل من خطة «سامسونغ إلكترونكس» لإعادة العائدات إلى المساهمين.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» 0.08 في المائة، فيما استقرت العقود الآجلة لمؤشر «إس آند بي 500»، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.05 في المائة.

العقوبات وإعادة شراء السندات

حذرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، الدول من قطع علاقاتها التجارية مع إيران أو مواجهة عقوبات ثانوية، في إطار ما وصفته بـ«يوم اقتصادي حاسم»، إلا أن وزارة الخزانة توقفت عن فرض أي عقوبات فعلية.

وانخفضت أسعار النفط عقب الإعلان، واستقرت إلى حد كبير يوم الثلاثاء، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1 في المائة إلى 92.08 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأميركي 0.1 في المائة إلى 85.09 دولار. وكان الخامان قد تراجعا بأكثر من 2 في المائة خلال الليل.

وقال جوزيف كابورسو، محلل الاستراتيجيات لدى «كومنولث بنك أوف أستراليا»: «لا نتوقع أن ترضخ الصين، أكبر شريك تجاري لإيران، للضغوط الأميركية لوقف تجارتها مع إيران».

وأضاف: «الحملة الأميركية ضد إيران تهدد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبيل اجتماع قادة البلدين الشهر المقبل».

ومع ذلك، أثارت التهديدات بقطع بعض الدول عن النظام المالي القائم على الدولار تكهنات بأن بعض الدول والبنوك قد تحتاج إلى شراء الدولار تحسباً لذلك، ما قدم دعماً للعملة الأميركية.

وواصل الدولار مكاسبه أمام نظيره الكندي، وسجل 1.3844 دولار كندي، بعد ارتفاعه بأكثر من 0.5 في المائة خلال الليل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدد الاثنين برفع الرسوم الأميركية على جميع السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات القادمة من كندا إلى 50 في المائة اعتباراً من الأول من يناير، في تصعيد للنزاع التجاري بعد انهيار المفاوضات الأسبوع الماضي.

وتراجع اليورو قليلاً عن أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، وسجل 1.1668 دولار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.06 في المائة إلى 1.3638 دولار.

وتتركز أنظار المشاركين في الأسواق على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في «جاكسون هول» بولاية وايومنغ يوم الجمعة، إذ يأمل المستثمرون في الحصول على مزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وقال محللو «ستاندرد تشارترد»: «من غير المرجح أن يتلاشى عدم اليقين المالي قريباً... لكن هناك مجالاً لأن يقلل الاحتياطي الفيدرالي بقيادة وورش حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية، من خلال توضيح رد فعله، وتحديداً المدة التي سيبقي فيها أسعار الفائدة من دون تغيير في انتظار عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة».

وأضافوا: «كل الأنظار ستتجه إلى كلمة الرئيس وورش في جاكسون هول بحثاً عن إشارة، إن لم تكن توجيهاً مستقبلياً للسياسة».

وارتفع الذهب الفوري 0.5 في المائة إلى 4675.51 دولار للأوقية.